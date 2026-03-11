El partido de Alvise Pérez confunde Castilla y León con Aragón en su programa

Se Acabó La Fiesta, liderado por Alvise Pérez, ha registrado su participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo con un programa electoral que inicialmente contenía varios errores llamativos: el documento se dirigía en repetidas ocasiones a los “aragoneses” y hacía referencia a instituciones de Aragón.

El texto, de 23 páginas, incluía hasta 15 menciones a Aragón o a los aragoneses, pese a tratarse del programa para Castilla y León. Entre las expresiones que aparecían figuraban “comunidad aragonesa”, “campo aragonés” o “sistema público aragonés”. El documento ya ha sido rectificado posteriormente, aunque el error se había difundido previamente.

Uno de los ejemplos más claros aparecía en el apartado dedicado a la sanidad. En él, el partido proponía la creación de una historia clínica única para “todo el sistema público aragonés” y denunciaba que los aragoneses debían esperar “más de 30 días” para una consulta con el especialista. Estas referencias no correspondían al ámbito territorial de las elecciones en Castilla y León.

Las similitudes del texto han llevado a pensar que el programa podría haberse elaborado a partir de otro documento previo para Aragón, adaptado posteriormente, aunque el proceso de revisión dejó varios fragmentos sin modificar.

Se acabó la fiesta CyL / Cedida

Además, las referencias a Aragón también aparecen en el programa electoral impreso, donde en algunos puntos se menciona esa comunidad autónoma en lugar de Castilla y León.

Por el momento, ni Alvise Pérez ni otros representantes de SALF han hecho comentarios públicos sobre el error ni han explicado cómo se produjo la confusión en el documento inicial, que ya ha sido corregido en su versión digital.