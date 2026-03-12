Los pueblos del PP en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones
El Partido Popular fue el más votado en 1.474 municipios en los comicios regionales de 2022
La provincia en la que más municipios votaron al PP fue Salamanca con 282, en la tierra del actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Esta fue seguida por Burgos, con 245 municipios, la tercera provincia fue Ávila con 184, y después fueron Segovia con 159, Zamora con 156, Valladolid con 139, muy seguida de Palencia con 138, y las dos provincias con menos municipios en los que ganara el PP fueron León, con 101 municipios y Soria con 70 municipios.
Estos municipios, según los datos que presentaron las mesas electorales tras el escrutinio de los votos, fueron:
Municipios de Ávila en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Adanero
- Albornos
- Aldeanueva De Santa Cruz
- Aldeaseca
- Amavida
- Arenas De San Pedro
- Arévalo
- Aveinte
- Barromán
- Becedas
- Becedillas
- Bercial De Zapardiel
- Bernuy-Zapardiel
- Blascomillán
- Blasconuño De Matacabras
- Bohoyo
- Bonilla De La Sierra
- Brabos
- Bularros
- Burgohondo
- Cabezas De Alambre
- Cabezas Del Villar
- Canales
- Cantiveros
- Casas Del Puerto
- Casasola
- Casillas
- Cebreros
- Cisla
- Collado De Contreras
- Collado Del Mirón
- Constanzana
- Crespos
- Diego Del Carpio
- Donjimeno
- Donvidas
- El Barco De Ávila
- El Barraco
- El Bohodón
- El Fresno
- El Hornillo
- El Hoyo De Pinares
- El Losar Del Barco
- El Mirón
- El Oso
- El Parral
- El Tiemblo
- Espinosa De Los Caballeros
- Flores De Ávila
- Fontiveros
- Fresnedilla
- Fuente El Sauz
- Fuentes De Año
- Gallegos De Sobrinos
- Garganta Del Villar
- Gavilanes
- Gemuño
- Gil García
- Gimialcón
- Gotarrendura
- Guisando
- Hernansancho
- Herradón De Pinares
- Herreros De Suso
- Higuera De Las Dueñas
- Horcajo De Las Torres
- Hoyocasero
- Hoyorredondo
- Hoyos Del Collado
- Hurtumpascual
- Junciana
- La Aldehuela
- La Carrera
- La Horcajada
- La Torre
- Langa
- Lanzahita
- Las Berlanas
- Las Navas Del Marqués
- Los Llanos De Tormes
- Maello
- Malpartida De Corneja
- Mamblas
- Mancera De Arriba
- Martiherrero
- Martínez
- Mediana De Voltoya
- Medinilla
- Mesegar De Corneja
- Mirueña De Los Infanzones
- Mombeltrán
- Monsalupe
- Moraleja De Matacabras
- Muñana
- Muñogalindo
- Muñogrande
- Muñomer Del Peco
- Muñopepe
- Muñosancho
- Narrillos Del Álamo
- Narrillos Del Rebollar
- Narros De Saldueña
- Narros Del Castillo
- Nava De Arévalo
- Navacepedilla De Corneja
- Navadijos
- Navalmoral
- Navalonguilla
- Navalosa
- Navalperal De Pinares
- Navalperal De Tormes
- Navaluenga
- Navaquesera
- Navarredonda De Gredos
- Navarredondilla
- Navatalgordo
- Neila De San Miguel
- Órbita
- Palacios De Goda
- Papatrigo
- Pascualcobo
- Pedro Bernardo
- Pedro-Rodríguez
- Peguerinos
- Peñalba De Ávila
- Piedrahíta
- Piedralaves
- Puerto Castilla
- Rasueros
- Riofrío
- Salvadiós
- San Bartolomé De Pinares
- San Bartolomé De Béjar
- San Bartolomé De Corneja
- San Esteban De Zapardiel
- San García De Ingelmos
- San Juan De Gredos
- San Juan De La Encinilla
- San Juan De La Nava
- San Juan Del Molinillo
- San Juan Del Olmo
- San Martín De La Vega Del Alberche
- San Martín Del Pimpollar
- San Miguel De Corneja
- San Miguel De Serrezuela
- San Pascual
- San Pedro Del Arroyo
- San Vicente De Arévalo
- Sanchidrián
- Sanchorreja
- Santa Cruz De Pinares
