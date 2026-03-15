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Ayuso pone en duda la fiabilidad de los resultados electorales de Castilla y León

Sucedió en medio de la jornada de reflexión: la presidenta de la comunidad de Madrid habló del DNI digital como una herramienta para falsificar los votos

MADRID, 12/03/2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves. EFE/Mariscal

MADRID, 12/03/2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves. EFE/Mariscal

Oliva Conde

Isabel Díaz Ayuso habló ayer sobre el DNI digital, como "la puerta del fraude electoral", refiriéndose a los comicios de Castilla y León, en plena jornada de reflexión. Lo hizo a través de un vídeo en sus redes sociales.

La presidenta de la comunidad de Madrid aprovechaba para trasladar la polémica al ámbito nacional, alegando que "hay motivos para pedir plena seguridad en el voto para las próximas elecciones generales" y que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha constituido sobre "pactos tramposos".

La validez oficial de "miDNI"

El uso de esta aplicación en las elecciones, que está contemplado por la Ley Electoral, es legal desde septiembre de 2025, tal y como cita el portal verificador Newtral.es.

Para poder evitar el fraude, se contempla un procedimiento específico: será necesario iniciar sesión en tiempo real, evitándose así que se pueda manipular, ya que se abrirá delante de los miembros de la mesa el perfil del propio usuario automáticamente, y no será posible crear identidades con inteligencia artificial, tal y como sugería la presidenta madrileña.

(Sigue aquí las elecciones en Castilla y León en directo)

Ayuso hablaba también de la posibilidad de votar varias veces teniendo identidades falsas, lo que no sería posible, ya que además de comprobar que las identidades sean reales, no se podrá votar más de una vez con un único DNI, sea físico o digital. La Junta Electoral Central recuerda a los usuarios que "para votar hay que estar inscrito en el censo" y cada usuario será tachado una vez haya emitido su voto.

Noticias relacionadas y más

La aplicación "miDNI" cuenta con la garantía de la Policía Nacional. Junto a "miDGT" suponen las dos únicas aplicaciones móviles de identificación oficial en el ámbito nacional, recogidas en el Boletín Oficial del Estado.

Consulta en LA OPINIÓN DE ZAMORA todo lo relacionado con las Elecciones autonómicas en Castilla y León

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