Los bomberos rescatan el cadáver de una persona en el río Pisuerga (Valladolid).

Los bomberos de Valladolid, y agentes de la Policía Local y Nacional intentan extraer el cuerpo de una persona del río Pisuerga, a la altura de la escuela de piragüismo en Valladolid capital.

Un vecino alertó al Servicio de Emergencias 112 sobre la presencia de una persona en el río sobre las 10.29 horas. Tras la alerta, informaron al Centro Coordinador de Emergencias, a los bomberos de Valladolid, a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Según las primeras informaciones que recoge la agencia Europa Press, podría tratarse del cuerpo del hombre desaparecido hace casi un mes.