Los pueblos de Vox en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones

Vox, tercera fuerza política en Castilla y León, fue el partido más votado en 80 municipios en los comicios de 2022

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, en Toro.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, en Toro. / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Gaby Marcos

La provincia en la que más municipios votaron a Vox en las elecciones de 2022 a las Cortes de Castilla y León fue Valladolid, con 20. Esta fue seguida por Burgos, con 13 municipios, la tercera provincia fue Palencia, con 10, y después fueron Ávila, con 9 y en quinto lugar, tanto Salamanca como Segovia con 7 municipios. Las tres provincias con menos municipios en los que Vox fuera el partido más votado fueron Soria, con 6 municipios, Zamora, con 5 y León, con 3.

Municipios de Ávila en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

  • Cabizuela
  • Castellanos de Zapardiel
  • Gallegos de Altamiros
  • Gilbuena
  • Grandes y San Martín
  • Gutierre-Muñoz
  • Pozanco
  • Sotalbo
  • Vadillo de la Sierra

Municipios de Burgos en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

  • Aguilar de Bureba
  • Alcocero de Mola
  • Buniel
  • Cardeñuela Riopico
  • Castrillo del Val
  • Fresno de Rodilla
  • Pineda de la Sierra
  • Redecilla del Campo
  • Regumiel de la Sierra
  • Tordómar
  • Villaquirán de la Puebla
  • Villatuelda
  • Zarzosa de Río Pisuerga

Municipios de León en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

  • Los Barrios de Luna
  • Mansilla Mayor
  • Santa María de Ordás

Municipios de Palencia en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

  • Ayuela
  • Belmonte de Campos
  • Collazos de Boedo
  • Frechilla
  • Herrera de Valdecañas
  • Manquillos
  • Santa Cecilia del Alcor
  • Sotobañado y Priorato
  • Villaeles de Valdavia
  • Villerías de Campos

Municipios de Salamanca en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

  • Ejeme
  • La Hoya
  • Larrodrigo
  • Navacarros
  • Puertas
  • Tremedal de Tormes
  • Zamayón

Municipios de Segovia en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

  • Duruelo
  • Encinillas
  • Gomezserracín
  • Hontanares de Eresma
  • Ituero y Lama
  • Navares de las Cuevas
  • Urueñas

Municipios de Soria en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

  • Fuentes de Magaña
  • Las Aldehuelas
  • Torlengua
  • Torrubia de Soria
  • Ucero
  • Velamazán

Municipios de Valladolid en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

  • Boecillo
  • Camporredondo
  • Castroverde de Cerrato
  • Cubillas de Santa Marta
  • Fuensaldaña
  • Geria
  • Manzanillo
  • Nueva Villa de las Torres
  • Puras
  • Quintanilla del Molar
  • Ramiro
  • San Martín de Valvení
  • Tamariz de Campos
  • Torrecilla de la Torre
  • Villacarralón
  • Villalba de los Alcores
  • Villanubla
  • Villarmentero de Esgueva
  • Villaverde de Medina
  • Villán de Tordesillas

Municipios de Zamora en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

  • Alfaraz de Sayago
  • Coomonte
  • Roales
  • Torregamones
  • Villaescusa

