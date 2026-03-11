Segundo debate electoral de Castilla y León 2026: resumen, ganadores y las frases más destacadas

“Aquí se viene llorado, señor Pollán”. “Los incendios son la punta del iceberg de su gestión absolutamente ineficaz”. “Hay que acabar con la mafia del PSOE y la estafa del PP”. El segundo debate a tres de la campaña dejó reproches duros, un visible distanciamiento entre PP y Vox y a un PSOE que trató de presentarse como la alternativa real de gobierno. A pocos días de las elecciones del 15 de marzo, los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León cruzaron graves acusaciones sobre gestión, sanidad, campo, despoblación y pactos futuros.

Las frases más destacadas del debate electoral de Castilla y León

La noche dejó varios mensajes de alto voltaje político. El más sonado fue el de Alfonso Fernández Mañueco a Carlos Pollán: “Aquí se viene llorado, señor Pollán”, una réplica con la que el candidato del PP respondió a la exigencia de rectificación de Vox por sus palabras sobre inmigración.

También destacó la intervención del socialista Carlos Martínez, que trató de desmontar el discurso de Vox sobre los extranjeros al afirmar que el deterioro de los servicios públicos no se debe a la inmigración, sino a la gestión de la Junta. Su frase más contundente fue: “El problema real de la comunidad es que no tenemos gente”.

Por su parte, Carlos Pollán endureció su perfil en el tramo final del debate y prometió “acabar con la inmigración masiva que dispara la inseguridad y satura los servicios públicos”. Fue una de las declaraciones más rotundas de un candidato de Vox que buscó marcar distancias tanto con el PP como con el PSOE.

Inmigración: el gran choque entre Mañueco y Pollán

La inmigración fue uno de los asuntos que más tensión provocó en el debate electoral de Castilla y León. Pollán exigió a Mañueco una rectificación por haber vinculado a Vox con mensajes extremos sobre los migrantes y le preguntó si, tras el 15 de marzo, estaría dispuesto a pactar con una formación de la que había dicho “lo que ha dicho”.

La respuesta del dirigente popular subió aún más la temperatura. Mañueco acusó a Vox de llevar más de dos años atacando al PP desde su salida del Gobierno autonómico y dejó una de las escenas más ásperas de la noche. El cruce evidenció que la ruptura entre ambas formaciones no solo sigue abierta, sino que se ha convertido en uno de los ejes de la campaña.

Martínez aprovechó ese enfrentamiento para situarse en una posición alternativa y criticar con dureza el discurso antiinmigración de Vox. Según defendió, una comunidad que pierde población no puede permitirse rechazar nuevos habitantes.

Incendios forestales: la ofensiva del PSOE contra la gestión de la Junta

Los incendios forestales fueron otro de los puntos centrales del debate. Carlos Martínez encontró ahí uno de sus terrenos más favorables para atacar a Mañueco. El candidato socialista sostuvo que los fuegos son solo “la punta del iceberg” de una gestión “absolutamente ineficaz, ineficiente y que da la espalda a la ciudadanía”.

Además, recordó la polémica por las declaraciones del consejero de Medio Ambiente sobre el operativo de lucha contra incendios y preguntó al presidente en funciones si seguía pensando que era “un absurdo y un despilfarro” mantener un servicio público durante todo el año.

Mañueco se defendió reivindicando las mejoras introducidas desde 2019 en el dispositivo contra incendios y trató de volver a situar juntos a PSOE y Vox al denunciar una “pinza” entre ambos partidos por haber tumbado decretos de la Junta con medidas adicionales en esta materia.

Sanidad, agricultura y servicios públicos, otros asuntos clave

La sanidad volvió a emerger como uno de los flancos más delicados para el PP. Mañueco presumió de que Castilla y León está entre las comunidades con mejores servicios públicos, especialmente en educación, dependencia y sanidad. Sin embargo, Martínez definió la situación sanitaria como “el talón de Aquiles” de su gestión y le acusó de mentir sobre la unidad de ictus del hospital de Zamora.

Desde Vox, Pollán también cargó contra el Ejecutivo autonómico al reprochar el cierre de centros de salud y la falta de médicos. Mañueco admitió problemas, aunque los vinculó a la escasez de profesionales y responsabilizó al Ministerio de Sanidad.

En agricultura y ganadería, el candidato del PP reivindicó que su partido es “el partido del campo” y defendió las inversiones de la Junta. Pollán acusó a PP y PSOE de compartir la misma política en Bruselas, mientras Martínez criticó que populares y Vox compitieran por el voto rural después de haber gobernado juntos buena parte de la legislatura.

¿Quién ganó el debate electoral de Castilla y León 2026?

El debate no dejó un vencedor indiscutible, pero sí tres estrategias muy marcadas. Mañueco buscó proyectar experiencia de gobierno y estabilidad. Pollán trató de consolidarse como la voz más dura de la derecha y de ahondar en la ruptura con el PP. Martínez, mientras tanto, quiso presentarse como el único cambio posible tras años de gobiernos populares.

Más que aclarar el escenario, el debate electoral de Castilla y León 2026 confirmó una campaña de máxima confrontación, con PP y Vox chocando abiertamente por la inmigración y el PSOE intentando sacar rédito del desgaste del Ejecutivo autonómico.

Un debate bronco que anticipa un final de campaña muy tenso

En el minuto de oro, Mañueco pidió el voto para ofrecer “certezas” y estabilidad; Pollán llamó a dar un cambio de rumbo frente a “la estafa del Partido Popular” y “la mafia del Partido Socialista”; y Martínez cerró presentándose como “la única opción real de cambio” para modernizar Castilla y León.

El resultado fue una noche de reproches, frases duras y pocas concesiones. Inmigración, incendios, sanidad y campo marcaron un debate bronco que deja heridas abiertas y anticipa una recta final de campaña muy tensa en Castilla y León.

Puedo darte ahora una versión aún más orientada a Google Discover, con párrafos más cortos y un tono más llamativo de apertura.