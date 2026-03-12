Los pueblos del PP en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones

La provincia en la que más municipios votaron al PP fue Salamanca con 282, en la tierra del actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Esta fue seguida por Burgos, con 245 municipios, la tercera provincia fue Ávila con 184, y después fueron Segovia con 159, Zamora con 156, Valladolid con 139, muy seguida de Palencia con 138, y las dos provincias con menos municipios en los que ganara el PP fueron León, con 101 municipios y Soria con 70 municipios.

Estos municipios, según los datos que presentaron las mesas electorales tras el escrutinio de los votos, fueron:

Municipios de Ávila en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022

Adanero

Albornos

Aldeanueva De Santa Cruz

Aldeaseca

Amavida

Arenas De San Pedro

Arévalo

Aveinte

Barromán

Becedas

Becedillas

Bercial De Zapardiel

Bernuy-Zapardiel

Blascomillán

Blasconuño De Matacabras

Bohoyo

Bonilla De La Sierra

Brabos

Bularros

Burgohondo

Cabezas De Alambre

Cabezas Del Villar

Canales

Cantiveros

Casas Del Puerto

Casasola

Casillas

Cebreros

Cisla

Collado De Contreras

Collado Del Mirón

Constanzana

Crespos

Diego Del Carpio

Donjimeno

Donvidas

El Barco De Ávila

El Barraco

El Bohodón

El Fresno

El Hornillo

El Hoyo De Pinares

El Losar Del Barco

El Mirón

El Oso

El Parral

El Tiemblo

Espinosa De Los Caballeros

Flores De Ávila

Fontiveros

Fresnedilla

Fuente El Sauz

Fuentes De Año

Gallegos De Sobrinos

Garganta Del Villar

Gavilanes

Gemuño

Gil García

Gimialcón

Gotarrendura

Guisando

Hernansancho

Herradón De Pinares

Herreros De Suso

Higuera De Las Dueñas

Horcajo De Las Torres

Hoyocasero

Hoyorredondo

Hoyos Del Collado

Hurtumpascual

Junciana

La Aldehuela

La Carrera

La Horcajada

La Torre

Langa

Lanzahita

Las Berlanas

Las Navas Del Marqués

Los Llanos De Tormes

Maello

Malpartida De Corneja

Mamblas

Mancera De Arriba

Martiherrero

Martínez

Mediana De Voltoya

Medinilla

Mesegar De Corneja

Mirueña De Los Infanzones

Mombeltrán

Monsalupe

Moraleja De Matacabras

Muñana

Muñogalindo

Muñogrande

Muñomer Del Peco

Muñopepe

Muñosancho

Narrillos Del Álamo

Narrillos Del Rebollar

Narros De Saldueña

Narros Del Castillo

Nava De Arévalo

Navacepedilla De Corneja

Navadijos

Navalmoral

Navalonguilla

Navalosa

Navalperal De Pinares

Navalperal De Tormes

Navaluenga

Navaquesera

Navarredonda De Gredos

Navarredondilla

Navatalgordo

Neila De San Miguel

Órbita

Palacios De Goda

Papatrigo

Pascualcobo

Pedro Bernardo

Pedro-Rodríguez

Peguerinos

Peñalba De Ávila

Piedrahíta

Piedralaves

Puerto Castilla

Rasueros

Riofrío

Salvadiós

San Bartolomé De Pinares

San Bartolomé De Béjar

San Bartolomé De Corneja

San Esteban De Zapardiel

San García De Ingelmos

San Juan De Gredos

San Juan De La Encinilla

San Juan De La Nava

San Juan Del Molinillo

San Juan Del Olmo

San Martín De La Vega Del Alberche

San Martín Del Pimpollar

San Miguel De Corneja

San Miguel De Serrezuela

San Pascual

San Pedro Del Arroyo

San Vicente De Arévalo

Sanchidrián

Sanchorreja

Santa Cruz De Pinares

Santa Cruz Del Valle

Santa María Del Arroyo

Santa María Del Berrocal

Santa María Del Cubillo

Santa María De Los Caballeros

Santa María Del Tiétar

Santiago Del Collado

Santiago Del Tormes

Santo Domingo De Las Posadas

Santo Tomé De Zabarcos

Serranillos

Sigeres

Sinlabajos

Solana De Rioalmar

Solosancho

Sotillo De La Adrada

Tiñosillos

Tormellas

Tórtoles

Valdecasa

Vega De Santa María

Velayos

Villafranca De La Sierra

Villanueva De Ávila

Villanueva De Gómez

Villanueva Del Aceral

Villanueva Del Campillo

Villar De Corneja

Villatoro

Vita

Viñegra De Moraña

Zapardiel De La Cañada

Zapardiel De La Ribera

Municipios de Burgos en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022

Aguas Cándidas

Albillos

Alfoz De Bricia

Altable

Ameyugo

Anguix

Arandilla

Arauzo De Miel

Arauzo De Salce

Arauzo De Torre

Arcos

Arenillas De Riopisuerga

Arija

Arlanzón

Bahabón De Esgueva

Barbadillo Del Pez

Basconcillos Del Tozo

Bascuñana

Bañuelos De Bureba

Belbimbre

Belorado

Berberana

Berlangas De Roa

Berzosa De Bureba

Bozoo

Brazacorta

Briviesca

Busto De Bureba

Cabañes De Esgueva

Cabezón De La Sierra

Campillo De Aranda

Canicosa De La Sierra

Carcedo De Bureba

Cardeñajimeno

Carrias

Cascajares De Bureba

Castellanos De Castro

Castil De Peones

Castildelgado

Castrillo De La Reina

Castrillo Matajudíos

Castrojeriz

Cavia

Cayuela

Cebrecos

Celada Del Camino

Cerezo De Río Tirón

Cerratón De Juarros

Ciadoncha

Cillaperlata

Cilleruelo De Arriba

Ciruelos De Cervera

Contreras

Coruña Del Conde

Covarrubias

Cubillo Del Campo

Cubo De Bureba

Cueva De Roa (La)

