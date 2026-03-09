Los zaragüelles: el pantalón más antiguo y peculiar del campo de Castilla y León

Son muy populares en la región de Murcia pero no, no son exclusivos de esta zona. Entre las antiguas prendas tradicionales de Castilla y León, hay una que llama especialmente la atención tanto por su nombre como por su diseño. Se trata de los zaragüelles, unos pantalones amplios, blancos y de tela ligera a modo de calzones que han formado parte de la indumentaria rural masculina durante siglos, también en los campos castellanos.

Aunque hoy pueden en los grupos de folclore y fiestas tradicionales, durante muchos años fue la prenda de trabajo por excelencia en zonas agrícolas y ganaderas.

Elaborado históricamente con lino o algodón para soportar mejor el calor de la meseta, los zaragüelles se ajustan a la cintura mediante una cinta y llegan hasta la rodilla o un poco más abajo dejando libertad total de movimiento para faenas del campo, bailes o tareas cotidianas. Su color blanco, además de ser característico, facilitaba detectar rápidamente la suciedad y mantener la higiene en una época sin lavadoras.

En muchas comarcas, los zaragüelles se combinaban con polainas, fajas o chalecos bordados, y cada zona tenía pequeñas variaciones en patrón y largura. Lo más curioso es que esta prenda, de origen antiquísimo, tiene paralelismos con ropa que se usaba en el Mediterráneo e incluso en Oriente, lo que sitúa a los zaragüelles como un vestigio vivo de influencias culturales muy antiguas.

Danzas tradicionales

Hoy siguen presentes en danzas tradicionales en casi todas las provincias de Castilla y León.

En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva una litografía donde puede verse un grupo de hombres en la puerta del convento de San Gregorio de Valladolid que visten “saragüells” o zaragüelles en castellano, lo que permite pensar que no son exclusivos de Valencia ni de Murcia, como muchos creen.

Juana la Loca y las mujeres

Se sabe que a finales del siglo XV y durante el siglo XVI la mujer usó los zaragüelles o calzón como ropa interior durante el invierno. Juana la Loca tuvo unos forrados de piel para pasar mejor sus largos inviernos en Tordesillas.