Desde hoy solo podrás depositar tu papeleta para las elecciones de Castilla y León en tu colegio electoral: adiós al voto por correo
Adiós al voto por correo. Desde hoy, 12 de marzo, quienes aún no hayan ejercido su derecho al voto para las elecciones de Castilla y León 2026 ya no podrán hacerlo vía postal o telemática y deberán hacerlo presencialmente en su colegio electoral el próximo domingo 15M. El plazo para enviar la papeleta por correo quedó cerrado ayer, 11 de marzo
El voto por correo suele ser una alternativa muy utilizada por quienes no pueden desplazarse el día de las elecciones o prefieren evitar colas y esperas. Sin embargo, una vez superada la fecha límite establecida por la Junta Electoral, las papeletas ya no pueden tramitarse por esta vía. A partir de ahora, todas las miradas se dirigen al día de la votación, cuando las urnas volverán a abrirse en los colegios electorales para recoger los votos de los ciudadanos que decidan participar presencialmente.
¿Qué debes llevar a tu colegio electoral?
Si vas a hacerlo de forma presencial, deberás llevar en tu bolso el DNI, pasaporte o el carné de conducir. De lo contrario, no podrás votar bajo ningún concepto.
¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones de CyL?
Alfonso Fernández Mañueco es el presidente que quieren los castellanos y leoneses a partir del próximo 15 de marzo. El mandatario del Partido Popular es el preferido por el 26,7% de los ciudadanos, gana en todos los segmentos de edad, gusta por igual tanto a los hombres como a las mujeres e incluso quienes votaron a Vox en las últimas autonómicas le quieren a él a los mandos de la Junta de Castilla y León por delante de Carlos Pollán. La encuesta realizada por Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA refleja cómo el líder popular goza de un conocimiento extraordinario por parte de la ciudadanía, superior al 92%, aunque a la hora de gestionar tendría todavía deberes pendientes, a juzgar por la nota media de 4,6 que dan a su figura los vecinos de las nueve provincias.
La pregunta lanzada es bien sencilla: "¿A quién preferiría como próximo presidente de Castilla y León?". Y la respuesta, inapelable. Si algo más de un cuarto de los encuestados ha asegurado que su mandatario autonómico debe ser Alfonso Fernández Mañueco, hasta un 20% de los participantes ha respondido que, si estas son las opciones, mejor que no haya nadie al frente. El hastío de la sociedad regional sobre sus representantes políticos ha llegado a tal punto que se trata de la segunda opción más escogida y evidencia la desconexión entre el suelo y las moquetas, especialmente entre la población más joven.
El candidato socialista, Carlos Martínez, se ha presentado en estas elecciones con un grado de conocimiento por parte de la ciudadanía del 37%. Es decir, que apenas una de cada tres personas encuestadas sabe quién está detrás de las papeletas del PSOE. Quienes le conocen, eso sí, son fieles seguidores de sus políticas y por eso le valoran con un aprobado, raspado, pero aprobado al fin y al cabo. En su caso, hay un 15,3% de los encuestados que querrían que pasara de alcalde de Soria a presidente de la Junta de Castilla y León.
La encuesta demuestra que solo hay dos propuestas con opciones para dirigir la nave autonómica a partir del 15 de marzo, porque los ciudadanos no contemplan otro presidente que no sea Mañueco o Martínez. La propuesta de que Carlos Pollán sea investido tan solo es apoyada por un 4,3% de los participantes. El candidato de la ultraderecha, hasta su disolución presidente de las Cortes, apenas es conocido por un 32% de los electores y resulta castigado con un 3,8 de valoración media.
