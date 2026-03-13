Detenido un varón de 61 años por retener a su madre y una cuidadora
Tras impedir el acceso a los sanitarios y tratar de huir, la Guardia Civil arrestó al hombre en Quintanar de la Sierra, acusado de amenazas y detención ilegal
Europa Press
La Guardia Civil ha detenido a un varón de 61 años como presunto autor de un delito de amenazas y detención ilegal tras haber retenido a dos mujeres, su madre y una cuidadora, en un domicilio situado en Quintanar de la Sierra (Burgos), del que intentó huir al observar la amplia presencia de las fuerzas de seguridad.
Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, la Guardia Civil tuvo conocimiento a las 15.00 horas de este viernes, a través del personal sanitario de un centro de salud, de que un varón mantenía retenidas a dos mujeres, su madre y la cuidadora de esta, en el domicilio.
El hombre había impedido la entrada a los facultativos para atender a la madre y según los alertantes se encontraba "muy alterado" e incluso estos vieron que portaba "dos armas cortas y un martillo con la aparente intención de usarlas", según la información recabada.
Amplia presencia de la Guardia Civil
Varias patrullas se desplazaron al domicilio, e incluso se derivaron algunas más desde la localidad de Villoruebo, donde se atendía otro suceso en el que un varón se había atrincherado en una vivienda de su familia tras llegar desde Madrid, donde había secuestrado a un taxista.
Ante la amplia presencia de guardias civiles el hombre huyó de la casa por la parte trasera.
Tras asegurar la vivienda y comprobar que las mujeres no habían sufrido daño alguno, los agentes se desplegaron por la población y lograron encontrar al sospechoso minutos después, a las 16.50 horas, cuando fue detenido.
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