No creerás que clásico del cine se rodó en este pueblo de Castilla y León

San Leonardo de Yagüe, en la comarca de Pinares de Soria, guarda un secreto de cine que pocos podrían imaginar al ver su estación de tren por primera vez en 1929. Ese año, el 25 de enero, comenzó a funcionar la línea Santander-Mediterráneo, que conectaba Burgos con Calatayud, recorriendo los pueblos de la provincia con imponentes máquinas de vapor, el rápido Talgo y, más adelante, modernas locomotoras.

Sería en 1965 cuando la magia del cine llegó a este rincón soriano. El director de la célebre película Doctor Zhivago, David Lean, eligió San Leonardo y otros lugares de la provincia para rodar la mayoría de los exteriores. La frecuente nieve de los inviernos sorianos era un atractivo para recrear el frío paisaje ruso, aunque curiosamente aquel año fue uno de los más calurosos de los últimos 50, por lo que la nieve tuvo que ser simulada con diversos artificios.

San Fernando Yagüe / Cedida

Pueblos y parajes como los Campos de Gómara, Pinar Grande, Candilichera, Matamala de Almazán y, especialmente, San Leonardo acogieron con entusiasmo el rodaje. La estación de tren de la villa se convirtió en campamento base para las primeras escenas de la segunda parte de la película. Muchos vecinos participaron como figurantes, y algunos aún recuerdan aquellos días repletos de atrezo, cámaras y actores.

La vida útil de estas vías terminó en diciembre de 1985, y los trenes dejaron de pasar. Sin embargo, el final de la línea no fue triste: el trazado fue reconvertido en la Vía Verde, que conecta la capital soriana con Hontoria del Pinar, en Burgos, ofreciendo a residentes y visitantes un recorrido lleno de naturaleza e historia.

Para los amantes del cine y la historia, existe este tramo de la antigua vía, a la altura de las instalaciones del ya cerrado hotel «La Reserva», conserva imágenes de la película y un recuerdo tangible del pasado ferroviario y cinematográfico de San Leonardo.

San Leonardo de Yagüe, con sus paisajes nevados y su estación histórica, demuestra que Castilla y León puede ser mucho más que un destino y quien sabe si podrá volver a acoger el rodaje de una película hsitórica.