- Santa Cruz Del Valle
- Santa María Del Arroyo
- Santa María Del Berrocal
- Santa María Del Cubillo
- Santa María De Los Caballeros
- Santa María Del Tiétar
- Santiago Del Collado
- Santiago Del Tormes
- Santo Domingo De Las Posadas
- Santo Tomé De Zabarcos
- Serranillos
- Sigeres
- Sinlabajos
- Solana De Rioalmar
- Solosancho
- Sotillo De La Adrada
- Tiñosillos
- Tormellas
- Tórtoles
- Valdecasa
- Vega De Santa María
- Velayos
- Villafranca De La Sierra
- Villanueva De Ávila
- Villanueva De Gómez
- Villanueva Del Aceral
- Villanueva Del Campillo
- Villar De Corneja
- Villatoro
- Vita
- Viñegra De Moraña
- Zapardiel De La Cañada
- Zapardiel De La Ribera
Municipios de Burgos en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Aguas Cándidas
- Albillos
- Alfoz De Bricia
- Altable
- Ameyugo
- Anguix
- Arandilla
- Arauzo De Miel
- Arauzo De Salce
- Arauzo De Torre
- Arcos
- Arenillas De Riopisuerga
- Arija
- Arlanzón
- Bahabón De Esgueva
- Barbadillo Del Pez
- Basconcillos Del Tozo
- Bascuñana
- Bañuelos De Bureba
- Belbimbre
- Belorado
- Berberana
- Berlangas De Roa
- Berzosa De Bureba
- Bozoo
- Brazacorta
- Briviesca
- Busto De Bureba
- Cabañes De Esgueva
- Cabezón De La Sierra
- Campillo De Aranda
- Canicosa De La Sierra
- Carcedo De Bureba
- Cardeñajimeno
- Carrias
- Cascajares De Bureba
- Castellanos De Castro
- Castil De Peones
- Castildelgado
- Castrillo De La Reina
- Castrillo Matajudíos
- Castrojeriz
- Cavia
- Cayuela
- Cebrecos
- Celada Del Camino
- Cerezo De Río Tirón
- Cerratón De Juarros
- Ciadoncha
- Cillaperlata
- Cilleruelo De Arriba
- Ciruelos De Cervera
- Contreras
- Coruña Del Conde
- Covarrubias
- Cubillo Del Campo
- Cubo De Bureba
- Cueva De Roa (La)
- Encío
- Espinosa De Cervera
- Espinosa Del Camino
- Estépar
- Fontioso
- Fresneña
- Fresno De Río Tirón
- Fuentebureba
- Fuentelcésped
- Fuentelisendo
- Galbarros
- Grijalba
- Grisaleña
- Gumiel De Mercado
- Hacinas
- Haza
- Hontanas
- Hontangas
- Hontoria De Valdearados
- Hontoria Del Pinar
- Hornillos Del Camino
- Hortigüela
- Hoyales De Roa
- Huerta De Arriba
- Huerta De Rey
- Humada
- Hurones
- Huérmeces
- Ibeas De Juarros
- Ibrillos
- Iglesias
- Isar
- Itero Del Castillo
- Jaramillo De La Fuente
- Jaramillo Quemado
- Junta De Traslaloma
- Junta De Villalba De Losa
- Jurisdicción De Lara
- Jurisdicción De San Zadornil
- La Gallega
- La Revilla Y Ahedo
- La Sequera De Haza
- La Vid De Bureba
- La Vid Y Barrios
- Las Hormazas
- Las Quintanillas
- Lerma
- Los Altos
- Los Ausines
- Los Balbases
- Los Barrios De Bureba
- Madrigalejo Del Monte
- Mambrilla De Castrejón
- Mamolar
- Manciles
- Mazuela
- Mecerreyes
- Medina De Pomar
- Melgar De Fernamental
- Merindad De Cuesta-Urría
- Merindad De Río Ubierna
- Merindad De Sotoscueva
- Merindad De Valdeporres
- Miraveche
- Monasterio De La Sierra
- Monasterio De Rodilla
- Monterrubio De Demanda
- Moradillo De Roa
- Navas De Bureba
- Olmedillo De Roa
- Olmillos De Muñó
- Oquillas
- Padilla De Abajo
- Padilla De Arriba
- Padrones De Bureba
- Palacios De La Sierra
- Palacios De Riopisuerga
- Palazuelos De Muñó
- Pancorbo
- Pardilla
- Partido De La Sierra En Tobalina
- Pedrosa De Duero
- Pedrosa Del Príncipe
- Pedrosa Del Páramo
- Peral De Arlanza
- Pineda Trasmonte
- Pinilla Trasmonte
- Piérnigas
- Poza De La Sal
- Presencio
- Prádanos De Bureba
- Quemada
- Quintanabureba
- Quintanapalla
- Quintanaélez
- Quintanilla Del Agua Y Tordueles
- Quintanilla Del Coco
- Quintanilla San García
