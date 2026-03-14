Así han pasado la jornada de reflexión los candidatos a presidir la Junta de Castilla y León

El domingo se juegan su futuro, y el de los castellanos y leoneses, pero este sábado es para el esparcimiento y el descanso después de dos intensas semanas haciendo miles de kilómetros a lo largo y ancho de la comunidad autónoma más extensa de España. Con la familia o los amigos, los candidatos a las elecciones autonómicas pasan la jornada de reflexión cerca de sus hogares; el día de mañana volverá a ser muy tenso, sobre todo a partir de las ocho de la tarde, cuando se conozca el dictamen de los votantes de Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco, en Salamanca con la familia

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasa la jornada de reflexión en Salamanca junto a su familia y amigos. Por la mañana, Mañueco desayunó con su mujer e hijas en la capital charra. Al mediodía, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta comía con unos amigos en un pueblo de la provincia, según informaron desde la formación en Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco desayuna con su familia en una cafetería de Salamanca. / Ical

Carlos Martínez, con amigos en el campo soriano

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, dedica la jornada de reflexión de este sábado, 14 de marzo, a pasar tiempo con familiares y amigos por las calles y alrededores de la ciudad de la que es alcalde, Soria.

Por la mañana, y tal y como informaron fuentes del partido a Ical, Martínez paseó por la ribera del Duero a su paso por la capital soriana con varios familiares y amigos, con los que disfrutó de la jornada del sábado tras dos semanas recorriendo casi 6.000 kilómetros por Castilla y León para hacer campaña por su proyecto de cambio.

Carlos Martínez (derecha), de paseo por la ribera del Duero en Soria. / Ical

Tras disfrutar también del ambiente sabatino por las calles de Soria, y con la previsión de "descansar un poquito” durante la tarde, el candidato socialista afronta la jornada de mañana con el plan de votar durante la mañana y animar al equipo local, el Numancia de Soria, en su partido de la tarde contra el Atlético Astorga, que se disputa a las 17.00 horas en el Nuevo Los Pajaritos, antes de vivir los resultados de las elecciones, junto al resto de su equipo, en el hotel Convento de San Francisco de la capital soriana.

Carlos Pollán, de paseo por León y viendo a la Cultural

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, aprovechó la jornada de reflexión para desconectar, en lo posible, con familia, ocio y deporte en la capital leonesa, donde pasará el sábado al completo como antesala de la cita con las urnas del domingo, 15 de marzo, en las elecciones a las Cortes de Castilla y León.

Por la mañana, Pollán optó por dar una vuelta por el barrio Húmedo de León, por donde se tomó un vinos con su hijo y nieto, que arroparon al candidato, que también estuvo acompañado por su madre, de 91 años. Tras ello, el político de Vox celebró una comida familiar.

Carlos Pollán pasa en León la jornada de reflexión. / Ical

La tarde estuvo reservada para el ocio y el deporte, por lo que el todavía presidente del Parlamento autonómico se desplazó al Reino de León para animar a la Cultural Leonesa en el partido de Segunda División que disputó contra el Racing de Santander.

De cara a la jornada electoral, tras el escrutinio y el recuento de los votos, la formación de Santiago Abascal instalará su cuartel general en la Comunidad en el AC Hotel Palacio de Santa Ana, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.