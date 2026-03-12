Carlos Martínez, candidato del PSOE a presidir la Junta: "Feijóo ha puesto precio a Castilla y León desde Madrid con la extrema derecha"

Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007, nunca había hecho una campaña de tantos miles de kilómetros. Tras ganar en la pequeña ciudad del Duero en cinco elecciones seguidas, las cuatro últimas con mayoría absoluta, se enfrenta ahora al reto más difícil de su ya dilatada carrera política: acabar con 39 años de gobiernos del Partido Popular, para no tener, como él dice, «40 años más cuatro de PP y siete años más cuatro de Alfonso Fernández Mañueco».

En 39 años, el PSOE ha ganado solo una vez en Castilla y León, en 2019. Pero nunca ha podido gobernar. ¿Por qué no ha sido capaz de hacerlo?

La Junta de Castilla León, con el PP al frente, se ha hecho invisible, se ha mimetizado con el paisaje. Ni está, ni se la espera, con lo que ha conseguido generar una división provincial en la que todos hacemos una guerra de guerrillas y todos nos sentimos muy de cada provincia: el de León, muy leonés; los zamoranos, muy zamoranos; los sorianos, muy, muy de Soria. Pero no entendemos el proyecto colectivo. Han jugado muy bien a hacerse invisibles. Además, en las comunidades autónomas grandes, la alternancia es mucho más compleja que en las pequeñas, como vemos también en Andalucía o Castilla-La Mancha. Desde esa realidad, el PSOE está armando un proyecto colectivo sobre la empatía con el sufrimiento de la precaria sanidad, la precaria educación, la falta de oportunidades, la despoblación. Las causas son unas políticas equivocadas y acumuladas en el tiempo que además son transversales. En las grandes urbes se buscan las ciudades policéntricas. Nosotros tenemos que buscar un territorio policéntrico que vaya más allá de las capitales de provincia, un territorio que se teja en red. Lo que llamamos el "Territorio 30 minutos" es una territorialización a escala comarcal en cada provincia para poder garantizar los derechos de todos. Castilla y León es un país de 95.000 kilómetros cuadrados, pero las problemáticas son tan transversales que el proyecto colectivo puede entenderse de forma que, sin quitarte la camiseta de Ávila, ni la de Segovia, te puedas encajar la de Castilla y León.

PP y Vox pelean al más puro estilo de los matrimonios, pero todo el mundo sabe que van a cerrar un pacto. Están engañando a la ciudadanía en plena campaña electoral.

Ha ofrecido por activa y por pasiva al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, un acuerdo para que el ganador de las elecciones pueda gobernar sin pactar con la extrema derecha. Sin embargo, Mañueco lo ha rechazado de forma rotunda. Como ninguna encuesta da mayoría absoluta al PSOE, ni pactando con otras formaciones pequeñas, ¿tiene alguna posibilidad de gobernar?

Hay que ser conscientes de que no va a haber mayorías absolutas y de la fortaleza que tienen juntos el PP y Vox. Los dos partidos de la derecha forman un matrimonio de conveniencia. Están intentando pelearse al más puro estilo de los matrimonios, pero todo el mundo sabe que van a cerrar un pacto. Están engañando a la ciudadanía en plena campaña electoral. Son los grandes estafadores de este país. El PP es incapaz de darnos la mano porque ha decidido dar un cheque en blanco a la extrema derecha. Y en ese cheque en blanco, Feijóo ha puesto precio a Castilla y León desde Madrid con el reparto de sillones. Pero, ¿qué es lo que Vox quiere ser de mayor? La duda es si la extrema derecha busca suplantar al PP, dejar de ser su muleta permanente. Esa decisión la van a tomar en Madrid. Para Vox, los gobiernos autonómicos son secundarios. Ellos aspiran a llegar al Gobierno de España y como están en contra de las autonomías, las utilizan como peón. Por eso, si el PSOE es la lista más votada podemos tener opciones de gobernar con la abstención del PP.

¿Dónde sitúa la frontera entre el éxito y el fracaso? ¿Sería un buen resultado igualar sus 28 procuradores?

El éxito o el fracaso no lo podemos buscar en un número. Además, ningunas de las elecciones anteriores son comparables. En 2022, hubo una fuerza muy importante de los localismos. Por Ávila, Soria ¡Ya! Y Unión del Pueblo Leonés entraron con fuerza, pero ahora se están desinflando de una forma muy importante porque representan una política estéril. Todo el mundo sabe que las dos alternativas que pueden gobernar son el PP o el PSOE. La ciudadanía está entendiendo que no hay más opciones que es más de lo mismo o el proyecto de cambio del PSOE. En estas elecciones, además, irrumpe Vox con una fuerza que no tenía en las anteriores. Por lo tanto, la aritmética parlamentaria es muy diferente. Nosotros tenemos una consolidación del voto muy fuerte porque lo trabajado hasta la fecha se asienta en la gestión anterior y nos está haciendo tener un espacio reconocible. Hay quien decía que no nos iban a conocer, que no nos iba a dar tiempo a desarrollar un proyecto político. Y hoy puedo decir que tenemos no solamente el equipo antes que nadie, sino que tenemos el proyecto político más sólido, porque es el que engancha con las necesidades de la gente. El que da una respuesta mediante la aplicación de una política pública clara a las necesidades que tiene esta comunidad. El reto del Partido Socialista es resolver los problemas de la gente.