- Quintanilla Vivar
- Rabanera Del Pinar
- Rabé De Las Calzadas
- Rebolledo De La Torre
- Revilla Vallejera
- Riocavado De La Sierra
- Rojas
- Royuela De Río Franco
- Rublacedo De Abajo
- Rábanos
- Salas De Los Infantes
- Saldaña De Burgos
- San Juan Del Monte
- San Martín De Rubiales
- San Millán De Lara
- Santa Cecilia
- Santa Cruz Del Valle Urbión
- Santa Gadea Del Cid
- Santa Inés
- Santa María Del Campo
- Santa María Del Mercadillo
- Santa María Del Invierno
- Santa Olalla De Bureba
- Santibáñez Del Val
- Santibáñez De Esgueva
- Santo Domingo De Silos
- Sargentes De La Lora
- Sasamón
- Solarana
- Sordillos
- Sotragero
- Sotresgudo
- Susinos Del Páramo
- Tamarón
- Tardajos
- Tejada
- Terradillos De Esgueva
- Tinieblas De La Sierra
- Tobar
- Torrecilla Del Monte
- Torrepadre
- Torresandino
- Tubilla Del Agua
- Tubilla Del Lago
- Tórtoles De Esgueva
- Valdeande
- Valdezate
- Vallarta De Bureba
- Valle De Losa
- Valle De Oca
- Valle De Santibáñez
- Valle De Tobalina
- Valle De Valdebezana
- Valle De Valdelaguna
- Valle De Valdelucio
- Vallejera
- Valles De Palenzuela
- Valluércanes
- Valmala
- Vileña
- Villadiego
- Villaescusa De Roa
- Villaescusa La Sombría
- Villafranca Montes De Oca
- Villagalijo
- Villahoz
- Villalba De Duero
- Villalbilla De Burgos
- Villalbilla De Gumiel
- Villaldemiro
- Villalmanzo
- Villamayor De Los Montes
- Villamayor De Treviño
- Villangómez
- Villanueva De Argaño
- Villanueva De Teba
- Villaquirán De Los Infantes
- Villarcayo De Merindad De Castilla La Vieja
- Villasandino
- Villaverde Del Monte
- Villaverde-Mogina
- Villayerno Morquillas
- Villazopeque
- Villegas
- Villoruebo
- Viloria De Rioja
- Zael
- Zazuar
- Zuñeda
Municipios de León en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Alija Del Infantado
- Almanza
- Astorga
- Balboa
- Benavides
- Benuza
- Bercianos Del Páramo
- Bercianos Del Real Camino
- Borrenes
- Brazuelo
- Burón
- Bustillo Del Páramo
- Calzada Del Coto
- Campo De Villavidel
- Carrizo
- Castilfalé
- Castrillo De La Valduerna
- Cea
- Cebrones Del Río
- Cimanes De La Vega
- Cimanes Del Tejar
- Corbillos De Los Oteros
- Cármenes
- Destriana
- Encinedo
- Escobar De Campos
- Folgoso De La Ribera
- Fresno De La Vega
- Fuentes De Carbajal
- Gordaliza Del Pino
- Gradefes
- Grajal De Campos
- Gusendos De Los Oteros
- Izagre
- Joarilla De Las Matas
- La Antigua
- La Bañeza
- Laguna Dalga
- Laguna De Negrillos
- Lucillo
- Mansilla De Las Mulas
- Molinaseca
- Oencia
- Oseja De Sajambre
- Palacios De La Valduerna
- Pozuelo Del Páramo
- Puente De Domingo Flórez
- Quintana Del Marco
- Quintana Y Congosto
- Regueras De Arriba
- Reyero
- Riello
- Rioseco De Tapia
- Roperuelos Del Páramo
- Sahagún
- San Esteban De Nogales
- San Justo De La Vega
- San Millán De Los Caballeros
- San Pedro Bercianos
- Santa Colomba De Curueño
- Santa Colomba De Somoza
- Santa Marina Del Rey
- Santa María Del Monte De Cea
- Santas Martas
- Santiago Millas
- Sena De Luna
- Soto De La Vega
- Toral De Los Guzmanes
- Truchas
- Turcia
- Val De San Lorenzo
- Valdefuentes Del Páramo
- Valdelugueros
- Valdepolo
- Valderas
- Valderrey
- Valdesamario
- Valdevimbre
- Valencia De Don Juan
- Vallecillo
- Valverde-Enrique
- Vega De Infanzones
- Vegaquemada
- Villabraz
- Villadangos Del Páramo
- Villademor De La Vega
- Villamandos
- Villamartín De Don Sancho
- Villamañán
- Villamol
- Villamontán De La Valduerna
- Villamoratiel De Las Matas
- Villaobispo De Otero
- Villaornate Y Castro
