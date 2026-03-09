i-DE sitúa el desarrollo de las redes eléctricas en Castilla y León como eje estratégico ante la electrificación de la economía

Castilla y León ha acogido la XXIII edición del encuentro del negocio de Redes de i-DE, la distribuidora de Iberdrola en España, una cita que ha reunido a más de 400 empleados de la compañía para analizar los retos de futuro del sistema eléctrico. Bajo el lema “El presente es eléctrico”, el encuentro ha estado presidido por el director de i-DE en la región, Óscar Villanueva, junto a los responsables del Negocio de Red en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora.

Durante la jornada se ha abordado el escenario energético actual, marcado por un crecimiento sostenido de la demanda eléctrica a escala global. “El desarrollo de centros de datos, la electrificación de los procesos industriales y el avance de la movilidad eléctrica están incrementando de forma significativa las necesidades de suministro, lo que hace necesaria una ampliación y modernización de las redes de transporte y distribución”, ha señalado Villanueva.

En este contexto, el director de i-DE en Castilla y León ha subrayado que la electrificación de la economía implica rediseñar sistemas concebidos hace décadas para adaptarlos a ciudades y polos industriales que requieren mayores niveles de flexibilidad, capacidad y resiliencia.

Asimismo, se ha puesto de relieve que la transición energética ofrece importantes beneficios tanto para el país como para la comunidad, “ya que contamos con abundantes recursos naturales como el sol, el viento y el agua, fundamentales para generar una energía limpia y competitiva. Es crucial aprovechar estos recursos mediante el despliegue de tecnologías renovables y de almacenamiento”, ha destacado Villanueva.

La jornada ha abordado también el papel clave de la digitalización de las redes, así como la aplicación de herramientas basadas en inteligencia artificial, que permitirán mejorar la calidad del servicio y reforzar la capacidad de anticipación y respuesta ante incidencias.

En este marco, los responsables de i-DE han incidido en que todas las industrias en crecimiento necesitarán más electricidad, lo que hace imprescindible incrementar las inversiones en redes. “Es necesario conocer las nuevas reglas del juego para construir el plan de negocio con el que afrontar con ambición el nuevo periodo 2026-2031. En este escenario, las redes eléctricas inteligentes son la columna vertebral de la transición energética, ya que integran las energías renovables y hacen posible la conexión de los grandes proyectos industriales”, ha afirmado Villanueva.

El director de i-DE ha concluido reafirmando que apostar por la electrificación y por unas redes modernas y resilientes es una condición indispensable para lograr la descarbonización de la economía, avanzar en la transición energética y garantizar un futuro sostenible, competitivo y de calidad para la sociedad.

Más de 50.000 km de líneas eléctricas

En Castilla y León, i-DE gestiona más de 50.000 km de líneas eléctricas, cuenta con 15.697 centros de transformación en servicio y 246 subestaciones.

En los últimos años, la compañía ha acometido un ambicioso plan de digitalización de sus redes eléctricas, donde ha convertido sus más de 1,5 millones de contadores en la región y la infraestructura que los soporta, en inteligentes, incorporando capacidades de telegestión, supervisión y automatización.

La digitalización de la red de distribución eléctrica va a permitir más información para implantar medidas adicionales de eficiencia y sostenibilidad energética, de forma comprometida con una acción climática ambiciosa y urgente. El despliegue de la red eléctrica inteligente permite dar respuesta a los nuevos modelos de uso de la red y ofrecer un mejor servicio al ciudadano.