Candidaturas
Más de 200 personas entre candidatos y suplentes integran las listas electorales que concurren por la provincia de Zamora que se traducen en 16 candidaturas. Repasamos todas las formaciones y nombres propios para que no tengas ninguna duda a la hora de depositar tu voto el próximo 15 de marzo:
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
- Don JESUS IÑAKI GOMEZ DOMINGUEZ
- Doña PATRICIA MARTIN GUERRA
- Don JAVIER GARCIA MARTIN
- Doña MARIA VELASCO GARCIA
- Don ISMAEL AGUADO FERREIRA
- Doña ANA ISABEL SANTOS PEREZ
- Don ANDRES AVELINO GONZALEZ CARNICERO
Suplentes
- Doña MARIA AGUSTINA MARTIN VIÑAS
- Don ABEL GARCIA PRIETO
- Doña RAQUEL PASCUAL BLANCO
PARTIDO POPULAR (PP)
- Doña LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ
- Don JOSÉ LUIS BARRIGÓN VEGA
- Doña MARÍA ISABEL BLANCO LLAMAS
- Don JUAN DEL CANTO SEVILLANO
- Doña ANA ISABEL CASTAÑO VILLARROEL
- Don SANTIAGO MORAL MATELLÁN
- Doña AINHOA ARAGUREN ELOY
Suplentes
- Don JUAN CARLOS BUENO MARTÍN
- Doña ESTHER SÁNCHEZ OLIVEROS
- Don JUAN MANUEL PEDRÓN ALFONSO
AHORA DECIDE - ESPAÑA VACIADA (AD-EV)
- Don MANUEL FUENTES LOPEZ (AD-EV)
- Doña AROA JIMENEZ AGANZO (AD-EV)
- Don LUIS ENRIQUE DIAZ CASADO (AD-EV)
- Doña MARIA BEGOÑA SANCHEZ GIRALDO (AD-EV)
- Don EMILIO MELGAR GALENDE (AD-EV)
- Doña MARIA TERESA RITA ROMERO MATO (Independiente)
- Don JUAN JESUS GALLEGO MUÑOZ (AD-EV)
Suplentes
- Doña ELSINA FERNANDEZ GARCIA (AD-EV)
- Don DIEGO MARTIN LORENZO MELCHOR (AD-EV)
- Doña MARIE CLAIRE MATEOS HATJIOANNOU (AD-EV)
PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV)
- Doña MARÍA DOLORES CARRERAS LUIS
- Don MIGUEL ÁNGEL GUERRA COSME
- Don SANTIAGO LÓPEZ VELASCO
- Doña Mª INMACULADA VALDIVIA PABLO
- Doña Mª DEL OLVIDO PÉREZ SANTOS
- Doña ARGELINA FERNÁNDEZ LERA
- Don FERNANDO BARRIO ÁLVAREZ
Suplentes
- Doña Mª CARMEN CUESTA BENAVIDES
- Don RAFAEL PRIETO MARTÍN
- Doña ANTONIA MARTÍN VIZÁN
UNION DEL PUEBLO LEONÉS (U.P.L.)
- Don ALFONSO MARTINEZ MARTIN
- Doña MARIA ESTHER MARTIN SALUDES
- Don JAVIER RAMOS ESCALERO
- Doña ANA BELEN DE LA IGLESIA FERNANDEZ
- Don CESAR MAYO RIOS
- Doña MARTA VICENTE DOMINGUEZ
- Don LUIS ANGEL FERRERAS GUTIERREZ
Suplentes
- Doña GEMA SANCHEZ GONZALEZ
- Don SANTIAGO LORENZO HERRERO
- Doña ANA BELEN GARCIA RIVERA
PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
- Don AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAÚJO
- Doña ROSA BELÉN GASPAR JIMÉNEZ
- Don MIGUEL ÁNGEL MACÓN GUTIÉRREZ
- Doña CRISTINA ESCAJA DOMÍNGUEZ
- Don ALFONSO MIGUEL PÉREZ URBANO
- Doña PATRICIA DE INÉS SUTIL
- Don JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ VICENTE
Suplentes
- Doña MELISA REVIDIEGO DEL ESTAL
IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
- Don MIGUEL ÁNGEL VIÑAS GARCÍA
- Doña MARÍA EUGENIA CABEZAS CARRERAS
- Don JESÚS NIETO MAYO
- Doña ANA BELÉN GONZÁLEZ ROGADO
- Don MANUEL DE LA FUENTE CALVO
- Doña LAURA DOMNINA RIVERA CARNICERO
- Don JOSÉ ANTONIO ALONSO MURIEL
Suplentes
- Doña MARÍA INMACULADA LUCAS BARAJA
- Don PABLO NOVO ESPIÑEIRA
- Doña MARÍA ISABEL GARCÍA MURIEL
VOX
Candidatura núm.: 8.
