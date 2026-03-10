La «doctrina Rufián» y el voto útil: ¿cómo optimizar los votos en Castilla y León para evitar el voto huérfano

La actual fragmentación política en Castilla y León y sus nueve circunscripciones electorales provocan que un puñado de votos pueda decantar si un partido entra o no en el Parlamento autonómico, rozar una mayoría o que, además, miles de votos se queden huérfanos de representación, en concreto más de 128.000 en las pasadas elecciones.

En los comicios de 2022 fueron hasta 128.461 votos los emitidos a partidos que finalmente no consiguieron representación en Castilla y León, ya sea a formaciones que sí la obtuvieron pero no en todas las provincias o los que directamente se quedaron fuera del Parlamento sin conseguir escaño alguno.

Estos votos huérfanos equivalen al 10,5% de los más de 1,2 millones de sufragios válidos emitidos en los últimos comicios.

Además de los votos sin representación, también hay una parte de los votos que reciben partidos que logran parlamentarios que engordan esa bolsa de «votos inútiles», en el sentido de que si pudieran ser «prestados» a otra formación, cambiaría el escenario.

La «doctrina Rufián»

Con estos datos, cobra especial importancia la «doctrina Rufián», sobre la posibilidad de organizar las candidaturas para optimizar los votos, que el diputado de ERC plantea para la izquierda política a nivel nacional, pero que puede aplicarse a todas las tendencias y a un panel político como Castilla y León, la autonomía con más provincias del país.

Aunque en esta campaña en la comunidad no está habiendo un exceso de la tradicional apelación al denominado «voto útil», algunos candidatos sí dejan caer la idea de que en determinadas circunscripciones es mejor ir a lo que ellos entienden como «seguro», sin exponerse a que ese voto quede sin representación.

Ha sido habitual en Castilla y León que una formación como Izquierda Unida, con una amplia implantación territorial y tradición electoral haya sumado decenas de miles de votos en muchas provincias sin que eso haya tenido un reflejo en forma de escaño, lo que se repitió en los comicios de 2022, cuando concurrió junto a Podemos (Unidas Podemos) y únicamente cosecharon un escaño por la provincia de Valladolid, dejando casi 43.000 votos recibidos en las otras ocho provincias sin representación.

El caso Igea

En este sentido, el político más explícito ha sido el exvicepresidente de la Junta y exprocurador de Ciudadanos, Francisco Igea, quien hace unos días anunció por sorpresa que su voto en esta ocasión será para la coalición En Común (IU-Sumar-Equo).

En declaraciones a Efe, Igea ha aludido a este rasgo estratégico del voto para concluir que, aunque no es exactamente la opción que defiende su ideal político, prefiere que En Común consiga un escaño en detrimento de Vox: «En política uno aprende con el paso de los años que hay que hacer lo mejor de lo posible».

Al haber «dejado claro» el PP que su intención es «reeditar» su pacto con Vox, Igea ha defendido su opción de «buscar el voto que sea más efectivo» para lograr una posible mayoría alternativa o, al menos, conseguir un escaño para alguien que defienda «los valores de igualdad, solidaridad, respeto a la legalidad internacional y a los derechos humanos» que alude el exvicepresidente.

«Tengo muy claro, y Valladolid debería de tenerlo también, que lo mejor para nuestra ciudad, para nuestra provincia y para nuestra comunidad es un escaño menos para Vox y un escaño más para una organización que, no siendo la mía, sí es la que es más cercana y más viable», ha resumido.

En Castilla y León, con los resultados de 2022 como referencia, el PP logró el último escaño en disputa en seis de las nueve circunscripciones provinciales (Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid), mientras que el PSOE lo consiguió en dos (Burgos y Zamora) y Soria Ya en una (Soria), donde cosechó un resultado histórico al conseguir tres procuradores frente a uno de PP y de PSOE.

En aquel momento fue Vox la candidatura que se quedó más cerca de conseguir un escaño más en cinco provincias (Ávila, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora), aunque con márgenes amplios; mientras que en caso de Unidas Podemos, que vivió la misma situación en Burgos y León, se quedó a poco más de quinientos votos de arrebatarle un escaño al PSOE en la provincia burgalesa.

Por último, en el caso del PSOE se quedó a unos 2.000 votos de alcanzar un nuevo escaño en Salamanca y Segovia, en ambos casos con triunfo para el PP.

Está por ver cómo influye en el resultado final la existencia de un procurador más en juego, que se elige de más en Segovia y que hace que sean para esta legislatura 82 escaños en lugar de los 81 de la anterior, y también cómo la variación en el porcentaje de voto, provincia a provincia, decanta la asignación de parlamentarios por el sistema D’Hondt.