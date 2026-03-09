El sociólogo Manuel Mostaza analiza la encuesta de las elecciones de Castilla y León para LA OPINIÓN DE ZAMORA: las consecuencias a nivel nacional

La encuesta publicada por La Opinión de Zamora muestra a grandes rasgos una continuidad con lo que pasó en las elecciones del año 2022. El Partido Popular volvería a ganar con claridad las elecciones, el Partido Socialista resiste el resultado que obtuvo en aquel momento y Vox obtiene una leve mejoría frente al buen resultado que obtuvo hace cuatro años.

Esto podría significara nivel nacional, que es la primera vez en la que el Partido Popular no se ve desgastado por Vox, sería la primera vez también en estos últimos comicios que llevamos en los últimos meses en los que el Partido Socialista no obtiene un mal resultado electoral y en los que Vox no consigue mejorar de manera sustancial sus escaños.

¿Y esto por qué? Bueno, son varios los motivos. Vox es, según la encuesta, la fuerza más votada entre los menores de 44 años, pero Castilla y León es una comunidad más envejecida de lo que es Extremadura y de lo que es Aragón. También es una comunidad con más presencia del voto rural de lo que son estas regiones y Vox es un partido que flojea tanto en el medio rural como entre las personas más mayores.

Varios de los escaños se van a jugar al final por muy pocos votos

A destacar también la caída de los partidos de ámbito localista. Según la encuesta, ¡Soria ya! perdería representación. Es verdad que X Ávila podría mantenerla y los leonesistas de la UPL también por León.

Por último, es interesante destacar que al ser nueve circunscripciones y no elegir ninguna de ellas un número muy elevadode escaños, varios de los escaños se van a jugar al final por muy pocos votos, con lo cual habrá que estar atento el domingo 15 de marzo hasta el final del conteo para saber cuál es el resultado y quién podemos considerar que es el ganador o el perdedor de las elecciones.