- Villaquejida
- Villares De Órbigo
- Villasabariego
- Villaselán
- Villazala
- Villazanzo De Valderaduey
- Zotes Del Páramo
Municipios de Palencia en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Abarca De Campos
- Abia De Las Torres
- Alar Del Rey
- Alba De Cerrato
- Amayuelas De Arriba
- Ampudia
- Arconada
- Astudillo
- Autilla Del Pino
- Autillo De Campos
- Baltanás
- Baquerín De Campos
- Becerril De Campos
- Berzosilla
- Boada De Campos
- Boadilla De Rioseco
- Boadilla Del Camino
- Buenavista De Valdavia
- Bustillo De La Vega
- Bustillo Del Páramo De Carrión
- Bárcena De Campos
- Báscones De Ojeda
- Calahorra De Boedo
- Calzada De Los Molinos
- Capillas
- Cardeñosa De Volpejera
- Carrión De Los Condes
- Castil De Vela
- Castrejón De La Peña
- Castrillo De Don Juan
- Castrillo De Onielo
- Castrillo De Villavega
- Castromocho
- Cervatos De La Cueza
- Cervera De Pisuerga
- Cevico De La Torre
- Cisneros
- Cobos De Cerrato
- Congosto De Valdavia
- Cordovilla La Real
- Dehesa De Romanos
- Espinosa De Cerrato
- Espinosa De Villagonzalo
- Frómista
- Fuentes De Nava
- Grijota
- Guardo
- Guaza De Campos
- Herrera De Pisuerga
- Hornillos De Cerrato
- Hérmedes De Cerrato
- Itero De La Vega
- La Puebla De Valdavia
- La Serna
- La Vid De Ojeda
- Lagartos
- Lantadilla
- Ledigos
- Loma De Ucieza
- Marcilla De Campos
- Mazariegos
- Mazuecos De Valdeginate
- Melgar De Yuso
- Meneses De Campos
- Micieces De Ojeda
- Moratinos
- Nogal De Las Huertas
- Olea De Boedo
- Olmos De Ojeda
- Osornillo
- Osorno La Mayor
- Palenzuela
- Paredes De Nava
- Pedraza De Campos
- Pedrosa De La Vega
- Perales
- Pino Del Río
- Piña De Campos
- Población De Campos
- Población De Arroyo
- Población De Cerrato
- Pomar De Valdivia
- Poza De La Vega
- Quintana Del Puente
- Quintanilla De Onsoña
- Reinoso De Cerrato
- Renedo De La Vega
- Requena De Campos
- Respenda De La Peña
- Revenga De Campos
- Revilla De Collazos
- Riberos De La Cueza
- Saldaña
- San Cristóbal De Boedo
- San Mamés De Campos
- San Román De La Cuba
- Santa Cruz De Boedo
- Santervás De La Vega
- Santibáñez De La Peña
- Santoyo
- Soto De Cerrato
- Tabanera De Cerrato
- Tabanera De Valdavia
- Torquemada
- Torremormojón
- Triollo
- Támara De Campos
- Valde-Ucieza
- Valdeolmillos
- Valderrábano
- Valle De Cerrato
- Valle Del Retortillo
- Vertavillo
- Villabasta De Valdavia
- Villacidaler
- Villaconancio
- Villahán
- Villaherreros
- Villalaco
- Villalcón
- Villaluenga De La Vega
- Villamartín De Campos
- Villameriel
- Villamoronta
- Villamuera De La Cueza
- Villanueva Del Rebollar
- Villanuño De Valdavia
- Villaprovedo
- Villarmentero De Campos
- Villarrabé
- Villasarracino
- Villasila De Valdavia
- Villaturde
- Villaumbrales
- Villodre
- Villodrigo
- Villoldo
- Villota Del Páramo
Municipios de Salamanca en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Abusejo
- Agallas
- Ahigal De Los Aceiteros
- Ahigal De Villarino
- Alaraz
- Alba De Tormes
- Alba De Yeltes
- Alconada
- Aldealengua
- Aldeanueva De Figueroa
- Aldeanueva De La Sierra
- Aldearrodrigo
- Aldearrubia
- Aldeaseca De Alba
- Aldeaseca De La Frontera
- Aldeatejada
- Aldeavieja De Tormes
- Aldehuela De La Bóveda
- Almendra
- Anaya De Alba
- Arabayona De Mógica
- Arapiles
- Armenteros
- Añover De Tormes
- Babilafuente
- Barbadillo
- Barbalos
- Barceo
- Barruecopardo
- Bañobáñez
- Beleña
- Bermellar
- Berrocal De Huebra
- Berrocal De Salvatierra
- Bogajo
- Bóveda Del Río Almar
- Brincones
- Béjar
