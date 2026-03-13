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Fallece atropellado un varón en la N-620 a su paso por la localidad salmantina de Aldehuela de la Bóveda

El varón, de 78 años, fue arrollado por una furgoneta

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias.

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias. / JcyL / Loz

Ical

Salamanca

Un varón de 78 años falleció anoche tras ser atropellado por una furgoneta a la altura del kilómetro 276 de la N-620, en la localidad salmantina de Aldehuela de la Bóveda. 

Según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el accidente tuvo lugar sobre las 20.48 horas, cuando se recibió una llamada alertando del suceso en la que se informaba que un varón estaba inconsciente.

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El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Matilla de los Caños del Río, que en el lugar del suceso solo pudo confirmar la muerte del atropellado.

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