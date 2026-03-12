Los pueblos del PSOE en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones
El Partido Socialista fue el más votado en 478 municipios en los comicios regionales de 2022
La provincia en la que más municipios votaron al PSOE en las elecciones de 2022 a las Cortes de Castilla y León fue Burgos, con 103. Esta fue seguida por Zamora, con 78 municipios, la tercera provincia fue León, con 64, y después fueron Salamanca con 61, Valladolid con 57, Palencia con 41, Segovia con 36, y las dos provincias con menos municipios en los que ganara el PSOE fueron Ávila, con 31 municipios y Soria con 7 municipios.
Municipios de Ávila en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Avellaneda
- Berrocalejo de Aragona
- Blascosancho
- Cabezas del Pozo
- Candeleda
- Cardeñosa
- Casavieja
- Cillán
- Cuevas del Valle
- El Arenal
- Hoyos del Espino
- La Adrada
- La Colilla
- La Hija de Dios
- Madrigal de las Altas Torres
- Mijares
- Mingorría
- Muñotello
- Navaescurial
- Navalacruz
- Navarrevisca
- Pajares de Adaja
- Poyales del Hoyo
- Pradosegar
- Riocabado
- Rivilla de Barajas
- San Esteban de los Patos
- San Esteban del Valle
- Solana de Ávila
- Umbrías
- Villarejo del Valle
Municipios de Burgos en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Abajas
- Adrada de Haza
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Aranda de Duero
- Arraya de Oca
- Atapuerca
- Avellanosa de Muñó
- Barbadillo de Herreros
- Barbadillo del Mercado
- Barrio de Muñó
- Barrios de Colina
- Baños de Valdearados
- Bugedo
- Burgos
- Campolara
- Cantabrana
- Carazo
- Carcedo de Burgos
- Cardeñadijo
- Cascajares de la Sierra
- Castrillo de la Vega
- Castrillo de Riopisuerga
- Cilleruelo de Abajo
- Cogollos
- Condado de Treviño
- Cuevas de San Clemente
- Espinosa de los Monteros
- Frandovínez
- Fresneda de la Sierra Tirón
- Fresnillo de las Dueñas
- Frías
- Fuentecén
- Fuentemolinos
- Fuentenebro
- Fuentespina
- Gumiel de Izán
- Hontoria de la Cantera
- Iglesiarrubia
- La Horra
- La Puebla de Arganzón
- Llano de Bureba
- Madrigal del Monte
- Mambrillas de Lara
- Merindad de Montija
- Merindad de Valdivielso
- Milagros
- Miranda de Ebro
- Modúbar de la Emparedada
- Moncalvillo
- Montorio
- Nava de Roa
- Neila
- Orbaneja Riopico
- Oña
- Pampliega
- Pedrosa de Río Úrbel
- Peñaranda de Duero
- Pinilla de los Barruecos
- Pradoluengo
- Puentedura
- Quintana del Pidio
- Quintanaortuño
- Quintanar de la Sierra
- Quintanavides
- Quintanilla de la Mata
- Redecilla del Camino
- Reinoso
- Retuerta
- Revilla del Campo
- Roa
- Rubena
- Rucandio
- Salas de Bureba
- Salinillas de Bureba
- San Mamés de Burgos
- San Vicente del Valle
- Santa Cruz de la Salceda
- Santa María Rivarredonda
- Sarracín
- Sotillo de la Ribera
- Torregalindo
- Torrelara
- Tosantos
- Trespaderne
- Vadocondes
- Valdorros
- Valle de las Navas
- Valle de Manzanedo
- Valle de Mena
- Valle de Sedano
- Villaespasa
- Villafruela
- Villagonzalo Pedernales
- Villamedianilla
- Villamiel de la Sierra
- Villanueva de Carazo
- Villanueva de Gumiel
- Villariezo
- Villasur de Herreros
- Vilviestre del Pinar