Encío

Espinosa De Cervera

Espinosa Del Camino

Estépar

Fontioso

Fresneña

Fresno De Río Tirón

Fuentebureba

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Galbarros

Grijalba

Grisaleña

Gumiel De Mercado

Hacinas

Haza

Hontanas

Hontangas

Hontoria De Valdearados

Hontoria Del Pinar

Hornillos Del Camino

Hortigüela

Hoyales De Roa

Huerta De Arriba

Huerta De Rey

Humada

Hurones

Huérmeces

Ibeas De Juarros

Ibrillos

Iglesias

Isar

Itero Del Castillo

Jaramillo De La Fuente

Jaramillo Quemado

Junta De Traslaloma

Junta De Villalba De Losa

Jurisdicción De Lara

Jurisdicción De San Zadornil

La Gallega

La Revilla Y Ahedo

La Sequera De Haza

La Vid De Bureba

La Vid Y Barrios

Las Hormazas

Las Quintanillas

Lerma

Los Altos

Los Ausines

Los Balbases

Los Barrios De Bureba

Madrigalejo Del Monte

Mambrilla De Castrejón

Mamolar

Manciles

Mazuela

Mecerreyes

Medina De Pomar

Melgar De Fernamental

Merindad De Cuesta-Urría

Merindad De Río Ubierna

Merindad De Sotoscueva

Merindad De Valdeporres

Miraveche

Monasterio De La Sierra

Monasterio De Rodilla

Monterrubio De Demanda

Moradillo De Roa

Navas De Bureba

Olmedillo De Roa

Olmillos De Muñó

Oquillas

Padilla De Abajo

Padilla De Arriba

Padrones De Bureba

Palacios De La Sierra

Palacios De Riopisuerga

Palazuelos De Muñó

Pancorbo

Pardilla

Partido De La Sierra En Tobalina

Pedrosa De Duero

Pedrosa Del Príncipe

Pedrosa Del Páramo

Peral De Arlanza

Pineda Trasmonte

Pinilla Trasmonte

Piérnigas

Poza De La Sal

Presencio

Prádanos De Bureba

Quemada

Quintanabureba

Quintanapalla

Quintanaélez

Quintanilla Del Agua Y Tordueles

Quintanilla Del Coco

Quintanilla San García

Quintanilla Vivar

Rabanera Del Pinar

Rabé De Las Calzadas

Rebolledo De La Torre

Revilla Vallejera

Riocavado De La Sierra

Rojas

Royuela De Río Franco

Rublacedo De Abajo

Rábanos

Salas De Los Infantes

Saldaña De Burgos

San Juan Del Monte

San Martín De Rubiales

San Millán De Lara

Santa Cecilia

Santa Cruz Del Valle Urbión

Santa Gadea Del Cid

Santa Inés

Santa María Del Campo

Santa María Del Mercadillo

Santa María Del Invierno

Santa Olalla De Bureba

Santibáñez Del Val

Santibáñez De Esgueva

Santo Domingo De Silos

Sargentes De La Lora

Sasamón

Solarana

Sordillos

Sotragero

Sotresgudo

Susinos Del Páramo

Tamarón

Tardajos

Tejada

Terradillos De Esgueva

Tinieblas De La Sierra

Tobar

Torrecilla Del Monte

Torrepadre

Torresandino

Tubilla Del Agua

Tubilla Del Lago

Tórtoles De Esgueva

Valdeande

Valdezate

Vallarta De Bureba

Valle De Losa

