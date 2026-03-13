Laura del Val, cómica: "El último minuto del programa de la lavadora es más emocionante que las elecciones en Castilla y León"
En los comentarios del vídeo se pueden ver opiniones de todo tipo sobre la situación política de la región
En uno de sus monólogos, la humorista burgalesa Laura del Val hablaba sobre las elecciones para la Junta de Castilla y León, que se celebrarán este domingo, 15 de marzo. Su opinión era clara: la repetición de los resultados en los últimos cuarenta años no augura que vaya a haber cambios importantes en las instituciones y, por tanto, no le da mucha emoción a los comicios.
"Son el evento más importante para la tercera edad de Castilla", decía, antes de comentar a los asistentes que los resultados en las elecciones regionales han sido bastante similares desde 1987.
La respuesta del público
Los comentarios de la publicación son contundentes: representan todo tipo de opiniones, pero nadie se mantiene neutral. Por un lado, los defensores del gobierno actual opinan que "la alternativa es mucho peor". Otros, defienden un cambio en la política regional diciendo que "así nos va" y que "nos reímos, pero deberíamos llorar". También encuentran su sitio los que defienden una autonomía para León, Zamora y Salamanca, dejando así en la sección de comentarios del reel una buena muestra del pensamiento político de Castilla y León al completo.
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