- Vizcaínos
- Úrbel del Castillo
Municipios de León en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Algadefe
- Arganza
- Barjas
- Bembibre
- Berlanga del Bierzo
- Boñar
- Cabañas Raras
- Cabrillanes
- Cacabelos
- Campazas
- Camponaraya
- Candín
- Carracedelo
- Carucedo
- Castrillo de Cabrera
- Castrocalbón
- Castropodame
- Castrotierra de Valmadrigal
- Cebanico
- Congosto
- Corullón
- Cubillos del Sil
- Fabero
- Hospital de Órbigo
- Igüeña
- La Ercina
- La Pola de Gordón
- La Robla
- Las Omañas
- Llamas de la Ribera
- Luyego
- Matallana de Torío
- Matanza
- Murias de Paredes
- Noceda del Bierzo
- Pajares de los Oteros
- Palacios del Sil
- Peranzanes
- Ponferrada
- Priaranza del Bierzo
- Puebla de Lillo
- Páramo del Sil
- Quintana del Castillo
- San Adrián del Valle
- San Emiliano
- Sancedo
- Santa Cristina de Valmadrigal
- Santa Elena de Jamuz
- Sobrado
- Soto y Amío
- Toral de los Vados
- Toreno
- Torre del Bierzo
- Trabadelo
- Valdemora
- Valderrueda
- Vega de Espinareda
- Vega de Valcarce
- Vegacervera
- Villablino
- Villafranca del Bierzo
- Villagatón
- Villamanín
- Villamejil
Municipios de Palencia en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Aguilar de Campoo
- Amusco
- Antigüedad
- Barruelo de Santullán
- Brañosera
- Cevico Navero
- Dehesa de Montejo
- Dueñas
- Fresno del Río
- Fuentes de Valdepero
- Hontoria de Cerrato
- Husillos
- La Pernía
- Lomas
- Magaz de Pisuerga
- Mantinos
- Monzón de Campos
- Mudá
- Palencia
- Payo de Ojeda
- Polentinos
- Pozo de Urama
- Prádanos de Ojeda
- Páramo de Boedo
- Ribas de Campos
- Salinas de Pisuerga
- San Cebrián de Campos
- San Cebrián de Mudá
- Tariego de Cerrato
- Valbuena de Pisuerga
- Velilla del Río Carrión
- Venta de Baños
- Villada
- Villalba de Guardo
- Villalcázar de Sirga
- Villalobón
- Villamediana
- Villamuriel de Cerrato
- Villarramiel
- Villaviudas
- Villovieco
Municipios de Salamanca en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Aldeadávila de la Ribera
- Aldehuela de Yeltes
- Almenara de Tormes
- Boada
- Buenamadre
- Buenavista
- Candelario
- Cantalapiedra
- Cantaracillo
- Casafranca
- Cepeda
- El Arco
- El Bodón
- El Campo de Peñaranda
- El Cerro
- El Cubo de Don Sancho
- El Manzano
- Espino de la Orbada
- Florida de Liébana
- Gallegos de Argañán
- Guijo de Ávila
- Herguijuela de Ciudad Rodrigo
- Herguijuela de la Sierra
- Huerta
- Juzbado
- La Alberca
- La Alberguería de Argañán
- La Calzada de Béjar
- La Encina
- La Fregeneda
- Lagunilla
- Los Santos
- Miranda del Castañar
- Mogarraz
- Molinillo
- Monleras
- Monsagro
- Monterrubio de Armuña
- Morille
- Mozárbez
- Navalmoral de Béjar
- Navasfrías
- Pastores
- Pedrosillo de los Aires
- Pereña de la Ribera
- Puebla de Yeltes
- Puerto de Béjar
- Rollán
- Rágama
- Saelices el Chico
- San Martín del Castañar
- Sanchón de la Sagrada
- Saucelle
- Sieteiglesias de Tormes
- Terradillos
- Torresmenudas
- Trabanca
- Vallejera de Riofrío
- Vega de Tirados
- Villavieja de Yeltes
- Villoruela
Municipios de Segovia en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Aguilafuente
- Aldeanueva de la Serrezuela
- Aldehorno
- Armuña
- Bercimuel
- Bernardos
- Bernuy de Porreros