El PP lleva 40 años concentrando inversiones y servicios en las capitales y abandonando el resto del territorio

¿Qué balance hace de los siete años de Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León?

La debilidad de Mañueco ha llegado a unos extremos que yo no sé si es desidia o es falta de voluntad. Si es indolencia o falta de fe en esta tierra y de querer que esta tierra avance. Lo peor de Mañueco es que no puede tener la excusa de la falta de recursos económicos. Ha gobernado en estos últimos siete años y no puede quejarse de falta de recursos. Es desidia y es falta de proyecto.

¿Cree que ha sido el peor presidente de Castilla y León?

Sí. Sin duda. Ha hecho bueno a Juan Vicente Herrera y a los dos sorianos que pensábamos que habían sido los peores, Juan José Lucas y Jesús Posada.

Las elecciones llegan con la última oleada de incendios del verano de 2025 todavía candente. ¿Cuál es su plan para evitar que esto vuelva a ocurrir?

Somos conscientes de que el problema es estructural, como con casi todas las políticas públicas que se han puesto en marcha en los últimos 40 años y que se han dejado caer y desmantelar por Mañueco. El problema es que encima metes a Vox y niegas la evidencia científica del cambio climático y por tanto ya no hace falta la prevención y la extinción. Tenemos que plantear una política pública que vaya desde una nueva ley de gestión forestal de nuestros montes en la que la rentabilidad económica revierta sobre el territorio que los ha conservado y mantenido durante muchísimo tiempo. Además, es necesario un consorcio, una herramienta que genere la coordinación para poder enfrentarse a una emergencia con garantías y durante todo el año y tiene que haber un cuerpo de bomberos público y profesional.

El desmantelamiento de la sanidad pública es de tal calibre que el nivel de reclamaciones de los usuarios se ha disparado hasta las 50.000 desde las 19.000 que había cuando entró Mañueco

El acceso a la sanidad pública en un territorio envejecido y disperso como el de esta provincia de Zamora es una de las principales problemáticas que debe enfrentar el próximo Gobierno autonómico. En Sayago hay vecinos que llevan más de 200 sábados consecutivos manifestándose por el cierre de los consultorios locales. Los médicos no quieren trabajar en el medio rural. ¿Cómo se soluciona eso?

No quieren trabajar porque los profesionales de la medicina tienen que tener una serie de incentivos y no pueden ser solamente económicos. El problema de la sanidad es un problema de infraestructuras y un problema de personal. En el debate de RTVE, Mañueco culpó a Pedro Sánchez de la falta de médicos. Hasta ahora, éramos la única comunidad que solo tiene la carrera de Medicina en dos provincias de nueve, siendo un país. Ahora se va a implementar en otras dos. Por tanto, no vale echar la culpa a Sánchez. Es que tú no has hecho los deberes en la formación de tus profesionales. Luego hablamos de infraestructuras. Cuando entramos a gobernar en el Ayuntamiento de Soria en 2007, cedimos una parcela para construir un centro de salud en Soria Norte. Han pasado 20 años y la parcela sigue igual. Yo pensaba que era la excepción, pero resulta que se ha convertido en norma porque te vas a Valladolid y lo mismo, te vas a Zamora y exactamente lo mismo. Te vas al hospital de Segovia y es lo mismo. El desmantelamiento de la sanidad pública es de tal calibre que el nivel de reclamaciones de los usuarios se ha disparado hasta las 50.000 desde las 19.000 que había cuando entró Mañueco. Y a este hombre esto le suena a hueco porque no los quiere recibir y cree que la sanidad de Castilla y León es la mejor de España.

Algo falla si Castilla-La Mancha ha incrementado en 600.000 habitantes su población desde 1987 y Castilla y León ha perdido un cuarto de millón desde el mismo año

La principal dolencia del oeste de Castilla y León, y de Zamora en particular, es la pérdida de población. Sin embargo, Soria lleva ganando población varios años. ¿Tiene alguna receta como alcalde para revertir eso?

