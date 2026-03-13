Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en Castilla y LeónPedro Sánchez en Castilla y León: llama a la movilización de la izquierdaFeijoo en Castilla y León: arremete contra VoxAbascal en Castilla y León: las cosas van a cambiarAliste pidemejoras en el servicio de CorreosBajan los precios en Zamora en los primeros meses de 2026Detienen a un hombre con bolsas de "speed" en ZamoraResultados Elecciones Autonómicas Castilla y León
instagramlinkedin

Laura del Val, cómica: "El último minuto del programa de la lavadora es más emocionante que las elecciones en Castilla y León"

En los comentarios del vídeo se pueden ver opiniones de todo tipo sobre la situación política de la región

Elecciones autonómicas en Castilla y León.

Elecciones autonómicas en Castilla y León. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Gaby Marcos

En uno de sus monólogos, la humorista burgalesa Laura del Val hablaba sobre las elecciones para la Junta de Castilla y León, que se celebrarán este domingo, 15 de marzo. Su opinión era clara: la repetición de los resultados en los últimos cuarenta años no augura que vaya a haber cambios importantes en las instituciones y, por tanto, no le da mucha emoción a los comicios.

"Son el evento más importante para la tercera edad de Castilla", decía, antes de comentar a los asistentes que los resultados en las elecciones regionales han sido bastante similares desde 1987.

Noticias relacionadas

La respuesta del público

Los comentarios de la publicación son contundentes: representan todo tipo de opiniones, pero nadie se mantiene neutral. Por un lado, los defensores del gobierno actual opinan que "la alternativa es mucho peor". Otros, defienden un cambio en la política regional diciendo que "así nos va" y que "nos reímos, pero deberíamos llorar". También encuentran su sitio los que defienden una autonomía para León, Zamora y Salamanca, dejando así en la sección de comentarios del reel una buena muestra del pensamiento político de Castilla y León al completo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones
  2. Votar por primera vez: 'Hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa
  3. Los pueblos de Vox en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones
  4. ¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?
  5. Segundo debate electoral de Castilla y León 2026: resumen, ganadores y las frases más destacadas
  6. Los bomberos rescatan el cadáver de una persona en el río Pisuerga (Valladolid)
  7. El sociólogo Manuel Mostaza analiza la encuesta de las elecciones de Castilla y León para LA OPINIÓN DE ZAMORA: las consecuencias a nivel nacional
  8. Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León: 'Quiere dar lecciones de despoblación quien la ha generado durante 40 años

Belarra llama a movilizarse para echar a Mañueco, "un comercial para grupos empresariales"

Belarra llama a movilizarse para echar a Mañueco, "un comercial para grupos empresariales"

IU y Podemos compiten por el único escaño en liza frente al dominio de los partidos regionales

IU y Podemos compiten por el único escaño en liza frente al dominio de los partidos regionales

Vox confía en hacerse con el 20% del electorado y reforzar su posición territorial en Castilla y León

Vox confía en hacerse con el 20% del electorado y reforzar su posición territorial en Castilla y León

Abascal, en el cierre de campaña en Castilla y León: "Si la fuerza de Vox es grande, las cosas van a cambiar y de lo lindo"

Abascal, en el cierre de campaña en Castilla y León: "Si la fuerza de Vox es grande, las cosas van a cambiar y de lo lindo"

Feijóo y Mañueco cierran la campaña en Castilla y León desalentando el voto a Vox

Feijóo y Mañueco cierran la campaña en Castilla y León desalentando el voto a Vox

Pedro Sánchez llama a la movilización de "todos los progresistas" de Castilla y León en torno al PSOE y el voto de las mujeres para ganar

Pedro Sánchez llama a la movilización de "todos los progresistas" de Castilla y León en torno al PSOE y el voto de las mujeres para ganar

El PSOE aspira a romper su negra racha de debacles electorales en el bastión del PP

El PSOE aspira a romper su negra racha de debacles electorales en el bastión del PP

Laura del Val, cómica: "El último minuto del programa de la lavadora es más emocionante que las elecciones en Castilla y León"

Laura del Val, cómica: "El último minuto del programa de la lavadora es más emocionante que las elecciones en Castilla y León"
Tracking Pixel Contents