Votar, por primera vez: "Hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa"

Este domingo 15 de marzo 6.735 zamoranos votarán por primera vez en unas elecciones autonómicas. Para ser exactos, según los últimos datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística, votarán 1.256 jóvenes de 18 años; 1.360 de 19 años; 1.318 de 20 años; 1.393 de 21 años; y 1.408 de 22 años. Para muchos es la primera vez que depositarán su voto en las urnas: "La verdad es que me da un poco de miedo", señala Irene, de 18 años. La mayoría de edad lleva asignados una serie de derechos (y de deberes) que muchos jóvenes desean alcanzar y que, para otros, significan un antes y un después: "Ahora ya soy mayor y mis actos tienen consecuencias. Además, ya puedo escoger lo que considero que puede ser mejor para el futuro del país, de la comunidad, o de mi ciudad", explica Guille, uno de los zamoranos que votará por primera vez durante estas elecciones.

"Ilusión" y "dudas" son algunas de las emociones que están experimentando muchos de estos jóvenes durante el periodo electoral, aunque también hay otro sector, como es el caso de Álvaro y Luis, que lo considera como "un trámite más que llega con la mayoría de edad" y al que no dan mucha importancia. Sea como fuere, y dejando de lado las emociones, hay una respuesta que se repite entre los encuestados por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: "No estoy muy informado".

Cuatro jóvenes en el parque de Hacienda almorzando. | ALBA PRIETO

Estas respuestas hacen reflexionar sobre la educación política que reciben los jóvenes, quienes aseguran que su mayor medio de información son las redes sociales: "Creo que en el instituto deberían enseñar más cómo funciona la política. Es un tema que no se quiere tocar porque tienen miedo de que influyan sus ideales, pero creo que es muy importante y necesario", narra Irene. En un mundo cada vez más polarizado, la política se convierte en una de las principales causas de conflicto.

Este podría ser uno de los motivos que explicarían la poca información que tienen los más jóvenes sobre estos temas: "En casa cuando estoy con mi familia no se habla mucho de política. No es que esté prohibido, pero se evita porque genera discusiones", dice Irene, y la misma situación se repite en casa de Luis. Álvaro, por su parte, incide en que la política surge "de vez en cuando pero muy por encima", mientras que en el caso de Guille la situación es diferente: "En casa se habla bastante de política, pero sin entrar en debates o discusiones". Los hogares son el punto de referencia clave para los jóvenes, que reproducen a lo largo de su vida aquellas normas, historias o lecciones que son impartidas entre las cuatro paredes de su hogar: "Los valores que enseñan los padres a los hijos siguen siendo muy similares en cada familia", opina Álvaro.

No obstante, esta situación no es ninguna regla de oro, y el paso del tiempo y la llegada de nuevas generaciones han influido en los pensamientos del hogar: "Creo que mi generación piensa diferente a la de nuestros padres, sobre todo en temas sociales y en cómo vemos el trabajo y el futuro", explica Irene; "Al final los tiempos son diferentes y necesitamos adaptarnos a los cambios para progresar", señala Guille. Algunos incluso se atreven a evaluar el panorama político actual y compararlo con el de sus progenitores: "Creo que la generación de mis padres suele ser más progresista debido a la dictadura y a la Transición, aunque también es cierto que sus posturas son más moderadas. Hoy en día cada vez se polariza más y entre los jóvenes veo una tendencia clara hacia los extremos, concretamente, hacia la derecha", sentencia Javi. Una nueva generación que no conoce los puntos medios y que, en todos los aspectos, pasa de un extremo a otro: "Creo que hay jóvenes muy implicados en la política y otros que muestran un claro desinterés", dice Irene, pero, "sobre todo, hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa y no porque hayan construido su propia opinión".

Noticias relacionadas

Además, entre los encuestados aseguran no encasillarse en ninguna ideología, y ser capaces "de votar un día a un partido y otro día a otro". Para ellos, explican, "son más importantes las propuestas concretas y realistas". Esta situación acaba provocando una indecisión entre los nuevos votantes que, eso sí, tienen claro que "la situación actual necesita un cambio y que si no votamos, otros decidirán por nosotros".