- Cabeza Del Caballo
- Cabezabellosa De La Calzada
- Cabrerizos
- Cabrillas
- Calvarrasa De Abajo
- Calzada De Don Diego
- Calzada De Valdunciel
- Campillo De Azaba
- Canillas De Abajo
- Cantagallo
- Cantalpino
- Carbajosa De La Sagrada
- Carpio De Azaba
- Carrascal De Barregas
- Carrascal Del Obispo
- Castellanos De Moriscos
- Castellanos De Villiquera
- Castillejo De Martín Viejo
- Castraz
- Cereceda De La Sierra
- Cerezal De Peñahorcada
- Cerralbo
- Cespedosa De Tormes
- Chagarcía Medianero
- Cilleros De La Bastida
- Cipérez
- Ciudad Rodrigo
- Coca De Alba
- Colmenar De Montemayor
- Cordovilla
- Cristóbal
- Dios Le Guarde
- Doñinos De Ledesma
- Doñinos De Salamanca
- El Cabaco
- El Maíllo
- El Milano
- El Payo
- El Pedroso De La Armuña
- El Pino De Tormes
- El Sahugo
- El Tornadizo
- Encina De San Silvestre
- Encinas De Abajo
- Encinas De Arriba
- Encinasola De Los Comendadores
- Escurial De La Sierra
- Espadaña
- Espeja
- Forfoleda
- Frades De La Sierra
- Fuenteguinaldo
- Fuenteliante
- Fuenterroble De Salvatierra
- Fuentes De Béjar
- Fuentes De Oñoro
- Gajates
- Galindo Y Perahuy
- Galinduste
- Galisancho
- Gallegos De Solmirón
- Garcibuey
- Garcihernández
- Garcirrey
- Gejuelo Del Barro
- Golpejas
- Gomecello
- Guadramiro
- Guijuelo
- Herguijuela Del Campo
- Hinojosa De Duero
- Horcajo De Montemayor
- Horcajo Medianero
- Iruelos
- Ituero De Azaba
- La Alameda De Gardón
- La Alamedilla
- La Atalaya
- La Bouza
- La Cabeza De Béjar
- La Fuente De San Esteban
- La Mata De Ledesma
- La Maya
- La Orbada
- La Peña
- La Redonda
- La Rinconada De La Sierra
- La Sagrada
- La Sierpe
- La Tala
- La Vellés
- La Vídola
- La Zarza De Pumareda
- Las Casas Del Conde
- Las Veguillas
- Ledesma
- Ledrada
- Linares De Riofrío
- Lumbrales
- Machacón
- Macotera
- Madroñal
- Malpartida
- Mancera De Abajo
- Martiago
- Martinamor
- Martín De Yeltes
- Masueco
- Matilla De Los Caños Del Río
- Membribe De La Sierra
- Mieza
- Miranda De Azán
- Monforte De La Sierra
- Monleón
- Montejo
- Montemayor Del Río
- Monterrubio De La Sierra
- Morasverdes
- Moriscos
- Moriñigo
- Moronta
- Narros De Matalayegua
- Nava De Béjar
- Nava De Francia
- Nava De Sotrobal
- Navales
- Navamorales
- Navarredonda De La Rinconada
- Negrilla De Palencia
- Olmedo De Camaces
- Pajares De La Laguna
- Palacios Del Arzobispo
- Palaciosrubios
- Palencia De Negrilla
- Parada De Arriba
- Parada De Rubiales
- Paradinas De San Juan
- Pedraza De Alba
- Pedrosillo De Alba
- Pedrosillo El Ralo
- Pelabravo
- Pelarrodríguez
- Pelayos
- Peralejos De Abajo
- Peralejos De Arriba
- Peromingo
- Peñacaballera
- Peñaparda
- Peñaranda De Bracamonte
- Peñarandilla
- Pinedas
- Pitiegua
- Pizarral
- Poveda De Las Cintas
- Pozos De Hinojo
- Puebla De Azaba
- Puebla De San Medel
- Puerto Seguro
- Retortillo
- Robleda
- Robliza De Cojos
- Salamanca
- Saldeana
- Salmoral
- Salvatierra De Tormes
- San Cristóbal De La Cuesta
- San Esteban De La Sierra
- San Felices De Los Gallegos
- San Miguel De Valero
- San Miguel Del Robledo
- San Morales
- San Muñoz
- San Pedro De Rozados
- San Pedro Del Valle
- San Pelayo De Guareña
- Sanchón De La Ribera
- Sanchotello
- Sancti-Spíritus
- Sando
- Santa María De Sando
- Santa Marta De Tormes
- Santiago De La Puebla
- Santibáñez De Béjar
- Santibáñez De La Sierra
- Santiz
- Sardón De Los Frailes
- Sepulcro-Hilario
- Sequeros
- Serradilla Del Arroyo
- Serradilla Del Llano
- Sobradillo
- Sorihuela
- Sotoserrano
- Tabera De Abajo
- Tamames
- Tarazona De Guareña
