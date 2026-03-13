La Guardia Civil destruye dos extintores explosivos localizados en una vivienda de Riello (León)
Estos artefactos eran utilizados antiguamente para la extinción de incendios
Ical
La Guardia Civil procedió a la neutralización y destrucción controlada de dos extintores explosivos que habían sido hallados por parte de un particular mientras realizaba labores de limpieza en el domicilio de su propiedad ubicado en la localidad leonesa de Riello.
Tras recibir esta comunicación, efectivos de seguridad ciudadana se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la zona, activando el protocolo de seguridad y solicitando la intervención del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Comandancia de León. Una vez inspeccionados los artefactos, los especialistas confirmaron que se trataba de extintores explosivos con carga pirotécnica y mecha, que se encontraban en buen estado de conservación, por lo que debido a su potencial peligrosidad se decidió efectuar su destrucción controlada en una zona segura, para asegurar que no se produjeran daños personales ni materiales.
Para la extinción de incendios
Los denominados extintores explosivos son dispositivos utilizados antiguamente para la extinción de incendios. Su funcionamiento se basaba en la detonación controlada de una pequeña carga pirotécnica o explosiva, que provocaba la ruptura del recipiente y la dispersión del agente extintor.
Cuando se activaban, la pequeña detonación fragmentaba el recipiente y dispersaba el líquido en un área amplia, contribuyendo a sofocar el fuego al reducir el oxígeno y enfriar la zona afectada. Aunque en su momento fueron utilizados en la lucha contra incendios, este tipo de dispositivos pueden volverse inestables con el paso del tiempo, especialmente si han permanecido almacenados durante décadas o en condiciones ambientales adversas.
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