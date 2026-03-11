Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate elecciones en Castilla y LeónLa apasionante vida de Kennet ChukwukaNuevos radares en Castilla y LeónCB Zamora: habla Saulo Hernández
instagramlinkedin

¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones

Los principales candidatos que encabezan las listas a las elecciones autonómicas en Castilla y León cuentan con trayectorias muy diferentes. Desde perfiles vinculados casi exclusivamente a la política hasta docentes, juristas o funcionarios, los aspirantes proceden de ámbitos profesionales diversos.

Elecciones de Castilla y León.

Elecciones de Castilla y León. / A. A. / Pexels

Alejandro García Benito

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, nació en Salamanca en 1965. Licenciado en Derecho y diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica por la Universidad de Salamanca, se afilió a Nuevas Generaciones del PP con 18 años mientras iniciaba sus estudios universitarios. En su juventud fundó la Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca. Su experiencia profesional fuera de la política es limitada, con un periodo de prácticas en el despacho de su padre y posteriormente como coordinador del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Salamanca.

El cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español es Carlos Martínez Mínguez, actual alcalde de Soria. Su trayectoria se ha desarrollado fundamentalmente en la política municipal e institucional. No se le conoce formación universitaria completada ni actividad profesional al margen de la política. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Soria entre 1999 y 2007, procurador en las Cortes de Castilla y León y diputado provincial. Además, participa en distintos organismos internacionales y europeos, como el Comité Europeo de las Regiones y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa.

Por parte de Vox, el candidato es Carlos Pollán. Graduado en Derecho, estuvo vinculado durante años al Ademar León, donde fue jugador, entrenador y presidente. En 2022 accedió por primera vez a las Cortes de Castilla y León y fue elegido presidente de la cámara autonómica tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

El candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, es abogado y profesor universitario. Ha ejercido principalmente en litigios colectivos y casos relacionados con abusos bancarios y consumo. También ha trabajado como asesor jurídico en las Cortes de Castilla y León y en el Congreso de los Diputados. Actualmente es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un doctorado en Derecho.

El cabeza de lista de Izquierda Unida es Juan Gascón. Nacido en Alcañiz en 1975, estudió Ingeniería Técnica Informática de Sistemas en la Universidad de Zaragoza. Desde hace más de dos décadas reside en Palencia y trabaja como profesor de informática en un instituto público de Miranda de Ebro. Además de su actividad docente, ha participado en movimientos sociales y sindicales.

Noticias relacionadas y más

Por último, la candidata de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, es licenciada en Derecho y cuenta con un máster en Dirección Comercial y Marketing. Además, tiene plaza como funcionaria en el Ayuntamiento de León, compaginando su carrera profesional con su actividad política dentro del partido leonesista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil localiza en Corrales del Vino al salmantino desparecido
  2. Votar por primera vez: 'Hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa
  3. Segundo debate electoral de Castilla y León 2026: resumen, ganadores y las frases más destacadas
  4. El sociólogo Manuel Mostaza analiza la encuesta de las elecciones de Castilla y León para LA OPINIÓN DE ZAMORA: las consecuencias a nivel nacional
  5. La inmigración y los incendios marcan un bronco debate electoral a tres en Castilla y León
  6. Las fascinantes construcciones de barro que dejaron como herencia los romanos
  7. La mujer rescatada por el derrumbe del edificio de Siete iglesias de Trabancos, en Valladolid, continúa en la UCI
  8. El chorro' que convierte en un paraíso natural este municipio de Castilla y León

¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones

¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones

¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?

¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?

Carlos Martínez defiende en Toro el impacto de Monte la Reina y afirma que “lo que necesita Castilla y León es que se vaya Mañueco”

Carlos Martínez defiende en Toro el impacto de Monte la Reina y afirma que “lo que necesita Castilla y León es que se vaya Mañueco”

Instan a las Cortes a impulsar un Real Decreto que frene la especulación de los hidrocarburos

Instan a las Cortes a impulsar un Real Decreto que frene la especulación de los hidrocarburos

La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros

La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros

Confirmado por la Ley Electoral: estos son los casos en los que puedes librarte de ser mesa en Castilla y León

Confirmado por la Ley Electoral: estos son los casos en los que puedes librarte de ser mesa en Castilla y León

Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León: "Quiere dar lecciones de despoblación quien la ha generado durante 40 años"

¿Qué proponen PP, PSOE y Vox para frenar la despoblación en Castilla y León? Una comparativa de los tres programas electorales

¿Qué proponen PP, PSOE y Vox para frenar la despoblación en Castilla y León? Una comparativa de los tres programas electorales
Tracking Pixel Contents