¿Qué proponen PP, PSOE y Vox para frenar la despoblación en Castilla y León? Una comparativa de los tres programas electorales

PP: Incentivos fiscales, vivienda y mejora de servicios públicos

El Partido Popular plantea la lucha contra la despoblación como una estrategia transversal que afecta a todas las consejerías. Defiende una política activa de apoyo al medio rural basada en incentivos fiscales, mejora de servicios públicos y promoción de la actividad económica.

Entre sus propuestas figura mantener y ampliar beneficios fiscales autonómicos para residentes en el medio rural, especialmente en el IRPF y en impuestos vinculados a la actividad económica. Es la conocida propuesta como "impuestos cero". También apuesta por reforzar servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales en pequeños municipios, considerándolos clave para fijar población. El programa popular incluye medidas para impulsar vivienda en el entorno rural, facilitar rehabilitación y promover alquiler accesible. Asimismo, plantea mejorar conectividad digital y transporte como herramientas fundamentales contra el aislamiento.

Hay que mantener vivos los pueblos

En el ámbito económico propone fomentar el emprendimiento rural, apoyar a autónomos y potenciar sectores estratégicos como agroalimentación, turismo y energías renovables. También contempla planes específicos para atraer nuevos pobladores y favorecer el retorno de quienes emigraron. Buscan mantener la presencia de Castilla y León en Europa y en el mundo, incrementando la participación activa en los órganos e instituciones de la Unión Europea y en foros internacionales, para fortalecer la influencia y atraer oportunidades a la comunidad. La coordinación institucional y el aprovechamiento de fondos europeos para cohesión territorial completan su estrategia frente al reto demográfico.

Vox: Rebajas fiscales y creación de empleo

Vox vincula la despoblación a la falta de oportunidades económicas y a lo que considera abandono institucional del mundo rural. Su propuesta prioriza incentivos económicos, reducción de trabas administrativas y defensa del sector primario como motor demográfico. Aportan datos que evidencian, según el partido, el agravante de esta problemática: la tasa de envejecimiento de Castilla y León es del 27% y la tasa de natalidad sigue en caída en la región. En 2024 fallecieron más castellanoleoneses de los que nacieron y, por tanto, si esta tendencia se mantiene, desde Vox afirman que antes de 2045 Soria, Segovia, Ávila o Burgos tendrán más población extranjera que local.

Un parque vacío en un pueblo de zamora / Emilio Fraile

El programa electoral de Vox plantea rebajas fiscales en el ámbito autonómico para residentes en zonas rurales y para actividades empresariales ubicadas en municipios con pérdida de población. También propone simplificar normativas para facilitar la apertura de negocios y explotaciones agrarias. Vox defiende reforzar infraestructuras rurales, incluyendo carreteras y conectividad digital. Considera clave garantizar servicios básicos, aunque pone el acento en la creación de empleo como elemento prioritario para fijar población. Entre sus medidas figura el apoyo a familias en el medio rural mediante incentivos vinculados a natalidad y arraigo. Asimismo, plantea potenciar la identidad cultural y las tradiciones locales como parte de la estrategia de revitalización territorial. Su enfoque combina reducción fiscal, impulso económico y refuerzo de infraestructuras como herramientas principales contra la despoblación.

PSOE: Mantener consultorios médicos y escuelas; vivienda pública y apoyo al emprendimiento

El Partido Socialista aborda la despoblación como un problema estructural vinculado a desigualdades territoriales. Su propuesta se centra en reforzar los servicios públicos como base para garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia.

El PSOE plantea garantizar consultorios, escuelas rurales y servicios sociales en pequeños municipios, evitando recortes que puedan acelerar la pérdida de habitantes. Asimismo, propone políticas activas de empleo orientadas al medio rural, con especial atención a mujeres y jóvenes.

El programa socialista incluye apoyo al emprendimiento rural, promoción de economía verde y fomento de servicios de proximidad. Además, apuesta por coordinar políticas autonómicas con estrategias estatales frente al reto demográfico.

Entre estas medidas figura el impulso a vivienda pública en municipios en riesgo demográfico y ayudas para rehabilitación de inmuebles. En materia de transportes se propone que todos los municipios cuenten con una conexión directa con su cabecera de comarca, estableciendo un mínimo de frecuencias diarias que faciliten el acceso a los servicios básicos esenciales, reduciendo brechas territoriales.

Para el PSOE, la cohesión territorial se construye garantizando derechos y servicios públicos equivalentes en todo el territorio.