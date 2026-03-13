Fallece atropellado un varón en la N-620 a su paso por la localidad salmantina de Aldehuela de la Bóveda

Un varón de 78 años falleció anoche tras ser atropellado por una furgoneta a la altura del kilómetro 276 de la N-620, en la localidad salmantina de Aldehuela de la Bóveda.

Según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el accidente tuvo lugar sobre las 20.48 horas, cuando se recibió una llamada alertando del suceso en la que se informaba que un varón estaba inconsciente.

El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Matilla de los Caños del Río, que en el lugar del suceso solo pudo confirmar la muerte del atropellado.