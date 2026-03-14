Visita en este pueblo de Castilla y León la mayor escena de terror de toda España
A apenas 17 kilómetros de la capital vallisoletana se encuentra uno de los lugares más impactantes y curiosos del patrimonio histórico español
El osario de Wamba, considerado el mayor osario visitable de España. Situado junto a la Iglesia de Santa María de la O, este espacio atrae cada año a visitantes interesados en la historia, la arquitectura y el llamado turismo oscuro o histórico.
Detrás de una pequeña puerta en el antiguo complejo monástico se esconde una sala donde miles de cráneos y huesos humanos se apilan cuidadosamente formando paredes completas. La primera impresión es sobrecogedora: calaveras alineadas en filas superiores y huesos largos colocados en niveles inferiores, una disposición que permitía aprovechar mejor el espacio.
El origen del osario se remonta aproximadamente a la Edad Media. Durante siglos, cuando los cementerios se quedaban sin espacio, los restos más antiguos eran exhumados y trasladados a osarios como este para permitir nuevos enterramientos. En el caso de Wamba, muchos de los restos pertenecieron a enfermos y peregrinos atendidos por los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén entre los siglos XIII y XVII.
Se estima que en la sala se conservan restos de miles de personas, aunque parte de los huesos fueron retirados en el siglo XX para estudios médicos y académicos.
Un pueblo único en España
La visita al osario también permite descubrir el propio pueblo de Wamba, una pequeña localidad de los Montes Torozos con una curiosidad añadida: es el único municipio de España cuyo nombre empieza por la letra “W”. Además, su iglesia mezcla elementos visigodos, mozárabes y románicos, lo que la convierte en un enclave histórico de gran valor.
Hoy en día el osario puede visitarse mediante visitas guiadas, que permiten conocer la historia del lugar y comprender el contexto religioso y funerario de la época. A pesar de su apariencia inquietante, se trata de un espacio conservado con respeto y considerado un testimonio único de las tradiciones funerarias medievales.
Con su mezcla de misterio, historia y patrimonio, el osario de Wamba se ha convertido en uno de los rincones más singulares del turismo en la provincia de Valladolid, un lugar donde el pasado se muestra de forma directa y sorprendente a quienes se atreven a cruzar su puerta.
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