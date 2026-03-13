No presentarte en la mesa electoral este domingo si has sido designado te puede salir caro: multas de hasta 7.000 euros
Si una persona es convocada y no acude a su puesto sin justificación, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General lo considera un delito electoral
Ser designado para formar parte de una mesa electoral de cara a las elecciones de Castilla y León del próximo domingo no solo es una obligación ciudadana, sino también un deber legal. Por eso no acudir el día de los comicios sin una causa justificada puede tener consecuencias importantes. La legislación electoral establece que los ciudadanos elegidos como presidente o vocales de una mesa deben presentarse obligatoriamente, salvo que hayan solicitado y obtenido previamente una excusa válida ante la Junta Electoral de Zona.
Si una persona es convocada y no acude sin justificación, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General lo considera un delito electoral. En estos casos, la sanción puede incluir multas económicas o incluso penas de prisión. Por eso, cuando alguien recibe la notificación oficial dispone de un plazo de siete días para alegar motivos que le impidan desempeñar esa función, como problemas de salud, responsabilidades familiares ineludibles o determinadas situaciones laborales.
En cualquier caso, las autoridades recuerdan que la mesa electoral es una pieza fundamental del proceso democrático, ya que sus miembros son los encargados de velar por el correcto desarrollo de la votación y del recuento de votos. De ahí que la ley contemple sanciones para quienes incumplen esta obligación sin una causa que lo justifique.
¿A cuánto asciende la multa?
Aparece regulada en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en concreto, en su artículo 143. El presidente y los vocales -sin olvidar a sus respectivos suplentes- que no se presenten o que lo hagan pero luego abandonen sin causas legítimas, podrán hacer frente incluso a penas de prisión de entre tres meses a un año. Si hablamos de sanciones económicas, la legislación establece multas que pueden rondar los 7.000 euros, si bien es cierto que en la mayoría de los casos varían entre 236 y 2.700 euros. Una horquilla que para el castellanoleonés podría variar en función de su economía.
Impedimentos y excusas
Estas son las causas que pueden llevar a un integrante de la mesa a librarse de ello. Eso sí, ten en cuenta que el plazo de recurso ya finalizó.
CAUSAS PERSONALES QUE CAUSAN BAJA DIRECTA
- Ser mayor de 65 y menor de 70 años.
- La situación declarada de discapacidad.
- La condición declarada de pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.
- La situación de incapacidad temporal para el trabajo acreditada mediante la correspondiente baja médica.
- La gestación a partir de los seis meses de embarazo y el periodo correspondiente de descanso maternal,sea subsidiado o no por la Seguridad Social.
- El internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos, lo que se acreditará mediante certificación de los responsables de los mismos.
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES QUE PUEDEN CAUSAR BAJA
- Lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica.
- La condición de pensionista de incapacidad permanente total para una determinada profesión.
- La situación de riesgo durante el embarazo durante los primeros seis meses del mismo.
- La previsión de intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes en el día de la votación, en los días inmediatamente anteriores, o en el día siguiente a aquélla, siempre que resulten inaplazables.
- La pertenencia a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral.
- El cambio de la residencia habitual a un lugar situado en otra Comunidad Autónoma cuando, además de dicha circunstancia, se justifique la dificultad de poder formar parte de una mesa electoral.
RESPONSABILIDADES FAMILIARES O PERSONALES QUE SON BAJA DIRECTA
- La condición de madre, durante el período de lactancia natural o artificial, hasta que el bebé cumpla nueve meses. La acreditación podrá realizarse mediante fotocopia del libro de familia o certificación del encargado del Registro Civil.
- El cuidado directo y continuo, por razones de guarda legal, de menores de ocho años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
- El cuidado directo y continuo de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (es decir, incluye abuelos, nietos y hermanos) que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo.
RESPONSABILIDADES FAMILIARES O PERSONALES QUE PUEDEN SER BAJA
- La concurrencia el día de la elección de eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes, siempre que el interesado sea el protagonista o guarde con éste una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad. Por ejemplo, la comunión de tu hijo.
- La condición de madre o padre de menores de catorce años, cuando se acredite que el otro progenitor no puede ocuparse del menor durante la jornada electoral, careciendo además el interesado de ascendientes o de otros hijos mayores que puedan hacerlo.
RESPONSABILIDADES PROFESIONALES
- Quienes durante el día de la votación deban prestar sus servicios a las Juntas Electorales, a los Juzgados y a las Administraciones Públicas que tengan encomendadas funciones electorales.
- Quienes deban prestar durante la jornada electoral servicios esenciales de la comunidad de importancia vital, como los de carácter médico, sanitario, de protección civil, bomberos, etcétera.
- Los directores de medios de comunicación de información general y los jefes de los servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral.
- Los profesionales que deban participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación, que estén previstos con anterioridad a la convocatoria electoral, cuando el interesado no pueda ser sustituido y la no participación del mismo obligue a suspender el acontecimiento, produciendo perjuicios económicos relevantes.
¿Qué derechos tienen los miembros de la mesa?
Los presidentes y vocales de las Mesas, así como los suplentes que resulten finalmente designados como miembros titulares de la mesa, percibirán una dieta de 76,41 euros. Además, tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior. En todos los casos, estarán protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias y situaciones que puedan derivarse de su participación en las Elecciones.
Cada mesa electoral está integrada por un presidente o presidenta y dos vocales. El primero debe tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente.
