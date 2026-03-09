Los zaragüelles: el pantalón más antiguo y peculiar del campo de Castilla y León
Algunas mujeres también lo usaban para combatir el frío: Juana la Loca tuvo unos forrados de piel para pasar mejor sus largos inviernos en Tordesillas
Son muy populares en la región de Murcia pero no, no son exclusivos de esta zona. Entre las antiguas prendas tradicionales de Castilla y León, hay una que llama especialmente la atención tanto por su nombre como por su diseño. Se trata de los zaragüelles, unos pantalones amplios, blancos y de tela ligera a modo de calzones que han formado parte de la indumentaria rural masculina durante siglos, también en los campos castellanos.
Aunque hoy pueden en los grupos de folclore y fiestas tradicionales, durante muchos años fue la prenda de trabajo por excelencia en zonas agrícolas y ganaderas.
Elaborado históricamente con lino o algodón para soportar mejor el calor de la meseta, los zaragüelles se ajustan a la cintura mediante una cinta y llegan hasta la rodilla o un poco más abajo dejando libertad total de movimiento para faenas del campo, bailes o tareas cotidianas. Su color blanco, además de ser característico, facilitaba detectar rápidamente la suciedad y mantener la higiene en una época sin lavadoras.
En muchas comarcas, los zaragüelles se combinaban con polainas, fajas o chalecos bordados, y cada zona tenía pequeñas variaciones en patrón y largura. Lo más curioso es que esta prenda, de origen antiquísimo, tiene paralelismos con ropa que se usaba en el Mediterráneo e incluso en Oriente, lo que sitúa a los zaragüelles como un vestigio vivo de influencias culturales muy antiguas.
Danzas tradicionales
Hoy siguen presentes en danzas tradicionales en casi todas las provincias de Castilla y León.
En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva una litografía donde puede verse un grupo de hombres en la puerta del convento de San Gregorio de Valladolid que visten “saragüells” o zaragüelles en castellano, lo que permite pensar que no son exclusivos de Valencia ni de Murcia, como muchos creen.
Juana la Loca y las mujeres
Se sabe que a finales del siglo XV y durante el siglo XVI la mujer usó los zaragüelles o calzón como ropa interior durante el invierno. Juana la Loca tuvo unos forrados de piel para pasar mejor sus largos inviernos en Tordesillas.