- Tardáguila
- Tejeda Y Segoyuela
- Tenebrón
- Topas
- Tordillos
- Valdecarros
- Valdefuentes De Sangusín
- Valdehijaderos
- Valdelacasa
- Valdelageve
- Valdelosa
- Valdemierque
- Valderrodrigo
- Valdunciel
- Valero
- Valsalabroso
- Valverde De Valdelacasa
- Valverdón
- Vecinos
- Ventosa Del Río Almar
- Villaflores
- Villagonzalo De Tormes
- Villalba De Los Llanos
- Villamayor
- Villanueva Del Conde
- Villar De Argañán
- Villar De Ciervo
- Villar De Gallimazo
- Villar De La Yegua
- Villar De Peralonso
- Villar De Samaniego
- Villares De La Reina
- Villares De Yeltes
- Villarino De Los Aires
- Villarmayor
- Villarmuerto
- Villasbuenas
- Villasdardo
- Villaseco De Los Gamitos
- Villaseco De Los Reyes
- Villasrubias
- Villoria
- Vilvestre
- Vitigudino
- Yecla De Yeltes
- Zamarra
- Zarapicos
- Zorita De La Frontera
Municipios de Segovia en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Abades
- Adrada De Pirón
- Adrados
- Alconada De Maderuelo
- Aldea Real
- Aldealcorvo
- Aldealengua De Pedraza
- Aldealengua De Santa María
- Aldeanueva Del Codonal
- Aldeasoña
- Aldehuela Del Codonal
- Aldeonte
- Anaya
- Arevalillo De Cega
- Ayllón
- Añe
- Barbolla
- Basardilla
- Bercial
- Boceguillas
- Brieva
- Caballar
- Cabezuela
- Calabazas De Fuentidueña
- Campo De San Pedro
- Cantalejo
- Cantimpalos
- Carbonero El Mayor
- Carrascal Del Río
- Castro De Fuentidueña
- Castrojimeno
- Castroserna De Abajo
- Castroserracín
- Cerezo De Abajo
- Cerezo De Arriba
- Chañe
- Cobos De Fuentidueña
- Codorniz
- Collado Hermoso
- Condado De Castilnovo
- Corral De Ayllón
- Cozuelos De Fuentidueña
- Cubillo
- Cuevas De Provanco
- Domingo García
- Donhierro
- El Espinar
- Encinas
- Escalona Del Prado
- Escarabajosa De Cabezas
- Escobar De Polendos
- Espirdo
- Fresneda De Cuéllar
- Fresno De La Fuente
- Frumales
- Fuente De Santa Cruz
- Fuente El Olmo De Fuentidueña
- Fuente El Olmo De Íscar
- Fuentepelayo
- Fuentepiñel
- Fuenterrebollo
- Fuentesaúco De Fuentidueña
- Fuentesoto
- Fuentidueña
- Gallegos
- Garcillán
- Honrubia De La Cuesta
- Hontalbilla
- Juarros De Riomoros
- Juarros De Voltoya
- La Lastrilla
- La Matilla
- Labajos
- Laguna De Contreras
- Languilla
- Lastras Del Pozo
- Marazoleja
- Marazuela
- Martín Miguel
- Martín Muñoz De Las Posadas
- Marugán
- Matabuena
- Melque De Cercos
- Membibre De La Hoz
- Montejo De Arévalo
- Montejo De La Vega De La Serrezuela
- Moral De Hornuez
- Mozoncillo
- Muñopedro
- Muñoveros
- Navafría
- Navalilla
- Navalmanzano
- Navares De Ayuso
- Navares De Enmedio
- Navas De Oro
- Navas De Riofrío
- Navas De San Antonio
- Nieva
- Olombrada
- Orejana
- Ortigosa De Pestaño
- Ortigosa Del Monte
- Pajarejos
- Pedraza
- Pelayos Del Arroyo
- Perosillo
- Pinarejos
- Pinarnegrillo
- Pradales
- Prádena
- Puebla De Pedraza
- Rapariegos
- Remondo
- Riaguas De San Bartolomé
- Riaza
- Roda De Eresma
- Sacramenia
- San Cristóbal De La Vega
- San Cristóbal De Cuéllar
- San Martín Y Mudrián
- San Miguel De Bernuy
- San Pedro De Gaíllos
- Sanchonuño
- Sangarcía
- Santa Marta Del Cerro
- Santa María La Real De Nieva
- Santiuste De Pedraza
- Santo Domingo De Pirón
- Santo Tomé Del Puerto
- Sauquillo De Cabezas
- Segovia
- Sepúlveda
- Sequera De Fresno
- Sotillo
- Sotosalbos
- Tolocirio
- Torre Val De San Pedro
- Torreadrada
- Torrecilla Del Pinar
- Torreiglesias
- Turégano
- Valdeprados
- Valdevacas De Montejo
- Valdevacas Y Guijar
- Valle De Tabladillo
- Vallelado
- Valleruela De Pedraza
