¿Puedes votar con el DNI caducado en las elecciones de Castilla y León de este domingo?

Una de las dudas más frecuentes que surgen cuando llega el momento de ir a votar tiene que ver con la documentación necesaria. Si cuando llegues a tu colegio electoral el próximo domingo, día de las elecciones autonómicas de Castilla y León, te das cuenta de que tu DNI está caducado... tranquilo. Estás en tu derecho de votar igualmente ya que no te lo piden para hacerte un marcaje ni para poner a prueba lo descuidado que eres, sino para comprobar que tú eres tú. Es decir, si el documento permite identificarte, tienes vía libre para depositar tu papeleta. Eso sí, tiene que ser el original, nada de fotocopias. En ese caso están obligados a tumbar tu voto.

Ocurre a menudo con las personas mayores, los más acostumbrados a llevar en su cartera una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad para evitar perder el original.

F. E.

Otros documentos

La normativa electoral establece que los miembros de la mesa deben comprobar la identidad del votante mediante documentos oficiales como el DNI, pero también podrás hacerlo con pasaporte o con el permiso de conducir. Aunque queda claro que no es necesario que el DNI esté en vigor, debe estar en buen estado y permitir reconocer sin dudas al votante.

Si la fotografía o los datos no son legibles o generan duda, la mesa electoral podría no aceptar la identificación. Al igual que ocurre con el DNI, si el carnet de conducir o el pasaporte están caducados te servirán del mismo modo.

Dudas de identidad

El artículo 81 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General profundiza sobre la identidad del votante que va a ejercer el derecho al voto. En este sentido, puntualiza que si los componentes de la mesa electoral tienen dudas justificadas y razonables sobre quién es realmente la persona que va a depositar la papeleta pueden decidir en consenso entre ellos -por mayoría- si aceptan o no el voto. Y ello a pesar de que exhiba el DNI, pasaporte o carnet de conducir original.

¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones de CyL?

Alfonso Fernández Mañueco es el presidente que quieren los castellanos y leoneses a partir del próximo 15 de marzo. El mandatario del Partido Popular es el preferido por el 26,7% de los ciudadanos, gana en todos los segmentos de edad, gusta por igual tanto a los hombres como a las mujeres e incluso quienes votaron a Vox en las últimas autonómicas le quieren a él a los mandos de la Junta de Castilla y León por delante de Carlos Pollán. La encuesta realizada por Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA refleja cómo el líder popular goza de un conocimiento extraordinario por parte de la ciudadanía, superior al 92%, aunque a la hora de gestionar tendría todavía deberes pendientes, a juzgar por la nota media de 4,6 que dan a su figura los vecinos de las nueve provincias.

La pregunta lanzada es bien sencilla: "¿A quién preferiría como próximo presidente de Castilla y León?". Y la respuesta, inapelable. Si algo más de un cuarto de los encuestados ha asegurado que su mandatario autonómico debe ser Alfonso Fernández Mañueco, hasta un 20% de los participantes ha respondido que, si estas son las opciones, mejor que no haya nadie al frente. El hastío de la sociedad regional sobre sus representantes políticos ha llegado a tal punto que se trata de la segunda opción más escogida y evidencia la desconexión entre el suelo y las moquetas, especialmente entre la población más joven.

El candidato socialista, Carlos Martínez, se ha presentado en estas elecciones con un grado de conocimiento por parte de la ciudadanía del 37%. Es decir, que apenas una de cada tres personas encuestadas sabe quién está detrás de las papeletas del PSOE. Quienes le conocen, eso sí, son fieles seguidores de sus políticas y por eso le valoran con un aprobado, raspado, pero aprobado al fin y al cabo. En su caso, hay un 15,3% de los encuestados que querrían que pasara de alcalde de Soria a presidente de la Junta de Castilla y León.

La encuesta demuestra que solo hay dos propuestas con opciones para dirigir la nave autonómica a partir del 15 de marzo, porque los ciudadanos no contemplan otro presidente que no sea Mañueco o Martínez. La propuesta de que Carlos Pollán sea investido tan solo es apoyada por un 4,3% de los participantes. El candidato de la ultraderecha, hasta su disolución presidente de las Cortes, apenas es conocido por un 32% de los electores y resulta castigado con un 3,8 de valoración media.