Valle De Oca

Valle De Santibáñez

Valle De Tobalina

Valle De Valdebezana

Valle De Valdelaguna

Valle De Valdelucio

Vallejera

Valles De Palenzuela

Valluércanes

Valmala

Vileña

Villadiego

Villaescusa De Roa

Villaescusa La Sombría

Villafranca Montes De Oca

Villagalijo

Villahoz

Villalba De Duero

Villalbilla De Burgos

Villalbilla De Gumiel

Villaldemiro

Villalmanzo

Villamayor De Los Montes

Villamayor De Treviño

Villangómez

Villanueva De Argaño

Villanueva De Teba

Villaquirán De Los Infantes

Villarcayo De Merindad De Castilla La Vieja

Villasandino

Villaverde Del Monte

Villaverde-Mogina

Villayerno Morquillas

Villazopeque

Villegas

Villoruebo

Viloria De Rioja

Zael

Zazuar

Zuñeda

Municipios de León en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022

Alija Del Infantado

Almanza

Astorga

Balboa

Benavides

Benuza

Bercianos Del Páramo

Bercianos Del Real Camino

Borrenes

Brazuelo

Burón

Bustillo Del Páramo

Calzada Del Coto

Campo De Villavidel

Carrizo

Castilfalé

Castrillo De La Valduerna

Cea

Cebrones Del Río

Cimanes De La Vega

Cimanes Del Tejar

Corbillos De Los Oteros

Cármenes

Destriana

Encinedo

Escobar De Campos

Folgoso De La Ribera

Fresno De La Vega

Fuentes De Carbajal

Gordaliza Del Pino

Gradefes

Grajal De Campos

Gusendos De Los Oteros

Izagre

Joarilla De Las Matas

La Antigua

La Bañeza

Laguna Dalga

Laguna De Negrillos

Lucillo

Mansilla De Las Mulas

Molinaseca

Oencia

Oseja De Sajambre

Palacios De La Valduerna

Pozuelo Del Páramo

Puente De Domingo Flórez

Quintana Del Marco

Quintana Y Congosto

Regueras De Arriba

Reyero

Riello

Rioseco De Tapia

Roperuelos Del Páramo

Sahagún

San Esteban De Nogales

San Justo De La Vega

San Millán De Los Caballeros

San Pedro Bercianos

Santa Colomba De Curueño

Santa Colomba De Somoza

Santa Marina Del Rey

Santa María Del Monte De Cea

Santas Martas

Santiago Millas

Sena De Luna

Soto De La Vega

Toral De Los Guzmanes

Truchas

Turcia

Val De San Lorenzo

Valdefuentes Del Páramo

Valdelugueros

Valdepolo

Valderas

Valderrey

Valdesamario

Valdevimbre

Valencia De Don Juan

Vallecillo

Valverde-Enrique

Vega De Infanzones

Vegaquemada

Villabraz

Villadangos Del Páramo

Villademor De La Vega

Villamandos

Villamartín De Don Sancho

Villamañán

Villamol

Villamontán De La Valduerna

Villamoratiel De Las Matas

Villaobispo De Otero

Villaornate Y Castro

Villaquejida

Villares De Órbigo

Villasabariego

Villaselán

Villazala

Villazanzo De Valderaduey

Zotes Del Páramo

