La inmigración y los incendios marcan un bronco debate electoral a tres en Castilla y León

La inmigración y los incendios han sido los puntos de mayor fricción en un debate bastante bronco entre los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León de Partido Popular, PSOE y Vox.

Esta segunda confrontación a tres también ha servido para que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Vox, Carlos Pollán, escenifiquen el alejamiento de sus respectivas formaciones políticas con duros reproches sobre la inmigración.

En su primera intervención en el debate emitido por la televisión autonómica de Castilla y León, Pollán exigió a Mañueco una rectificación de sus “infames” palabras sobre que Vox quiere tirar seres humanos al mar, y preguntó al candidato del PP si cuando pase el 15 de marzo querrá sentarse a pactar “con un partido del que ha dicho lo que ha dicho”.

La respuesta del “popular” Mañueco fue: “Aquí se viene llorado, señor Pollán” y acusó a Vox de llevar más de dos años, desde que decidieron abandonar el Gobierno de la Junta de Castilla y León, diciendo “todo tipo de barbaridades” contra el Partido Popular.

Aunque el mayor enfrentamiento en este punto fue entre los dos candidatos de la derecha, el socialista Carlos Martínez también cargó contra el discurso antiinmigración de Vox para decir que si los servicios públicos están saturados en Castilla y León no es por los extranjeros “sino por la precariedad” causada por la Junta. Además, reprochó a Pollán que no quiera recibir nuevos habitantes en una comunidad que pierde población: “el problema real de la comunidad es que no tenemos gente”.

Incendios

Los desastres naturales y humanos provocados por el fuego a lo largo de los últimos cuatro años, y especialmente en los veranos de 2022 y 2025, fueron el tema que permitió al líder de la oposición explayarse más fácilmente en sus ataques a quien ha ostentado el poder en la comunidad en la legislatura que ahora se cierra. El candidato del PSOE, Carlos Martínez, afirmó que los incendios son solo “la punta del iceberg” de una gestión “absolutamente ineficaz, ineficiente y que da la espalda a la ciudadanía”. Martínez preguntó a Mañueco si le sigue pareciendo “un absurdo y un despilfarro” mantener el ser "un absurdo y un despilfarro" mantener un servicio de extinción de incendios públicos durante todo el año, como había dicho su consejero de Medio Ambiente.

Por su parte, Mañueco se defendió exponiendo las mejoras en el servicio que han permitido ampliar el número de efectivos desde que accedió a la Presidencia de la Junta en 2019, y sacó a relucir la “pinza” entre PSOE y Vox al recordar que ambos partidos se pusieron de acuerdo para tumbar los dos decretos con medidas adicionales para hacer frente a los incendios forestales.

Agricultura

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, reivindicó que el PP es “el partido del campo” como ha demostrado “con hechos y realidades”, para pasar a detallar las inversiones de la Junta de Castilla y León en apoyo a agricultores y ganaderos.

El candidato de Vox acusó a PP y PSOE de “compartir la misma política en Bruselas” y les responsabilizó de la aprobación del acuerdo entre la UE y Mercosur.

Por su parte, el socialista Carlos Martínez calificó de “patético” que PP y Vox se disputen “el voto del señor Cayo” de los agricultores y ganaderos de Castilla y León cuando “fueron hermanos fraternales durante más de la mitad de la legislatura”, compartiendo políticas que ha llevado a los profesionales del campo en la comunidad a una situación difícil.

Servicios públicos

El candidato del Partido Popular presumió de su gestión al frente de la Junta de Castilla y León diciendo que considera que la comunidad “está entre las tres mejores de España” en materias tan importantes como educación, dependencia o, especialmente, sanidad, “una de las mejores valoradas” por los ciudadanos.

Martínez, en cambio, consideró que la sanidad es “el talón de Aquiles de la gestión” de Mañueco y le acusó de “mentir de forma permanente y reiterada” por haber dicho que el hospital de Zamora tiene unidad de ictus “a sabiendas de que era falso”.

El representante de Vox, Carlos Pollán, reprochó a Mañueco el cierre de 33 centros de salud o de tener 1.300 plazas de médicos sin cubrir.

Mañueco, que reconoció que la sanidad tiene problemas en toda España, situó el origen de los mismos en la falta de profesionales de la medicina “que es responsabilidad del Ministerio de Sanidad”.

Por otra parte, el “popular” advirtió que si el socialista Carlos Martínez llegara a la Presidencia de la Junta de Castilla y León cerraría servicios en el medio rural con su propuesta de comarcalización territorial: “Dígale a las personas que viven en los 2.200 municipios que le quiere eliminar su servicio".

Minuto de oro

Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular, aseguró que tiene “el rumbo claro para las nueve provincias y para todo el territorio” y pidió el voto para el Partido Popular para dar oportunidades a los jóvenes, certidumbre a las familias, seguridad “a los mayores que nos lo han dado todo”, apoyo a “nuestros” agricultores y ganaderos, impulso a emprendedores y empresarios e invitó a los votantes a “abandonar el ruido y el enfrentamiento” votando “certezas”, votando al Partido Popular.

Por su parte, Carlos Pollán, de Vox, pidió el voto para “dar un cambio de rumbo” a Castilla y León y acabar con “las peores políticas socialistas con las que el PP ha gobernado durante 40 años”. Por eso llamó a votar a Vox para superar “la mafia del Partido Socialista” y “la estafa del Partido Popular”. Para terminar, prometió "acabar con la inmigración masiva que dispara la inseguridad y satura los servicios públicos".

Cerró el debate el socialista Carlos Martínez, defendió que “nunca salgo a por el bronce” y pidió el voto de los ciudadanos para “modernizar y transformar” Castilla y León. Animó a votar al PSOE para cambiar “el modelo de manta y sofá” instalado en la Junta por un “proyecto de trabajo”, y abogó por desterrar la “desidia” y la “holgazanería” para dar paso a “un proyecto político sólido que permita un giro de guion” en la comunidad. El candidato a presidir la Junta de Castilla y León prometió “alzar la voz tanto en Madrid como en Bruselas para generar un futuro de modernidad” y aseveró que el Partido Socialista es “la única opción real de cambio para Castilla y León”.