Los pueblos del PSOE en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones

La provincia en la que más municipios votaron al PSOE en las elecciones de 2022 a las Cortes de Castilla y León fue Burgos, con 103. Esta fue seguida por Zamora, con 78 municipios, la tercera provincia fue León, con 64, y después fueron Salamanca con 61, Valladolid con 57, Palencia con 41, Segovia con 36, y las dos provincias con menos municipios en los que ganara el PSOE fueron Ávila, con 31 municipios y Soria con 7 municipios.

Municipios de Ávila en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022

Avellaneda

Berrocalejo de Aragona

Blascosancho

Cabezas del Pozo

Candeleda

Cardeñosa

Casavieja

Cillán

Cuevas del Valle

El Arenal

Hoyos del Espino

La Adrada

La Colilla

La Hija de Dios

Madrigal de las Altas Torres

Mijares

Mingorría

Muñotello

Navaescurial

Navalacruz

Navarrevisca

Pajares de Adaja

Poyales del Hoyo

Pradosegar

Riocabado

Rivilla de Barajas

San Esteban de los Patos

San Esteban del Valle

Solana de Ávila

Umbrías

Villarejo del Valle

Municipios de Burgos en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022

Abajas

Adrada de Haza

Alfoz de Quintanadueñas

Alfoz de Santa Gadea

Aranda de Duero

Arraya de Oca

Atapuerca

Avellanosa de Muñó

Barbadillo de Herreros

Barbadillo del Mercado

Barrio de Muñó

Barrios de Colina

Baños de Valdearados

Bugedo

Burgos

Campolara

Cantabrana

Carazo

Carcedo de Burgos

Cardeñadijo

Cascajares de la Sierra

Castrillo de la Vega

Castrillo de Riopisuerga

Cilleruelo de Abajo

Cogollos

Condado de Treviño

Cuevas de San Clemente

Espinosa de los Monteros

Frandovínez

Fresneda de la Sierra Tirón

Fresnillo de las Dueñas

Frías

Fuentecén

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel de Izán

Hontoria de la Cantera

Iglesiarrubia

La Horra

La Puebla de Arganzón

Llano de Bureba

Madrigal del Monte

Mambrillas de Lara

Merindad de Montija

Merindad de Valdivielso

Milagros

Miranda de Ebro

Modúbar de la Emparedada

Moncalvillo

Montorio

Nava de Roa

Neila

Orbaneja Riopico

Oña

Pampliega

Pedrosa de Río Úrbel

Peñaranda de Duero

Pinilla de los Barruecos

Pradoluengo

Puentedura

Quintana del Pidio

Quintanaortuño

Quintanar de la Sierra

Quintanavides

Quintanilla de la Mata

Redecilla del Camino

Reinoso

Retuerta

Revilla del Campo

Roa

Rubena

Rucandio

Salas de Bureba

Salinillas de Bureba

San Mamés de Burgos

San Vicente del Valle

Santa Cruz de la Salceda

Santa María Rivarredonda

Sarracín

Sotillo de la Ribera

Torregalindo

Torrelara

Tosantos

Trespaderne

Vadocondes

Valdorros

Valle de las Navas

Valle de Manzanedo

Valle de Mena

Valle de Sedano

Villaespasa

Villafruela

Villagonzalo Pedernales

Villamedianilla

Villamiel de la Sierra

Villanueva de Carazo

Villanueva de Gumiel

Villariezo

Villasur de Herreros

Vilviestre del Pinar

Vizcaínos

Úrbel del Castillo

Municipios de León en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022

Algadefe

Arganza

Barjas

Bembibre

Berlanga del Bierzo

Boñar

Cabañas Raras

Cabrillanes

Cacabelos

Campazas

Camponaraya

Candín

Carracedelo

Carucedo

Castrillo de Cabrera

Castrocalbón

Castropodame

Castrotierra de Valmadrigal

Cebanico

Congosto

Corullón

Cubillos del Sil

Fabero

Hospital de Órbigo

Igüeña

La Ercina

La Pola de Gordón

La Robla

Las Omañas

Llamas de la Ribera

Luyego

Matallana de Torío

Matanza

Murias de Paredes

Noceda del Bierzo

Pajares de los Oteros

Palacios del Sil

Peranzanes

Ponferrada

Priaranza del Bierzo

Puebla de Lillo

Páramo del Sil

Quintana del Castillo

San Adrián del Valle

San Emiliano

Sancedo

Santa Cristina de Valmadrigal

Santa Elena de Jamuz

Sobrado

Soto y Amío

Toral de los Vados

Toreno

Torre del Bierzo

Trabadelo

Valdemora

Valderrueda

Vega de Espinareda

Vega de Valcarce

Vegacervera

Villablino

Villafranca del Bierzo

Villagatón

Villamanín

Villamejil

Municipios de Palencia en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022