- Valleruela De Sepúlveda
- Valseca
- Valtiendas
- Valverde Del Majano
- Ventosilla Y Tejadilla
- Villacastín
- Villaverde De Íscar
- Villaverde De Montejo
- Yanguas De Eresma
- Zarzuela Del Monte
- Zarzuela Del Pinar
Municipios de Soria en los que ha ganado el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Alcubilla De Avellaneda
- Alcubilla De Las Peñas
- Aldealafuente
- Aldealices
- Alentisque
- Almaluez
- Alpanseque
- Arancón
- Arcos De Jalón
- Baraona
- Barca
- Bayubas De Arriba
- Beratón
- Bliecos
- Borjabad
- Candilichera
- Carabantes
- Caracena
- Carrascosa De Abajo
- Casarejos
- Castilfrío De La Sierra
- Castillejo De Robledo
- Castilruiz
- Cerbón
- Cihuela
- Cirujales Del Río
- Cubo De La Solana
- Cueva De Ágreda
- Duruelo De La Sierra
- Dévanos
- Escobosa De Almazán
- Frechilla De Almazán
- Fuentearmegil
- Fuentecambrón
- Fuentelmonge
- Fuentestrún
- Gómara
- Herrera De Soria
- Hinojosa Del Campo
- La Poveda De Soria
- La Riba De Escalote
- Langa De Duero
- Liceras
- Maján
- Matalebreras
- Medinaceli
- Miño De Medinaceli
- Molinos De Duero
- Monteagudo De Las Vicarías
- Montejo De Tiermes
- Nafría De Ucero
- Nepas
- Nolay
- Pinilla Del Campo
- Retortillo De Soria
- Rollamienta
- Salduero
- Santa Cruz De Yanguas
- Soliedra
- Suellacabras
- Tajahuerce
- Taroda
- Tejado
- Valdelagua Del Cerro
- Valdeprado
- Valderrodilla
- Velilla De Los Ajos
- Villaciervos
- Villar Del Ala
- Yelo
Municipios de Valladolid en los que ha ganado el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Adalia
- Aguasal
- Aguilar De Campos
- Alcazarén
- Arroyo De La Encomienda
- Ataquines
- Bahabón
- Barruelo Del Valle
- Becilla De Valderaduey
- Benafarces
- Bercero
- Berceruelo
- Berrueces
- Bobadilla Del Campo
- Bocigas
- Bocos De Duero
- Bustillo De Chaves
- Cabezón De Valderaduey
- Cabreros Del Monte
- Campaspero
- Canalejas De Peñafiel
- Canillas De Esgueva
- Carpio
- Casasola De Arión
- Castrejón De Trabancos
- Castrillo-Tejeriego
- Castrobol
- Castrodeza
- Castromembibre
- Castroponce
- Ceinos De Campos
- Cervillego De La Cruz
- Ciguñuela
- Cogeces De Íscar
- Cogeces Del Monte
- Corrales De Duero
- Cuenca De Campos
- El Campillo
- Encinas De Esgueva
- Fombellida
- Fompedraza
- Fontihoyuelo
- Fresno El Viejo
- Fuente El Sol
- Fuente-Olmedo
- Gallegos De Hornija
- Gatón De Campos
- Herrín De Campos
- Íscar
- La Mudarra
- La Unión De Campos
- La Zarza
- Langayo
- Llano De Olmedo
- Lomoviejo
- Matapozuelos
- Matilla De Los Caños
- Mayorga
- Medina Del Campo
- Megeces
- Melgar De Abajo
- Melgar De Arriba
- Montealegre De Campos
- Moral De La Reina
- Moraleja De Las Panaderas
- Morales De Campos
- Mucientes
- Olmedo
- Olmos De Esgueva
- Olmos De Peñafiel
- Palazuelo De Vedija
- Pedrajas De San Esteban
- Pedrosa Del Rey
- Pesquera De Duero
- Peñafiel
- Peñaflor De Hornija
- Piña De Esgueva
- Piñel De Arriba
- Pozal De Gallinas
- Pozaldez
- Pozuelo De La Orden
- Quintanilla De Arriba
- Quintanilla De Trigueros
- Roales De Campos
- Robladillo
- Roturas
- Rubí De Bracamonte
- Saelices De Mayorga
- Salvador De Zapardiel
- San Cebrián De Mazote
- San Llorente
- San Miguel Del Arroyo
- San Pablo De La Moraleja
- San Pedro De Latarce
- San Pelayo
- San Román De Hornija
- San Salvador
- San Vicente Del Palacio
- Santervás De Campos
- Santibáñez De Valcorba
- Siete Iglesias De Trabancos
- Simancas
- Tordehumos
- Tordesillas
- Torre De Esgueva
- Torrecilla De La Abadesa
- Torrecilla De La Orden
- Torrelobatón
- Torrescárcela