El PP lleva 40 años intentando cargarse este modelo territorial, concentrando la población, las inversiones y la prestación de servicios en las capitales de provincia. Y abandonando el resto del territorio. Solamente si somos capaces de creernos que este territorio está conformado por 2.248 municipios y que hay que prestar los servicios en las comarcas y hay que ordenar el territorio y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, seremos capaces de frenar la despoblación. Cuando dejemos de lamentarnos y comencemos a entender que las políticas públicas corrigen todo esto, seremos capaces primero de frenar la despoblación y luego de generar un incipiente crecimiento que tiene que ir ligado al crecimiento económico también. Pero necesitamos un plan estratégico y una ley de despoblación. Algo falla si Castilla-La Mancha ha incrementado en 600.000 habitantes su población desde 1987 y Castilla y León ha perdido un cuarto de millón desde el mismo año. La única diferencia es que allí hay un Gobierno del PSOE con una ley de ordenación y una ley de despoblación. Y aquí, llevamos 40 años de PP. No hay más.

¿La posición de Pedro Sánchez frente a Donald Trump y el "No a la guerra" pueden movilizar a la izquierda también en Castilla y León el 15 de marzo?

Yo defiendo que un responsable político no debe tomar decisiones en función de criterios electorales. Pero cuando EEUU se salta todas las líneas rojas de la legislación, del derecho internacional, la diplomacia, las políticas multilaterales y de cooperación que nos han llevado a la mayor etapa de paz y de progreso, tienes que poner pie en pared. Es una cuestión de principios y valores. El PSOE nace precisamente como una herramienta para alcanzar las libertades, garantizar los derechos y estructurar el Estado del bienestar. Y hay quien intenta volver a la ley de la selva. Las leyes y el marco del derecho no pueden ser interpretadas de una forma dúctil por el más fuerte de forma permanente. ¿Eso quiere decir que esté a favor de la dictadura de Irán? No.

¿Pero servirá el "No a la guerra" para sacar a la gente de izquierdas de casa, para que vayan a votar?

No lo sé. Pero desde el punto de vista ético y de la defensa de los intereses del país y de la democracia, hay que tener un posicionamiento tan firme como el que estamos teniendo. No sé si es una cuestión de rédito electoral. Quiero creer que no, pero sí es una responsabilidad ética, de compromiso con la legalidad internacional y con la democracia. A partir de ahí, es muy difícil explicar a los agricultores, cuyos costes ya se han disparado, que el precio del fertilizante, del gas, del combustible se vayan a poner por las nubes. Y que lo que lo está motivado son las políticas de la derecha y de la extrema derecha.

España es el bastión internacional de la defensa de los derechos. Y el desarrollo económico, el crecimiento económico en nuestro país es absolutamente incuestionable y también es fruto del Gobierno

El PSOE lleva siete años en el Gobierno de España. Después de todo lo que se supo en el último año con respecto a la corrupción o a las denuncias de acoso, ¿en qué medida está la marca PSOE desgastada?

Hay una frase de Rubalcaba que es genial: "la marca te da y la marca te quita". La marca PSOE es la herramienta fundamental que hemos tenido en nuestro país para montar la arquitectura del Estado de derecho. Y, por tanto, los que entendemos que el Partido Socialista es la herramienta del cambio, transformación y modernización de este país, creemos que tiene ahora que ser la herramienta de cambio y modernización de nuestra comunidad autónoma después de 40 años del PP. Entendiendo que la marca no está en su mejor momento, claramente, tenemos un compromiso cierto con los principios y valores que defiende el partido.

"La marca te da, la marca te quita". ¿Pedro Sánchez ahora mismo le da o le quita?

Yo quiero poner también en valor lo que representa hoy Pedro Sánchez. Es el bastión internacional de la defensa de los derechos. Y el desarrollo económico, el crecimiento económico en nuestro país es absolutamente incuestionable y también es fruto del Gobierno. Esta etapa está propiciando que en comunidades como la nuestra tengamos una capacidad de inversión y de transformación como nunca hemos tenido, datos de desempleo como nunca hemos tenido. Se compatibiliza el crecimiento económico con la salvaguarda de un escudo social importantísimo, se incrementan las pensiones... Yo creo que todo esto, que algunos decían que era imposible, se está visibilizando que es posible y con un Gobierno y un presidente que está, de forma muy decidida, avanzando en esa dirección. Tenemos que intentar no comprar los marcos de la derecha. El presidente no solamente es un valor y un activo. Esta España se nos rompía desde el punto de vista territorial cuando estaba Rajoy y no ahora. Reniego de aquellos que dicen que el presidente del Gobierno está desgastado.

Usted ha sido muy crítico con la financiación acordada por el Gobierno con Esquerra Republicana. ¿Con esa propuesta, el Gobierno maltrata a Castilla y León y a otras comunidades con los mismos problemas de despoblación o de extensión?

Si yo gano las elecciones, acudiré de forma inmediata al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición constructiva y crítica, pero con los deberes hechos. La financiación autonómica es un conflicto de intereses entre comunidades. Esto no va ni tan siquiera de la camiseta del partido. Va precisamente de la camiseta de cada uno de los territorios. A mí la música de la propuesta de financiación me suena bien, me encaja porque se habla de despoblación, de coste efectivo y servicio. Pero los criterios de corrección son lo suficientemente bajos como para que el resultado al final me parezca insuficiente e injusto.