- Cabañas de Polendos
- Cilleruelo de San Mamés
- Coca
- Cuéllar
- Fresno de Cantespino
- Grajera
- La Losa
- Lastras de Cuéllar
- Los Huertos
- Maderuelo
- Martín Muñoz de la Dehesa
- Mata de Cuéllar
- Miguelañez
- Monterrubio
- Nava de la Asunción
- Otero de Herreros
- Palazuelos de Eresma
- Rebollo
- Riofrío de Riaza
- Samboal
- San Cristóbal de Segovia
- San Ildefonso
- Santiuste de San Juan Bautista
- Sebúlcor
- Tabanera la Luenga
- Torrecaballeros
- Trescasas
- Vegas de Matute
- Villeguillo
Municipios de Soria en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Borobia
- Calatañazor
- Ciria
- Gormaz
- Montenegro de Cameros
- Santa María de Huerta
- Vozmediano
Municipios de Valladolid en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Alaejos
- Aldea de San Miguel
- Aldeamayor de San Martín
- Amusquillo
- Barcial de la Loma
- Bolaños de Campos
- Cabezón de Pisuerga
- Castrillo de Duero
- Castromonte
- Castronuevo de Esgueva
- Castronuño
- Cigales
- Cistérniga
- Corcos
- Esguevillas de Esgueva
- Hornillos de Eresma
- La Parrilla
- La Pedraja de Portillo
- La Seca
- Laguna de Duero
- Marzales
- Medina de Rioseco
- Mojados
- Monasterio de Vega
- Montemayor de Pililla
- Mota del Marqués
- Muriel
- Nava del Rey
- Olivares de Duero
- Pollos
- Portillo
- Quintanilla de Onésimo
- Renedo de Esgueva
- Rueda
- Rábano
- San Miguel del Pino
- Santa Eufemia del Arroyo
- Santovenia de Pisuerga
- Sardón de Duero
- Serrada
- Tiedra
- Torre de Peñafiel
- Traspinedo
- Tudela de Duero
- Urones de Castroponce
- Valladolid
- Viana de Cega
- Villabáñez
- Villacid de Campos
- Villanueva de Duero
- Villanueva de la Condesa
- Villardefrades
- Villavaquerín
- Villavellid
- Villavicencio de los Caballeros
- Viloria
- Zaratán
Municipios de Zamora en los que ganó el PSOE en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Almeida de Sayago
- Arcenillas
- Argañín
- Argujillo
- Barcial del Barco
- Benavente
- Benegiles
- Bretocino
- Bretó
- Casaseca de las Chanas
- Castrillo de la Guareña
- Castrogonzalo
- Castroverde de Campos
- Cazurra
- Cañizo
- Coreses
- Corrales del Vino
- Cotanes del Monte
- Cubillos
- El Pego
- El Perdigón
- El Piñero
- Entrala
- Espadañedo
- Ferreras de Arriba
- Fuentelapeña
- Fuentes de Ropel
- Fuentesauco
- Galende
- Gallegos del Pan
- Granja de Moreruela
- Hermisende
- Justel
- Losacio
- Lubián
- Malva
- Manzanal de Arriba
- Matilla la Seca
- Molacillos
- Montamarta
- Moraleja del Vino
- Morales de Toro
- Moreruela de Tábara
- Olmillos de Castro
- Otero de Bodas
- Pajares de la Lampreana
- Palacios del Pan
- Pías
- Pinilla de Toro
- Pobladura de Valderaduey
- Pobladura del Valle
- Pozuelo de Tábara
- Puebla de Sanabria
- Quintanilla de Urz
- Rionegro del Puente
- San Miguel de la Ribera
- San Miguel del Valle
- San Pedro de la Nave-Almendra
- Santa Clara de Avedillo
- Santa Colomba de las Monjas
- Santa Croya de Tera
- Santa Eufemia del Barco
- Sanzoles
- Tapioles
- Toro
- Torres del Carrizal
- Valdescorriel
- Vallesa de la Guareña
- Venialbo
- Vezdemarbán
- Villabuena del Puente
- Villalobos
- Villamayor de Campos
- Villaralbo
- Villardiegua de la Ribera
- Villavendimio
- Villaveza del Agua
- Zamora
