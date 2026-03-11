Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Castilla y León merece más", según Silvia Clemente y su partido

Silvia Clemente, candidata a la Presidencia de la Junta, presentó en Zamora las propuestas de Nueve Castilla y León para las elecciones autonómicas del 15 de marzo, centradas en la despoblación y el desarrollo económico

Silvia Clemente visita Zamora durante la campaña electoral.

Silvia Clemente visita Zamora durante la campaña electoral. / Alba Prieto

A.B.G.

"Castilla y León merece más" es el lema del partido liderado por Silvia Clemente, candidata a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y presidenta de Nueve Castilla y León. Clemente ha visitado Zamora en la mañana del jueves 10 con motivo de la presentación de las líneas claves de su partido de cara a las elecciones autonómicas de este domingo 15 de marzo.

Durante su comparecencia, Silvia Clemente ha presentado en la Plaza de la Constitución, sus propuestas en materia de lucha contra la despoblación, desarrollo económico, defensa del medio rural, impulso al sector agroalimentario y fortalecimiento de los servicios públicos.

Además, durante la cita, Silvia Clemente estuvo en todo momento acompañada por Daniel Andrino, candidato de Nueve Castilla y León por la provincia de Zamora.