- Doña MARIA LUISA CALVO ENRIQUEZ
- Don JONATHAN GARCIA GARCIA
- Doña VANESSA BLANCO BERMEJO
- Don NICANOR MOZO ROMAN
- Doña ANTONIA SAN SEGUNDO MALDONADO
- Don RAUL GOMEZ JAMBRINA
- Doña MARIA LUZ ARENAL BARBULO
Suplentes
- Don JOSE LUIS MORALES CARBAJO
- Doña MARIA PIEDAD MORERA HERNANDEZ
- Don JUAN BARTUAL MAGRO
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONES (PREPAL)
- Don FRANCISCO IGLESIAS CARREÑO
- Doña MARÍA PAZ FERNÁNDEZ VILLAR
- Doña TERESITA LORETO ÁLVAREZ PÉREZ
- Don MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VALLE
- Doña EMMA RODRÍGUEZ CENTENO
- Don ISRAEL SAMPEDRO GONZÁLEZ
- Doña LUISA PÉREZ PASTOR
Suplentes
- Doña MARTA JAMBRINA GALÁN
- Doña MARÍA TRÁNSITO ESTEBAN RAMÍREZ
- Don ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ
- Don JOSÉ MIGUEL TRUFERO BARRIOS
- Doña MARIA ISABEL LORENZO MACIAS
- Don ANTONIO ALFONSO HERNÁNDEZ
- Don IVÁN PRADO ANDRÉS
- Doña MARÍA BERNARDA MARCOS HERAS
NUEVE CASTILLA Y LEÓN (NUEVECYL)
- Don DANIEL ANDRINO MELCHOR
- Doña BEATRIZ FLOREZ GARCIA
- Don PEDRO CONDE DE CASO
- Doña SILVIA GARCIA GALLARDO
- Don JUAN MANUEL NUEVO RUBIO
- Doña TANIA ALONSO VILLAR
- Don JAVIER DIAZ BERNABE
Suplentes
- Doña TERESA MELCHOR DE PAZ
- Don MIGUEL ANGEL MARTIN DE LA CRUZ
- Doña APOLONIA RODRIGUEZ SEGURADO
ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
- Don ALEJANDRO ALONSO VICENTE
- Doña ANA MARÍA REDONDO ALVAREDO
- Don LUIS MIGUEL CEJUELA CASADO
- Doña MARÍA INÉS ACEVES BALLESTEROS
- Don JUAN JESUS CENTENO GARCIA
- Doña MARÍA INMACULADA SÁNCHEZ CUESTA
- Don HUGO ORTIZ PEREX
Suplentes
- Doña MÓNICA AGUADO ROALES
- Don UNAI GOMEZ GONZALEZ
- Doña CONCEPCIÓN CASAS ALVAREDO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
- Doña ROSA MARÍA FUENTES
- Don JUAN JOSÉ CABRERO ANDRÉS
- Doña SAMARA LOZANO VAZQUEZ
- Don ANTONIO JAVIER CHAMORRO FERNÁNDEZ
- Doña CELIA TORRECILLA PÉREZ
- Don JULIAN BARBERO BALLESTEROS
- Doña ANDREA CABRERO ALONSO
Suplentes
- Don JOSÉ CARLOS PALOMINO VERGARA
- Doña ANDREA PEÑA VICARIO
- Don HECTOR ALONSO MIGUEL
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
- Don SERGIO VARONA PÉREZ
- Doña MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ ARAICO
- Don LUIS CUESTA MOISÉN
- Doña MARÍA JESÚS CONTRERAS FERNÁNDEZ
- Don DIEGO SANTAMARÍA MERINO
- Doña MARÍA MONTSERRAT GARCÍA GARCÍA
- Don NICOLÁS GONZÁLEZ ORTEGA
Suplentes
- Doña MARÍA BLANCA LÓPEZ SAINZ
- Don FÉLIX GUTIÉRREZ IZARRA
- Doña MARÍA MILAGROS ESTEBAN DÍEZ
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
- Doña MIREN JOSU MONEO VILORIA
- Don MARIO KOSTOV GORANOV
- Doña ISABEL MARINA HERRERO DIMAS
- Don JAVIER MARIJUAN IZQUIERDO
- Doña CRISTINA MARQUÉS DE FRUTOS
- Don FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANZ
- Doña MARIAN ALMUDENA MIGUELEZ MEDINA
Suplentes
- Don JOSÉ MARIA SANTOS RODRIGUEZ
- Doña MARÍA FRANCISCA GARCÍA HERRERO
- Don RAFAEL ASTORGA FERNÁNDEZ
SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE)
- Don RUBÉN RODRÍGUEZ FERRERO
- Don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
- Don JOSÉ ALBERTO MARTÍN GONZALEZ
- Doña ANTONIA PÉREZ VIEIRA
- Doña DOMINGA FERRERO MORÁN
- Don ROBERTO ALONSO DÍEZ
- Doña MANUELA FERRERO MORÁN
Suplentes
- Don JESÚS SAN ROMÁN GARCÍA
- Doña ANGELINA FERNÁNDEZ CENTENO
- Don MANUEL MONTERO GARCÍA
SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
- Doña CARLOTA JOURDAIN DE THIEULLOY SORIANO
- Don DANIEL ROBLES MORALA
- Doña MARIA CYNTHIA GARROTE BALLESTERO
- Don OSCAR PASCUAL FERRERO
- Doña MONICA PASCUAL VILLAPALOS
- Don JOSE CARLOS DEVESA FERNANDEZ
- Doña VIRGINIA RODRIGUEZ MANZANO
Suplentes
- Don ENRIQUE ARROYO GUIJARRO
- Doña BEATRIZ SALGADO PANIAGUA