Municipios de Palencia en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022

Abarca De Campos

Abia De Las Torres

Alar Del Rey

Alba De Cerrato

Amayuelas De Arriba

Ampudia

Arconada

Astudillo

Autilla Del Pino

Autillo De Campos

Baltanás

Baquerín De Campos

Becerril De Campos

Berzosilla

Boada De Campos

Boadilla De Rioseco

Boadilla Del Camino

Buenavista De Valdavia

Bustillo De La Vega

Bustillo Del Páramo De Carrión

Bárcena De Campos

Báscones De Ojeda

Calahorra De Boedo

Calzada De Los Molinos

Capillas

Cardeñosa De Volpejera

Carrión De Los Condes

Castil De Vela

Castrejón De La Peña

Castrillo De Don Juan

Castrillo De Onielo

Castrillo De Villavega

Castromocho

Cervatos De La Cueza

Cervera De Pisuerga

Cevico De La Torre

Cisneros

Cobos De Cerrato

Congosto De Valdavia

Cordovilla La Real

Dehesa De Romanos

Espinosa De Cerrato

Espinosa De Villagonzalo

Frómista

Fuentes De Nava

Grijota

Guardo

Guaza De Campos

Herrera De Pisuerga

Hornillos De Cerrato

Hérmedes De Cerrato

Itero De La Vega

La Puebla De Valdavia

La Serna

La Vid De Ojeda

Lagartos

Lantadilla

Ledigos

Loma De Ucieza

Marcilla De Campos

Mazariegos

Mazuecos De Valdeginate

Melgar De Yuso

Meneses De Campos

Micieces De Ojeda

Moratinos

Nogal De Las Huertas

Olea De Boedo

Olmos De Ojeda

Osornillo

Osorno La Mayor

Palenzuela

Paredes De Nava

Pedraza De Campos

Pedrosa De La Vega

Perales

Pino Del Río

Piña De Campos

Población De Campos

Población De Arroyo

Población De Cerrato

Pomar De Valdivia

Poza De La Vega

Quintana Del Puente

Quintanilla De Onsoña

Reinoso De Cerrato

Renedo De La Vega

Requena De Campos

Respenda De La Peña

Revenga De Campos

Revilla De Collazos

Riberos De La Cueza

Saldaña

San Cristóbal De Boedo

San Mamés De Campos

San Román De La Cuba

Santa Cruz De Boedo

Santervás De La Vega

Santibáñez De La Peña

Santoyo

Soto De Cerrato

Tabanera De Cerrato

Tabanera De Valdavia

Torquemada

Torremormojón

Triollo

Támara De Campos

Valde-Ucieza

Valdeolmillos

Valderrábano

Valle De Cerrato

Valle Del Retortillo

Vertavillo

Villabasta De Valdavia

Villacidaler

Villaconancio

Villahán

Villaherreros

Villalaco

Villalcón

Villaluenga De La Vega

Villamartín De Campos

Villameriel

Villamoronta

Villamuera De La Cueza

Villanueva Del Rebollar

Villanuño De Valdavia

Villaprovedo

Villarmentero De Campos

Villarrabé

Villasarracino

Villasila De Valdavia

Villaturde

Villaumbrales

Villodre

Villodrigo

Villoldo

Villota Del Páramo

Municipios de Salamanca en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022

