Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl 8M en ZamoraMujer atropellada en MombueyEstudio de viabilidad del tren
instagramlinkedin

Seis provincias de Castilla y León en aviso amarillo este lunes y la madrugada del martes por nevadas

Las provincias de Ávila, Palencia, Salamanca y Segovia, además de León y Zamora, permanecerán en aviso por nieve hasta la madrugada del martes, con diferentes horarios de finalización según la zona.

Padornelo envuelto en nieve hace tan solo unos días.

Padornelo envuelto en nieve hace tan solo unos días. / Araceli Saavedra

Europa Press

Valladolid

Las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora están este lunes, 9 de marzo, y durante las primeras horas de la madrugada de este martes, día 10, en aviso amarillo por nevadas que podrían alcanzar acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, a partir de las 12.00 horas estarán en aviso amarillo (peligro bajo) las zonas de la Cordillera Cantábrica de León y la zamorana de Sanabria por nevadas de hasta diez centímetros con una cota de nieve de 1.400 metros que descenderá hasta los 900 o 1.000. Por debajo de los 1.200 metros las acumulaciones podrían ser menores, según el aviso, que se mantiene hasta la mañana del día siguiente.

El mismo aviso se activará a partir de las 15.00 horas en el Sistema Central de Ávila y Salamanca y la Cordillera Cantábrica de Palencia (en este caso con acumulaciones de cinco centímetros).

Más nieve

A partir de las 18.00 horas se activan avisos amarillos en zonas de meseta de Ávila, Salamanca y Segovia, donde se esperan acumulaciones menores, de 2 centímetros de nieve en 24 horas y en altitudes por encima de los 800-900 metros. A esa hora también se activan los avisos en el Sistema Central de Segovia, con hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas y por encima de 1.000-1.200 metros.

Noticias relacionadas

Los avisos continuarán activos hasta la jornada de este martes, 10 de marzo, ya que concluirán a las 3.00 horas en las zonas en aviso de León y Sanabria; y a las 6.00 en el resto -Ávila, Palencia, Salamanca y Segovia-.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil localiza en Corrales del Vino al salmantino desparecido
  2. Fraude con tu tarjeta sanitaria en Castilla y León: ¿te ha llegado este SMS?
  3. Mañueco promete ayudas de 900 euros para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir
  4. Cinco años de cárcel por agresión sexual a la hija menor de su pareja
  5. Hallan muerta a una persona tras un derrumbe en una casa en un pueblo de Valladolid
  6. ¿Qué proponen PP, PSOE y Vox en materia de industria para Castilla y León? Una comparativa de los tres programas electorales
  7. Las fascinantes construcciones de barro que dejaron como herencia los romanos
  8. La mujer rescatada por el derrumbe del edificio de Siete iglesias de Trabancos, en Valladolid, continúa en la UCI

Ahora Decide reclama servicios públicos para la comarca más alejada de la capital zamorana

Ahora Decide reclama servicios públicos para la comarca más alejada de la capital zamorana

Seis provincias de Castilla y León en aviso amarillo este lunes y la madrugada del martes por nevadas

Seis provincias de Castilla y León en aviso amarillo este lunes y la madrugada del martes por nevadas

Las exmonjas de Belorado empiezan a abandonar el convento ante su inminente desahucio

Las exmonjas de Belorado empiezan a abandonar el convento ante su inminente desahucio

Más de treinta años de prisión para los hermanos que violaron y secuestraron a una mujer en Palencia

Más de treinta años de prisión para los hermanos que violaron y secuestraron a una mujer en Palencia

El 85% de los premiados con la lotería de Navidad en Villamanín (León) se suma al cobro con quita a dos semanas de vencer el plazo

El 85% de los premiados con la lotería de Navidad en Villamanín (León) se suma al cobro con quita a dos semanas de vencer el plazo

Puente y Martínez coinciden en denunciar la gestión “endogámica” del PP en la Junta: “Váyanse y dejen a otros”

Puente y Martínez coinciden en denunciar la gestión “endogámica” del PP en la Junta: “Váyanse y dejen a otros”

El sociólogo Manuel Mostaza analiza la encuesta de las elecciones de Castilla y León para LA OPINIÓN DE ZAMORA: las consecuencias a nivel nacional

El sociólogo Manuel Mostaza analiza la encuesta de las elecciones de Castilla y León para LA OPINIÓN DE ZAMORA: las consecuencias a nivel nacional

i-DE sitúa el desarrollo de las redes eléctricas en Castilla y León como eje estratégico ante la electrificación de la economía

i-DE sitúa el desarrollo de las redes eléctricas en Castilla y León como eje estratégico ante la electrificación de la economía
Tracking Pixel Contents