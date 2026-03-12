Los pueblos de Vox en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones
Vox, tercera fuerza política en Castilla y León, fue el partido más votado en 80 municipios en los comicios de 2022
La provincia en la que más municipios votaron a Vox en las elecciones de 2022 a las Cortes de Castilla y León fue Valladolid, con 20. Esta fue seguida por Burgos, con 13 municipios, la tercera provincia fue Palencia, con 10, y después fueron Ávila, con 9 y en quinto lugar, tanto Salamanca como Segovia con 7 municipios. Las tres provincias con menos municipios en los que Vox fuera el partido más votado fueron Soria, con 6 municipios, Zamora, con 5 y León, con 3.
Municipios de Ávila en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Cabizuela
- Castellanos de Zapardiel
- Gallegos de Altamiros
- Gilbuena
- Grandes y San Martín
- Gutierre-Muñoz
- Pozanco
- Sotalbo
- Vadillo de la Sierra
Municipios de Burgos en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Aguilar de Bureba
- Alcocero de Mola
- Buniel
- Cardeñuela Riopico
- Castrillo del Val
- Fresno de Rodilla
- Pineda de la Sierra
- Redecilla del Campo
- Regumiel de la Sierra
- Tordómar
- Villaquirán de la Puebla
- Villatuelda
- Zarzosa de Río Pisuerga
Municipios de León en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Los Barrios de Luna
- Mansilla Mayor
- Santa María de Ordás
Municipios de Palencia en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Ayuela
- Belmonte de Campos
- Collazos de Boedo
- Frechilla
- Herrera de Valdecañas
- Manquillos
- Santa Cecilia del Alcor
- Sotobañado y Priorato
- Villaeles de Valdavia
- Villerías de Campos
Municipios de Salamanca en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Ejeme
- La Hoya
- Larrodrigo
- Navacarros
- Puertas
- Tremedal de Tormes
- Zamayón
Municipios de Segovia en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Duruelo
- Encinillas
- Gomezserracín
- Hontanares de Eresma
- Ituero y Lama
- Navares de las Cuevas
- Urueñas
Municipios de Soria en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Fuentes de Magaña
- Las Aldehuelas
- Torlengua
- Torrubia de Soria
- Ucero
- Velamazán
Municipios de Valladolid en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Boecillo
- Camporredondo
- Castroverde de Cerrato
- Cubillas de Santa Marta
- Fuensaldaña
- Geria
- Manzanillo
- Nueva Villa de las Torres
- Puras
- Quintanilla del Molar
- Ramiro
- San Martín de Valvení
- Tamariz de Campos
- Torrecilla de la Torre
- Villacarralón
- Villalba de los Alcores
- Villanubla
- Villarmentero de Esgueva
- Villaverde de Medina
- Villán de Tordesillas
Municipios de Zamora en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Alfaraz de Sayago
- Coomonte
- Roales
- Torregamones
- Villaescusa
- ¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones
- Votar por primera vez: 'Hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa
- ¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?
- Segundo debate electoral de Castilla y León 2026: resumen, ganadores y las frases más destacadas
- El sociólogo Manuel Mostaza analiza la encuesta de las elecciones de Castilla y León para LA OPINIÓN DE ZAMORA: las consecuencias a nivel nacional
- Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León: 'Quiere dar lecciones de despoblación quien la ha generado durante 40 años
- Carlos Martínez defiende en Toro el impacto de Monte la Reina y afirma que “lo que necesita Castilla y León es que se vaya Mañueco”
- Castilla y León merece más', según Silvia Clemente y su partido