Un hombre armado se atrinchera en una vivienda familiar de Villoruebo (Burgos) tras secuestrar a un taxista en Madrid
La Guardia Civil despliega un amplio dispositivo de seguridad desde esta madrugada entorno a la vivienda, en la que un negociador intenta “sin éxito” establecer contacto con el sujeto
Mariluz Martínez (Ical)
Un hombre que la Guardia Civil considera “peligroso” y posiblemente portando “algún tipo de arma de fuego” se atrincheró alrededor de las 2 de madrugada en una vivienda familiar de Villoruebo (Burgos), “permanece dentro y se niega a salir”. El sujeto llegó hasta este municipio de la provincia de Burgos desde Madrid donde al parecer, secuestró “a punta de pistola” a un taxista al que obligó a trasladarle hasta este lugar. Una vez allí, le dejó en libertad.
La Guardia Civil despliega un amplio dispositivo de seguridad en torno a la vivienda en la que un negociador intenta “sin éxito” establecer contacto con el sujeto. La primera línea de actuación, según fuentes consultadas por la agencia Ical, es intentar negociar con el atrincherado pero hasta el momento el “resultado es negativo” ya que “no se ha conseguido establecer comunicación con él”.
En el operativo participan varias unidades como la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, el negociador, el Seprona, patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil de Burgos y Soria.
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