Aguilar de Campoo

Amusco

Antigüedad

Barruelo de Santullán

Brañosera

Cevico Navero

Dehesa de Montejo

Dueñas

Fresno del Río

Fuentes de Valdepero

Hontoria de Cerrato

Husillos

La Pernía

Lomas

Magaz de Pisuerga

Mantinos

Monzón de Campos

Mudá

Palencia

Payo de Ojeda

Polentinos

Pozo de Urama

Prádanos de Ojeda

Páramo de Boedo

Ribas de Campos

Salinas de Pisuerga

San Cebrián de Campos

San Cebrián de Mudá

Tariego de Cerrato

Valbuena de Pisuerga

Velilla del Río Carrión

Venta de Baños

Villada

Villalba de Guardo

Villalcázar de Sirga

Villalobón

Villamediana

Villamuriel de Cerrato

Villarramiel

Villaviudas

Villovieco

Municipios de Salamanca en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022

Aldeadávila de la Ribera

Aldehuela de Yeltes

Almenara de Tormes

Boada

Buenamadre

Buenavista

Candelario

Cantalapiedra

Cantaracillo

Casafranca

Cepeda

El Arco

El Bodón

El Campo de Peñaranda

El Cerro

El Cubo de Don Sancho

El Manzano

Espino de la Orbada

Florida de Liébana

Gallegos de Argañán

Guijo de Ávila

Herguijuela de Ciudad Rodrigo

Herguijuela de la Sierra

Huerta

Juzbado

La Alberca

La Alberguería de Argañán

La Calzada de Béjar

La Encina

La Fregeneda

Lagunilla

Los Santos

Miranda del Castañar

Mogarraz

Molinillo

Monleras

Monsagro

Monterrubio de Armuña

Morille

Mozárbez

Navalmoral de Béjar

Navasfrías

Pastores

Pedrosillo de los Aires

Pereña de la Ribera

Puebla de Yeltes

Puerto de Béjar

Rollán

Rágama

Saelices el Chico

San Martín del Castañar

Sanchón de la Sagrada

Saucelle

Sieteiglesias de Tormes

Terradillos

Torresmenudas

Trabanca

Vallejera de Riofrío

Vega de Tirados

Villavieja de Yeltes

Villoruela

Municipios de Segovia en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022

Aguilafuente

Aldeanueva de la Serrezuela

Aldehorno

Armuña

Bercimuel

Bernardos

Bernuy de Porreros

Cabañas de Polendos

Cilleruelo de San Mamés

Coca

Cuéllar

Fresno de Cantespino

Grajera

La Losa

Lastras de Cuéllar

Los Huertos

Maderuelo

Martín Muñoz de la Dehesa

Mata de Cuéllar

Miguelañez

Monterrubio

Nava de la Asunción

Otero de Herreros

Palazuelos de Eresma

Rebollo

Riofrío de Riaza

Samboal

San Cristóbal de Segovia

San Ildefonso

Santiuste de San Juan Bautista

Sebúlcor

Tabanera la Luenga

Torrecaballeros

Trescasas

Vegas de Matute

Villeguillo

Municipios de Soria en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022

Borobia

Calatañazor

Ciria

Gormaz

Montenegro de Cameros

Santa María de Huerta

Vozmediano

Municipios de Valladolid en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022

Alaejos

Aldea de San Miguel

Aldeamayor de San Martín

Amusquillo

Barcial de la Loma

Bolaños de Campos

Cabezón de Pisuerga

Castrillo de Duero

Castromonte

Castronuevo de Esgueva

Castronuño

Cigales

Cistérniga

Corcos

Esguevillas de Esgueva

Hornillos de Eresma

La Parrilla

La Pedraja de Portillo

La Seca

Laguna de Duero

Marzales

Medina de Rioseco

Mojados

Monasterio de Vega

Montemayor de Pililla

Mota del Marqués

Muriel

Nava del Rey

Olivares de Duero

Pollos

Portillo

Quintanilla de Onésimo

Renedo de Esgueva

Rueda

Rábano

San Miguel del Pino

Santa Eufemia del Arroyo

Santovenia de Pisuerga

Sardón de Duero

Serrada

Tiedra

Torre de Peñafiel

Traspinedo

Tudela de Duero

Urones de Castroponce

Valladolid

Viana de Cega

Villabáñez

Villacid de Campos

Villanueva de Duero

Villanueva de la Condesa

Villardefrades

Villavaquerín

Villavellid

Villavicencio de los Caballeros

Viloria

Zaratán

Municipios de Zamora en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022