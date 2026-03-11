Carlos Martínez defiende en Toro el impacto de Monte la Reina para atraer a 1.400 familias y critica la gestión del Partido Popular en la Junta

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha afirmado durante su visita a Toro que “lo que necesita Castilla y León es que se vaya Mañueco”, para poder así, ha continuado, “abrir un espacio de futuro nuevo para Toro, para Zamora y para toda Castilla y León”.

Martínez ha comenzado su intervención trasladando el pésame por el incendio en una vivienda de Miranda de Ebro en el que han fallecido tres personas y otras cuatro han resultado heridas, ocurrido la noche de este martes.

A continuación, ha puesto el foco sobre el campamento militar de Monte la Reina, expresando que “el proyecto es capaz de incorporar a toda una comarca y a toda una provincia”, a través de “1.400 familias” que ha señalado que requieren de “un servicio de refuerzo, de educación, de sanidad, de formación para que nuestros jóvenes puedan tener una oportunidad de instalarse ahí, y de vivienda”.

Ha afirmado que Alfonso Fernández Mañueco “ha vuelto a demostrar” en su visita a Toro, el lunes 9 de marzo, “el abandono al que nos tiene sometidos”, señalando que “es absolutamente incapaz de entendernos y absolutamente incapaz de poner encima de la mesa los resortes que un músculo económico de 15.000 millones de euros, que es lo que gestiona el Ejecutivo de Castilla y León, tiene que poner para resolver la situación”

Por otra parte, también ha descrito que en el debate emitido este martes en CyLTV, “Mañueco no se ha enterado de nada”, describiendo “que no es capaz de comprometerse, ni de entender, ni de creer en este territorio”.

En este sentido, el cabeza de lista del PSOE por Zamora a las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, ha expresado que Martínez les hizo sentir “muy orgullosos” durante el debate, describiendo que “no solo es que fuera el ganador, sino que quedó bien a las claras las necesidades acuciantes que tiene Castilla y León”.

También se ha dirigido a Mañueco, recordando las palabras que pronunció en Toro sobre el acuartelamiento de Monte la Reina: “Si se necesita algo, que lo digan”, declaraciones que consideró “una falta de respeto” con la provincia y ciudad de Zamora, Toro y el Alfoz, ya que ha definido que la inversión del Gobierno de España contempla “aproximadamente 200.000 millones de euros cuando esté todo ejecutado”. Además, ha señalado que llevan tiempo reclamando a la Junta de Castilla y León “estudio, previsión y trabajo” para que “ni uno solo de los 1.400 militares y sus familias se tengan que marchar e irse a vivir a Valladolid o a Madrid”.

La candidata número cuatro de la lista del PSOE por Zamora y concejala en el Ayuntamiento de Toro, María Velasco, también se ha referido a Mañueco, afirmando que “de los 15 millones que prometió en 2021 no hemos visto ni un solo céntimo en la ciudad de Toro”, como también ha reclamado “las viviendas que prometió y que, hasta este año, no se han puesto en movimiento, y gracias al Ayuntamiento de Toro que ha comprado el solar y ha posibilitado que estas viviendas se vayan a construir”.

Ha señalado que “si van a venir 1.300 militares a Monte la Reina, tienen que tener otros servicios como educación”, expresando “la necesidad de aumentar las cunas de la guardería de Toro”, que ha asegurado que había seis y que “ni siquiera llegan para los habitantes de Toro”. También ha reclamado que se instalen pabellones en los colegios Magdalena de Ulloa y en el Hospital de la Cruz.