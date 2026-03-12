Las ruinas más impresionantes de España: en un entorno privilegiado al que querrás viajar en primavera

En tiempos de Enrique III se construyó en el entorno de la localidad segoviana de Valsaín un refugio para cazadores que posteriormente se transformó en un palacete al servicio de Felipe II.

El castillo duró en pie algo más de cien años, desde su remodelación de la mano del arquitecto Gaspar de Vega en 1562 hasta un incendio que afectó a la estructura en 1682. Lo triste de esta historia, es que en realidad el fuego no causó daños irreversibles en el edificio, pero tras varios intentos estériles de reconstruirla, el coste económico de la obra desanimó a la corona, que en su lugar decidió construir años después el Palacio Real de La Granja, suponiendo el deterioro final del edificio.

Hoy nada queda de las visitas reales y las escapadas de los reyes hasta este entorno, pero se conservan unas preciosas ruinas que, rodeadas por el paisaje castellano, son especialmente impresionantes en primavera.

Durante años, después del incendio y tras la desatención de la corona, que desde la construcción del Palacio de La Granja no volvió a pensar en la reedificación del de Valsaín, los vecinos de la zona comenzaron a habitar el lugar. Algunos se asentaron en la zona y otros decidieron apropiarse de los materiales de las ruinas.

¿Merece la pena una excursión a Valsaín?

A día de hoy hay rutas que permiten visitar las inmediaciones del palacio, rodeadas de naturaleza y con unas vistas impresionantes a la sierra de Guadarrama. Además, encontrarás maravillosos restaurantes en los que disfrutar de la gastronomía típica. Puedes aprovechar el viaje para visitar el pinar de Valsaín, el área recreativa de la Boca del Asno o el Centro Nacional de Educación Ambiental.

Quizás en la actualidad el antiguo palacio de Valsaín no aloja a la corona ni es el escenario de monterías reales, pero le regala a Castilla y León uno de sus paisajes más especiales: las ruinas de un lugar con siglos de historia.