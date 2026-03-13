El pueblo más antiguo de España está en Castilla y León: un paraíso del Románico en plena montaña palentina

Ni siquiera se concebía España de la misma manera que hoy en día cuando en la actual localidad de Brañosera nació el primer ayuntamiento de nuestra historia. Fue en el año 824, cuando el conde de Castilla, Munio Núñez, publicó el Fuero de Brañosera, un documento donde se establecían unas reglas básicas de convivencia para favorecer la repoblación de la zona. El Reino le concedió a esta pequeña villa palentina la primera carta magna otorgada en el territorio español, lo que precedería a los ayuntamientos actuales.

Es por eso que, si viajas a Brañosera, serás recibido por un cartel muy particular, que habla de la localidad como el "primer ayuntamiento de España", luciendo también su escudo.

Pero este no es el único atractivo que tiene el pequeño pueblo de Palencia, sino que además de apuntarte el tanto de haber estado en el pueblo más viejo de España, también podrás visitar dos ríos y algunas joyas arquitectónicas del Románico español.

Destaca la ermita de San Roque, en la que se celebra la fiesta mayor del pueblo y a la que los vecinos asisten en procesión cada 16 de agosto. Se trata de un templo de una única nave, que solo cuenta con un ventanal en su muro sur. Aunque es una ermita pequeña y sencilla, si aprecias la arquitectura románica disfrutarás de verla en persona.

Además, el Ayuntamiento de Brañosera ofrece visitas turísticas guiadas para que puedas conocer las particularidades históricas y culturales de este pueblo sin perderte nada.

El fin de semana ideal en Brañosera

La localidad cuenta con más de 50 plazas hoteleras, además de varios mesones y restaurantes en los que disfrutar de la gastronomía típica castellana.

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El paso del Camino de Santiago, concretamente del Camino del Norte, por este pueblo palentino ha fomentado su propuesta turística, la apertura de mesones y negocios dedicados a hacer de la estancia de los visitantes una experiencia inolvidable.