Abusejo

Agallas

Ahigal De Los Aceiteros

Ahigal De Villarino

Alaraz

Alba De Tormes

Alba De Yeltes

Alconada

Aldealengua

Aldeanueva De Figueroa

Aldeanueva De La Sierra

Aldearrodrigo

Aldearrubia

Aldeaseca De Alba

Aldeaseca De La Frontera

Aldeatejada

Aldeavieja De Tormes

Aldehuela De La Bóveda

Almendra

Anaya De Alba

Arabayona De Mógica

Arapiles

Armenteros

Añover De Tormes

Babilafuente

Barbadillo

Barbalos

Barceo

Barruecopardo

Bañobáñez

Beleña

Bermellar

Berrocal De Huebra

Berrocal De Salvatierra

Bogajo

Bóveda Del Río Almar

Brincones

Béjar

Cabeza Del Caballo

Cabezabellosa De La Calzada

Cabrerizos

Cabrillas

Calvarrasa De Abajo

Calzada De Don Diego

Calzada De Valdunciel

Campillo De Azaba

Canillas De Abajo

Cantagallo

Cantalpino

Carbajosa De La Sagrada

Carpio De Azaba

Carrascal De Barregas

Carrascal Del Obispo

Castellanos De Moriscos

Castellanos De Villiquera

Castillejo De Martín Viejo

Castraz

Cereceda De La Sierra

Cerezal De Peñahorcada

Cerralbo

Cespedosa De Tormes

Chagarcía Medianero

Cilleros De La Bastida

Cipérez

Ciudad Rodrigo

Coca De Alba

Colmenar De Montemayor

Cordovilla

Cristóbal

Dios Le Guarde

Doñinos De Ledesma

Doñinos De Salamanca

El Cabaco

El Maíllo

El Milano

El Payo

El Pedroso De La Armuña

El Pino De Tormes

El Sahugo

El Tornadizo

Encina De San Silvestre

Encinas De Abajo

Encinas De Arriba

Encinasola De Los Comendadores

Escurial De La Sierra

Espadaña

Espeja

Forfoleda

Frades De La Sierra

Fuenteguinaldo

Fuenteliante

Fuenterroble De Salvatierra

Fuentes De Béjar

Fuentes De Oñoro

Gajates

Galindo Y Perahuy

Galinduste

Galisancho

Gallegos De Solmirón

Garcibuey

Garcihernández

Garcirrey

Gejuelo Del Barro

Golpejas

Gomecello

Guadramiro

Guijuelo

Herguijuela Del Campo

Hinojosa De Duero

Horcajo De Montemayor

Horcajo Medianero

Iruelos

Ituero De Azaba

La Alameda De Gardón

La Alamedilla

La Atalaya

La Bouza

La Cabeza De Béjar

La Fuente De San Esteban

La Mata De Ledesma

La Maya

La Orbada

La Peña

La Redonda

La Rinconada De La Sierra

La Sagrada

La Sierpe

La Tala

La Vellés

La Vídola

La Zarza De Pumareda

Las Casas Del Conde

Las Veguillas

Ledesma

Ledrada

Linares De Riofrío

Lumbrales

Machacón

Macotera

Madroñal

Malpartida

Mancera De Abajo

Martiago

Martinamor

Martín De Yeltes

Masueco

Matilla De Los Caños Del Río

