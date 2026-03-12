Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preguntas nada políticas a los candidatos de Castilla y León: ¿Con quién irían de cañas?

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, como Mañueco (PP) y Martínez (PSOE), desvelan sus gustos musicales y aficiones en un cuestionario

Votación en un colegio electoral

Votación en un colegio electoral / JORGE VALIENTE

Efe

Valladolid

En una campaña llena de eslóganes, promesas y reproches cruzados, la Agencia Efe ha planteado a los principales candidatos a la Presidencia de la Junta un cuestionario nada político para conocer su lado más personal y humano de cara a las elecciones de este 15 de marzo en Castilla y León.

¿Con quién de los otros candidatos se irían de cañas? ¿Qué harán cuándo se jubilen? ¿Qué le dirían a su hijo o hija si quisiera dedicarse a la política? Estas son algunas de las preguntas planteadas a los candidatos Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE), Alicia Gallego (UPL) y Ángel Ceña (Soria Ya), mientras que el de Vox, Carlos Pollán, ha rechazado participar.

¿Estudió en la universidad pública o privada? ¿Recibió beca?

- Mañueco (PP): "Estudié en la Universidad de Salamanca que, como todo el mundo sabe, es una universidad pública. Y no, no tuve becas".

- Martínez (PSOE): "En la pública. Y sí, claro, sería imposible estudiar sin beca".

- Gallego (UPL): "En la pública. Sí, recibí una beca".

- Ceña (SY): "Pública, en la Universidad de Valladolid. Sí, la verdad es que mi familia es humilde y recibí beca".

¿Cuál es su grupo de música favorito?

- Mañueco (PP): "Bueno son varios vinculados a los 80 españoles. Pues no sé, Mecano, Hombres G, Secretos y Loquillo... y también británicos, como Simple Minds o Depeche Mode".

- Martínez (PSOE): "Primero Leño y luego Rosendo... aunque es verdad que ahora hemos abierto un poco el abanico para modernizarnos".

- Gallego (UPL): "La Oreja de Van Gogh".

- Ceña (SY): "El Último de la Fila, pero, por derivación, Manolo García, que es el sucesor natural".

¿Ha vivido alguna vez de alquiler? ¿Compartió piso? ¿Se acuerda de cuánto pagaba?

- Mañueco (PP): "Bueno, con mis padres los primeros años, que ellos vivían de alquiler y luego ya compraron la casa, y también mis primeros años de matrimonio estuve viviendo de alquiler".

- Martínez (PSOE): "No, no he vivido de alquiler. Viví una temporada en casa de mi pareja en su momento y luego ya compré un piso. Es verdad que fuera del núcleo urbano, en un entorno rural, porque era más económico".

- Gallego (UPL): "Cuando era estudiante. Yo creo que eran pesetas todavía, unas 50.000 (300 euros). Compartía con mi hermano".

- Ceña (SY): "Sí, he vivido de alquiler cuando estudiaba y cuando trabajaba durante unos años y también cuando me casé viví unos años de alquiler. El último alquiler que pagamos en Valladolid mi mujer y yo eran 40.000 pesetas (240 euros)".

¿Qué hará cuándo se jubile?

- Mañueco (PP): "Pues me gustaría disfrutar de mi familia, de mis amigos. La política les ha robado mucho tiempo y creo que se lo debo y también me gustaría leer mucho y creo que hacer mucho ejercicio".

- Martínez (PSOE): "Pescar, jugar al mus, leer, estar con mi familia y los amigos, que es lo que nos hemos quitado en todo este tiempo".

- Gallego (UPL): "Pues la verdad, disfrutar del tiempo libre, que falta hace".

- Ceña (SY): "Pues viajar y quizás pasar una temporada más larga en la playa, pues ahora si voy una semana se me hace bastante corto".

Uno de sus hijos/as le dice que quiere dedicarse a la política ¿Qué le diría?

- Mañueco (PP): "Pues, en primer lugar, apoyarlo; en segundo lugar, decirles que sean felices. La verdad es que a mis dos hijas les gusta la política, pero no creo que sus pasos vayan encaminados por la política".

- Martínez (PSOE): "Chubasquero, que no es un mundo fácil, y que es verdad que es maravilloso cuando salen las cosas bien y muy cainita. Se mezclan muchas cosas que no dependen exclusivamente de la política, de la gestión de lo público".

- Gallego (UPL): "Uf, pues le diría que primero que se formase y luego que plantease su futuro. Si le hace ilusión me parecería bien, pero es duro".

- Ceña (SY): "Pues, desde luego, le animaría. Lo primero, a los hijos hay que dejarles hacer lo que ellos quieran. Y luego, es que la política es una profesión honorable y, si se toma como servicio público, muy necesaria".

¿Con quién de los otros candidatos se iría de cañas?

- Mañueco (PP): "Bueno, pues yo creo que me iría de cañas con cualquiera. Solo pondría una condición, que hablemos de cualquier cosa menos de política".

- Martínez (PSOE): "Yo las cañas intento seleccionar mucho con quién me las tomo. Es verdad que puedes tomarte una caña con cualquiera, pero intento destinar las cañas a los entornos familiares y para los amigos. Aunque tampoco tengo ningún problema en tomarme una caña con alguien en un momento dado y puntual, siempre y cuando alejemos del debate de ese entorno las discrepancias políticas".

- Gallego (UPL): "(Risa) Difícil, eh, difícil. Pues no lo sé, la verdad, de cañas... casi mejor para otro momento".

- Ceña (SY): "Yo creo que con todos. Y creo que con alguno de ellos o la mayoría ya me he ido de cañas".

