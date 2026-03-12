Castilla y León: las propuestas sanitarias del PP, PSOE y Vox para la Atención Primaria y las listas de espera

La sanidad es uno de los pilares centrales del debate autonómico en Castilla y León. En una comunidad extensa, envejecida y con gran dispersión territorial, la organización de la Atención Primaria, la cobertura en el medio rural, las listas de espera y la estabilidad de los profesionales sanitarios se sitúan en el centro de las propuestas electorales.

Partido Popular: Digitalización, colaboración público-privada y que el Gobierno incremente las plazas MIR

El PP plantea reforzar el sistema sanitario autonómico desde la estabilidad presupuestaria y el aumento de recursos humanos y tecnológicos. Entre sus medidas figura la consolidación del incremento de plazas MIR y de formación sanitaria especializada, con el objetivo de atraer y retener profesionales en Castilla y León. Propone además incentivos específicos para plazas de difícil cobertura en el medio rural, incluyendo mejoras retributivas y facilidades de conciliación.

En Atención Primaria, apuesta por fortalecer los equipos médicos y de enfermería, mejorar la capacidad diagnóstica en los centros de salud y avanzar en la digitalización del sistema. Plantea ampliar la cartera de servicios, reducir burocracia para los facultativos y extender herramientas de telemedicina para mejorar la atención en zonas despobladas.

Huelga de médicos del hospital Virgen de la Concha de Zamora. / La Opinión de Zamora

En cuanto a listas de espera, propone planes específicos de reducción con refuerzo de actividad quirúrgica y mayor optimización de recursos hospitalarios. Defiende la colaboración público-privada como herramienta complementaria para garantizar tiempos de respuesta adecuados. Su programa también incluye la modernización de infraestructuras hospitalarias, la renovación tecnológica y la mejora de la red de transporte sanitario.

En el ámbito sociosanitario, apuesta por reforzar la coordinación entre sanidad y servicios sociales, especialmente para atender a personas mayores y pacientes crónicos. Asimismo, plantea estrategias específicas en salud mental, así como programas de prevención y bienestar. La digitalización, la historia clínica interoperable y el impulso a la investigación biomédica completan su propuesta sanitaria

PSOE: refuerzo de lo público, mantener los consultorios rurales y mejorar las condiciones laborales de los sanitarios

El Partido Socialista propone un refuerzo estructural del sistema público de salud, con un incremento de la inversión sanitaria y un blindaje del carácter público del servicio.

Entre sus prioridades figura la recuperación y fortalecimiento de la Atención Primaria como eje del sistema, aumentando plantillas, reduciendo cupos y garantizando un tiempo máximo de atención de no más de 48 horas. Quieren asegurar la cobertura sanitaria en el medio rural evitando cierres o recortes de consultorios locales y asegurando presencia médica y de emergencias estable en diferentes puntos de la provincia.

Defienden mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios dejando atrás la temporalidad y la precariedad. En materia de listas de espera, proponen planes de choque desde el sistema público, reforzando la actividad hospitalaria y priorizando la gestión directa frente a la derivación a centros privados.

Una vecina observa el contador de días sin servicio en el consultorio de Monumenta. / L. Ferrero

También plantea el PSOE en su programa mayor transparencia en los datos de demora asistencial. Impulsarán la salud mental, con incremento de psicólogos clínicos y psiquiatras en la red pública.

Asimismo, prometen ampliar la cartera de servicios bucodentales y oftalmológicos a parte de facilitar ayudas para los mismos, y también proponen aumentar las medidas de educación sexual.

Buscan reforzar la atención a la cronicidad y al envejecimiento con un plan específico para la tercera edad que refuerce el sistema de residencias, acompañamiento y prevención.

El PSOE propone inversiones para modernizar hospitales y centros de salud, especialmente en provincias como Zamora con menor dotación para combatir las desigualdades en el acceso a servicios sanitarios.

Vox: recentralización, incentivos a las plazas rurales

Vox centra su propuesta sanitaria en la eficiencia del gasto, considera que hay un despilfarro en la gestión económica de la salud y propone la reorganización del sistema y la garantía de la igualdad en el acceso a los servicios. Plantea una auditoría del sistema sanitario autonómico para optimizar recursos y eliminar lo que considera "duplicidades administrativas".

Manifestación en Valladolid el pasado mes de febrero. / Archivo

En Atención Primaria proponen reforzar la presencia médica, especialmente en el medio rural, mediante incentivos para profesionales y medidas orientadas a asegurar cobertura permanente. Defienden mejorar la accesibilidad en zonas dispersas y reducir tiempos de espera

En relación con listas de espera, Vox plantea planes específicos de reducción y una reorganización de la actividad hospitalaria para aumentar el rendimiento quirúrgico y asistencial. Apuestan también en su programa electoral por mejorar la gestión interna antes de incrementar el gasto estructural.

El texto incluye medidas para fortalecer la atención a personas mayores y pacientes crónicos, así como una mejora de la coordinación sociosanitaria. También propone actuaciones en salud mental, reforzando los recursos ya disponibles.

Vox defiende la libertad de elección de médico y centro dentro del sistema público autonómico y apuesta por simplificar estructuras administrativas. Asimismo, contempla inversiones en modernización tecnológica y equipamiento sanitario, priorizando lo que considera "necesidades reales del territorio y del conjunto de la población de Castilla y León"