Membribe De La Sierra

Mieza

Miranda De Azán

Monforte De La Sierra

Monleón

Montejo

Montemayor Del Río

Monterrubio De La Sierra

Morasverdes

Moriscos

Moriñigo

Moronta

Narros De Matalayegua

Nava De Béjar

Nava De Francia

Nava De Sotrobal

Navales

Navamorales

Navarredonda De La Rinconada

Negrilla De Palencia

Olmedo De Camaces

Pajares De La Laguna

Palacios Del Arzobispo

Palaciosrubios

Palencia De Negrilla

Parada De Arriba

Parada De Rubiales

Paradinas De San Juan

Pedraza De Alba

Pedrosillo De Alba

Pedrosillo El Ralo

Pelabravo

Pelarrodríguez

Pelayos

Peralejos De Abajo

Peralejos De Arriba

Peromingo

Peñacaballera

Peñaparda

Peñaranda De Bracamonte

Peñarandilla

Pinedas

Pitiegua

Pizarral

Poveda De Las Cintas

Pozos De Hinojo

Puebla De Azaba

Puebla De San Medel

Puerto Seguro

Retortillo

Robleda

Robliza De Cojos

Salamanca

Saldeana

Salmoral

Salvatierra De Tormes

San Cristóbal De La Cuesta

San Esteban De La Sierra

San Felices De Los Gallegos

San Miguel De Valero

San Miguel Del Robledo

San Morales

San Muñoz

San Pedro De Rozados

San Pedro Del Valle

San Pelayo De Guareña

Sanchón De La Ribera

Sanchotello

Sancti-Spíritus

Sando

Santa María De Sando

Santa Marta De Tormes

Santiago De La Puebla

Santibáñez De Béjar

Santibáñez De La Sierra

Santiz

Sardón De Los Frailes

Sepulcro-Hilario

Sequeros

Serradilla Del Arroyo

Serradilla Del Llano

Sobradillo

Sorihuela

Sotoserrano

Tabera De Abajo

Tamames

Tarazona De Guareña

Tardáguila

Tejeda Y Segoyuela

Tenebrón

Topas

Tordillos

Valdecarros

Valdefuentes De Sangusín

Valdehijaderos

Valdelacasa

Valdelageve

Valdelosa

Valdemierque

Valderrodrigo

Valdunciel

Valero

Valsalabroso

Valverde De Valdelacasa

Valverdón

Vecinos

Ventosa Del Río Almar

Villaflores

Villagonzalo De Tormes

Villalba De Los Llanos

Villamayor

Villanueva Del Conde

Villar De Argañán

Villar De Ciervo

Villar De Gallimazo

Villar De La Yegua

Villar De Peralonso

Villar De Samaniego

Villares De La Reina

Villares De Yeltes

Villarino De Los Aires

Villarmayor

Villarmuerto

Villasbuenas

Villasdardo

Villaseco De Los Gamitos

Villaseco De Los Reyes

Villasrubias

Villoria

Vilvestre

Vitigudino

Yecla De Yeltes

Zamarra

Zarapicos

Zorita De La Frontera

Municipios de Segovia en los que ganó el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022

