Los pueblos de Vox en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones

La provincia en la que más municipios votaron a Vox en las elecciones de 2022 a las Cortes de Castilla y León fue Valladolid, con 20. Esta fue seguida por Burgos, con 13 municipios, la tercera provincia fue Palencia, con 10, y después fueron Ávila, con 9 y en quinto lugar, tanto Salamanca como Segovia con 7 municipios. Las tres provincias con menos municipios en los que Vox fuera el partido más votado fueron Soria, con 6 municipios, Zamora, con 5 y León, con 3.

Municipios de Ávila en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

Cabizuela

Castellanos de Zapardiel

Gallegos de Altamiros

Gilbuena

Grandes y San Martín

Gutierre-Muñoz

Pozanco

Sotalbo

Vadillo de la Sierra

Municipios de Burgos en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

Aguilar de Bureba

Alcocero de Mola

Buniel

Cardeñuela Riopico

Castrillo del Val

Fresno de Rodilla

Pineda de la Sierra

Redecilla del Campo

Regumiel de la Sierra

Tordómar

Villaquirán de la Puebla

Villatuelda

Zarzosa de Río Pisuerga

Municipios de León en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

Los Barrios de Luna

Mansilla Mayor

Santa María de Ordás

Municipios de Palencia en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

Ayuela

Belmonte de Campos

Collazos de Boedo

Frechilla

Herrera de Valdecañas

Manquillos

Santa Cecilia del Alcor

Sotobañado y Priorato

Villaeles de Valdavia

Villerías de Campos

Municipios de Salamanca en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

Ejeme

La Hoya

Larrodrigo

Navacarros

Puertas

Tremedal de Tormes

Zamayón

Municipios de Segovia en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

Duruelo

Encinillas

Gomezserracín

Hontanares de Eresma

Ituero y Lama

Navares de las Cuevas

Urueñas

Municipios de Soria en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

Fuentes de Magaña

Las Aldehuelas

Torlengua

Torrubia de Soria

Ucero

Velamazán

Municipios de Valladolid en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022

Boecillo

Camporredondo

Castroverde de Cerrato

Cubillas de Santa Marta

Fuensaldaña

Geria

Manzanillo

Nueva Villa de las Torres

Puras

Quintanilla del Molar

Ramiro

San Martín de Valvení

Tamariz de Campos

Torrecilla de la Torre

Villacarralón

Villalba de los Alcores

Villanubla

Villarmentero de Esgueva

Villaverde de Medina

Villán de Tordesillas

Municipios de Zamora en los que ganó Vox en las elecciones de Castilla y León de 2022