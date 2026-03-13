El verdadero sentido de la jornada de reflexión en las elecciones de Castilla y León: ¿Cuándo surge?

Le llaman jornada de reflexión aunque, en realidad, casi todos los ciudadanos tienen ya más que claro su voto. En el caso que nos ocupa, el de las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo domingo 15M, la jornada reflexiva será este sábado y tiene como objetivo ofrecer a los ciudadanos un periodo de calma entre tanta intensidad de campana para pensar en su decisión de voto sin presiones. En esa jornada, los partidos no puede pedir el voto ni realizar actos de propaganda política, es decir, un especie de "kit kat" a modo de paréntesis tras varias jornadas de mítines, debates y mensajes electorales por doquier.

Aunque con la llegada de las redes sociales y la política permanente muchos consideran que su efecto es cada vez menor, la jornada de reflexión sigue siendo un símbolo del proceso democrático: un momento para que el ruido de la campaña se detenga y la decisión final quede únicamente en manos del ciudadano.

La inclusión de las redes sociales invalidan en cierto modo esa jornada de reflexión debido al flujo que ellas suponen: a cualquier usuario le puede "saltar" una encuesta, entrevista o acto de campaña el día de la reflexión ya que fue generada días atrás, es decir, en periodo legal para hacerlo. El contenido digital perdura en el tiempo, lo que hace totalmente incontrolable esa perseguida reflexión. No obstante, es de obligado cumplimiento desde que en 1985 entrara en vigor.

¿Cuándo surgió?

La normativa de la jornada de reflexión tiene un caldo de cultivo muy concreto en un contexto político clave: se aprobó durante la Transición, momento en el que optaron por una legislación garantista con normas exigentes que dieran a la nueva democracia un sostén estricto y sólido, sin influencias externas para el electorado a la hora de depositar la papeleta en las urnas.

La jornada de reflexión está recogida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece una campaña electoral de 16 días antes de la votación que terminan 24 horas antes del día de las elecciones. Durante ese día está prohibido difundir propaganda ni llevar a cabo ninguna acción que tenga como objetivo captar el voto, aunque en realidad cualquier gesto, foto o imagen de los candidatos está interpretada como tal.

Cañas, lectura, películas o paseos

Cuando los cabeza de lista aparecen en la jornada de reflexión tomando una caña, haciendo deporte, dando un paseo o viendo una película con su familia... en realidad están también haciendo campaña por el simple hecho de difundir su imagen aunque no pidan explícitamente su voto. Sin embargo, es legal hacerlo.

Multas

Cuando la ley no se cumple, establece sanciones: multas de hasta 1.000 euros en casos reportados e incluso, en los casos más extremos, penas que oscilan entre los tres meses y un año de prisión.