Abades

Adrada De Pirón

Adrados

Alconada De Maderuelo

Aldea Real

Aldealcorvo

Aldealengua De Pedraza

Aldealengua De Santa María

Aldeanueva Del Codonal

Aldeasoña

Aldehuela Del Codonal

Aldeonte

Anaya

Arevalillo De Cega

Ayllón

Añe

Barbolla

Basardilla

Bercial

Boceguillas

Brieva

Caballar

Cabezuela

Calabazas De Fuentidueña

Campo De San Pedro

Cantalejo

Cantimpalos

Carbonero El Mayor

Carrascal Del Río

Castro De Fuentidueña

Castrojimeno

Castroserna De Abajo

Castroserracín

Cerezo De Abajo

Cerezo De Arriba

Chañe

Cobos De Fuentidueña

Codorniz

Collado Hermoso

Condado De Castilnovo

Corral De Ayllón

Cozuelos De Fuentidueña

Cubillo

Cuevas De Provanco

Domingo García

Donhierro

El Espinar

Encinas

Escalona Del Prado

Escarabajosa De Cabezas

Escobar De Polendos

Espirdo

Fresneda De Cuéllar

Fresno De La Fuente

Frumales

Fuente De Santa Cruz

Fuente El Olmo De Fuentidueña

Fuente El Olmo De Íscar

Fuentepelayo

Fuentepiñel

Fuenterrebollo

Fuentesaúco De Fuentidueña

Fuentesoto

Fuentidueña

Gallegos

Garcillán

Honrubia De La Cuesta

Hontalbilla

Juarros De Riomoros

Juarros De Voltoya

La Lastrilla

La Matilla

Labajos

Laguna De Contreras

Languilla

Lastras Del Pozo

Marazoleja

Marazuela

Martín Miguel

Martín Muñoz De Las Posadas

Marugán

Matabuena

Melque De Cercos

Membibre De La Hoz

Montejo De Arévalo

Montejo De La Vega De La Serrezuela

Moral De Hornuez

Mozoncillo

Muñopedro

Muñoveros

Navafría

Navalilla

Navalmanzano

Navares De Ayuso

Navares De Enmedio

Navas De Oro

Navas De Riofrío

Navas De San Antonio

Nieva

Olombrada

Orejana

Ortigosa De Pestaño

Ortigosa Del Monte

Pajarejos

Pedraza

Pelayos Del Arroyo

Perosillo

Pinarejos

Pinarnegrillo

Pradales

Prádena

Puebla De Pedraza

Rapariegos

Remondo

Riaguas De San Bartolomé

Riaza

Roda De Eresma

Sacramenia

San Cristóbal De La Vega

San Cristóbal De Cuéllar

San Martín Y Mudrián

San Miguel De Bernuy

San Pedro De Gaíllos

Sanchonuño

Sangarcía

Santa Marta Del Cerro

Santa María La Real De Nieva

Santiuste De Pedraza

Santo Domingo De Pirón

Santo Tomé Del Puerto

Sauquillo De Cabezas

Segovia

Sepúlveda

Sequera De Fresno

Sotillo

Sotosalbos

Tolocirio

Torre Val De San Pedro

Torreadrada

Torrecilla Del Pinar

Torreiglesias

Turégano

Valdeprados

Valdevacas De Montejo

Valdevacas Y Guijar

Valle De Tabladillo

Vallelado

Valleruela De Pedraza

Valleruela De Sepúlveda

Valseca

Valtiendas

Valverde Del Majano

Ventosilla Y Tejadilla

Villacastín

Villaverde De Íscar

Villaverde De Montejo

Yanguas De Eresma

Zarzuela Del Monte

Zarzuela Del Pinar

Municipios de Soria en los que ha ganado el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022

Alcubilla De Avellaneda

Alcubilla De Las Peñas

Aldealafuente

Aldealices

Alentisque

Almaluez

Alpanseque

Arancón

Arcos De Jalón

Baraona

Barca

Bayubas De Arriba

Beratón

Bliecos

Borjabad

Candilichera

Carabantes

Caracena

Carrascosa De Abajo

Casarejos

Castilfrío De La Sierra

Castillejo De Robledo

Castilruiz

Cerbón

Cihuela

Cirujales Del Río

Cubo De La Solana

Cueva De Ágreda

Duruelo De La Sierra

Dévanos

Escobosa De Almazán

Frechilla De Almazán

Fuentearmegil

Fuentecambrón

Fuentelmonge

Fuentestrún

Gómara

Herrera De Soria

Hinojosa Del Campo

La Poveda De Soria

La Riba De Escalote

Langa De Duero

Liceras

Maján

Matalebreras

Medinaceli

Miño De Medinaceli

Molinos De Duero

Monteagudo De Las Vicarías

Montejo De Tiermes

Nafría De Ucero

Nepas

Nolay

Pinilla Del Campo

Retortillo De Soria

Rollamienta

Salduero

Santa Cruz De Yanguas

Soliedra

Suellacabras

Tajahuerce

Taroda

Tejado

Valdelagua Del Cerro

Valdeprado

Valderrodilla

Velilla De Los Ajos

Villaciervos

Villar Del Ala

Yelo

Municipios de Valladolid en los que ha ganado el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022

