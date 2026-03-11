¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?

El 15 de marzo se celebran las elecciones a las Cortes de Castilla y León, unos comicios en los que, según la encuesta de Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, el PP volvería a ganar, el PSOE aguantaría el tirón y VOX vería incrementado su apoyo, pero en menor medida que en Extremadura y Aragón.

Esto lo decidirán los castellanos y leoneses en las urnas. Tanto si es tu primera vez como elector como si quieres salir de dudas sobre cómo votar correctamente en las elecciones, te contamos todo lo que debes saber sobre un voto válido, un voto en blanco y un voto nulo.

En tu llegada al colegio electoral verás sobres y papeletas de los distintos partidos políticos que concurren a los comicios. Si quieres emitir un voto válido, elige solo una papeleta del partido al que desees votar e introdúcela en el sobre. Después, entrégalo en tu mesa electoral mostrando el DNI.

Ahora bien, existen otras opciones. Votar en blanco es cuando introduces en la urna el sobre vacío, sin ninguna papeleta. Cuenta como voto válido, pero no se suma a ningún partido. Por otra parte, el voto nulo sucede cuando el sobre contiene más de una papeleta, papeletas rotas o modificadas o cualquier otro objeto dentro del sobre. Este voto no cuenta en el resultado final.

Por tanto, si tienes clara tu elección, puedes emitir un voto válido incluyendo una sola papeleta de un partido político. Si quieres participar en los comicios pero ninguna agrupación satisface tus pretensiones, puedes votar en blanco mediante un sobre vacío.

Y salvo que lo hagas como un acto de rebeldía, como este elector de Torrefrades en las elecciones autonómicas de 2015, que incluyó cuatro rodajas de embutido envasadas al vacío entre dos papeletas, cualquier opción diferente a las dos anteriores acabará con tu voto siendo declarado como nulo.