- Trigueros Del Valle
- Urueña
- Valbuena De Duero
- Valdearcos De La Vega
- Valdestillas
- Valdunquillo
- Valoria La Buena
- Valverde De Campos
- Vega De Ruiponce
- Velascálvaro
- Velilla
- Ventosa De La Cuesta
- Villabaruz De Campos
- Villaco
- Villafrades De Campos
- Villafranca De Duero
- Villafrechos
- Villagarcía De Campos
- Villagómez La Nueva
- Villalar De Los Comuneros
- Villalba De La Loma
- Villalbarba
- Villalón De Campos
- Villalán De Campos
- Villamuriel De Campos
- Villanueva De Los Caballeros
- Villanueva De Los Infantes
- Villanueva De San Mancio
- Villasexmir
- Wamba
Municipios de Zamora en los que ha ganado el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022
- Abezames
- Alcañices
- Alcubilla De Nogales
- Algodre
- Andavías
- Arcos De La Polvorosa
- Arquillinos
- Arrabalde
- Aspariegos
- Asturianos
- Ayoó De Vidriales
- Belver De Los Montes
- Bermillo De Sayago
- Brime De Sog
- Brime De Urz
- Burganes De Valverde
- Bustillo Del Oro
- Cabañas De Sayago
- Calzadilla De Tera
- Camarzana De Tera
- Carbajales De Alba
- Carbellino
- Castronuevo
- Cañizal
- Cerecinos De Campos
- Cerecinos Del Carrizal
- Cernadilla
- Cobreros
- Cubo De Benavente
- Cuelgamures
- El Cubo De Tierra Del Vino
- El Maderal
- Faramontanos De Tábara
- Fariza
- Fermoselle
- Ferreras De Abajo
- Ferreruela
- Figueruela De Arriba
- Fonfría
- Fresno De La Polvorosa
- Fresno De La Ribera
- Friera De Valverde
- Fuente Encalada
- Fuentesecas
- Fuentespreadas
- Gallegos Del Río
- Gamones
- Gema
- Granucillo
- Guarrate
- Jambrina
- La Bóveda De Toro
- La Hiniesta
- La Torre Del Valle
- Losacino
- Luelmo
- Madridanos
- Mahide
- Maire De Castroponce
- Manganeses De La Lampreana
- Manganeses De La Polvorosa
- Manzanal Del Barco
- Matilla De Arzón
- Mayalde
- Melgar De Tera
- Micereces De Tera
- Milles De La Polvorosa
- Mombuey
- Monfarracinos
- Moral De Sayago
- Moraleja De Sayago
- Morales De Valverde
- Morales Del Vino
- Moralina
- Moreruela De Los Infanzones
- Muelas De Los Caballeros
- Muelas Del Pan
- Muga De Sayago
- Navianos De Valverde
- Palacios De Sanabria
- Pedralba De La Pradería
- Peleagonzalo
- Peque
- Pereruela
- Perilla De Castro
- Peñausende
- Piedrahíta De Castro
- Pino Del Oro
- Porto
- Pozoantiguo
- Prado
- Quintanilla Del Monte
- Quintanilla Del Olmo
- Quiruelas De Vidriales
- Rabanales
- Rábano De Aliste
- Requejo
- Revellinos
- Riofrío De Aliste
- Robleda-Cervantes
- Roelos De Sayago
- Rosinos De La Requejada
- Salce
- Samir De Los Caños
- San Agustín Del Pozo
- San Cebrián De Castro
- San Cristóbal De Entreviñas
- San Esteban Del Molar
- San Justo
- San Martín De Valderaduey
- San Pedro De Ceque
- San Vicente De La Cabeza
- San Vitero
- Santa Cristina De La Polvorosa
- Santa María De Valverde
- Santa María De La Vega
- Santibáñez De Vidriales
- Santibáñez De Tera
- Santovenia
- Trabazos
- Trefacio
- Uña De Quintana
- Vadillo De La Guareña
- Valcabado
- Valdefinjas
- Vega De Tera
- Vega De Villalobos
- Vegalatrave
- Vidayanes
- Videmala
- Villabrázaro
- Villadepera
- Villaferrueña
- Villafáfila
- Villageriz
- Villalazán
- Villalba De La Lampreana
- Villalcampo
- Villalonso
- Villalpando
- Villalube
- Villamor De Los Escuderos
- Villanueva De Azoague
- Villanueva De Campeán
- Villanueva De Las Peras
- Villanueva Del Campo
- Villanázar
- Villar De Fallaves
- Villar Del Buey
- Villardeciervos
- Villardiga
- Villardondiego
- Villarrín De Campos
- Villaseco Del Pan
- Villaveza De Valverde
- Viñas