Adalia

Aguasal

Aguilar De Campos

Alcazarén

Arroyo De La Encomienda

Ataquines

Bahabón

Barruelo Del Valle

Becilla De Valderaduey

Benafarces

Bercero

Berceruelo

Berrueces

Bobadilla Del Campo

Bocigas

Bocos De Duero

Bustillo De Chaves

Cabezón De Valderaduey

Cabreros Del Monte

Campaspero

Canalejas De Peñafiel

Canillas De Esgueva

Carpio

Casasola De Arión

Castrejón De Trabancos

Castrillo-Tejeriego

Castrobol

Castrodeza

Castromembibre

Castroponce

Ceinos De Campos

Cervillego De La Cruz

Ciguñuela

Cogeces De Íscar

Cogeces Del Monte

Corrales De Duero

Cuenca De Campos

El Campillo

Encinas De Esgueva

Fombellida

Fompedraza

Fontihoyuelo

Fresno El Viejo

Fuente El Sol

Fuente-Olmedo

Gallegos De Hornija

Gatón De Campos

Herrín De Campos

Íscar

La Mudarra

La Unión De Campos

La Zarza

Langayo

Llano De Olmedo

Lomoviejo

Matapozuelos

Matilla De Los Caños

Mayorga

Medina Del Campo

Megeces

Melgar De Abajo

Melgar De Arriba

Montealegre De Campos

Moral De La Reina

Moraleja De Las Panaderas

Morales De Campos

Mucientes

Olmedo

Olmos De Esgueva

Olmos De Peñafiel

Palazuelo De Vedija

Pedrajas De San Esteban

Pedrosa Del Rey

Pesquera De Duero

Peñafiel

Peñaflor De Hornija

Piña De Esgueva

Piñel De Arriba

Pozal De Gallinas

Pozaldez

Pozuelo De La Orden

Quintanilla De Arriba

Quintanilla De Trigueros

Roales De Campos

Robladillo

Roturas

Rubí De Bracamonte

Saelices De Mayorga

Salvador De Zapardiel

San Cebrián De Mazote

San Llorente

San Miguel Del Arroyo

San Pablo De La Moraleja

San Pedro De Latarce

San Pelayo

San Román De Hornija

San Salvador

San Vicente Del Palacio

Santervás De Campos

Santibáñez De Valcorba

Siete Iglesias De Trabancos

Simancas

Tordehumos

Tordesillas

Torre De Esgueva

Torrecilla De La Abadesa

Torrecilla De La Orden

Torrelobatón

Torrescárcela

Trigueros Del Valle

Urueña

Valbuena De Duero

Valdearcos De La Vega

Valdestillas

Valdunquillo

Valoria La Buena

Valverde De Campos

Vega De Ruiponce

Velascálvaro

Velilla

Ventosa De La Cuesta

Villabaruz De Campos

Villaco

Villafrades De Campos

Villafranca De Duero

Villafrechos

Villagarcía De Campos

Villagómez La Nueva

Villalar De Los Comuneros

Villalba De La Loma

Villalbarba

Villalón De Campos

Villalán De Campos

Villamuriel De Campos

Villanueva De Los Caballeros

Villanueva De Los Infantes

Villanueva De San Mancio

Villasexmir

Wamba

Municipios de Zamora en los que ha ganado el PP en las elecciones de Castilla y León de 2022