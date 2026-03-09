Seis provincias de Castilla y León en aviso amarillo este lunes y la madrugada del martes por nevadas

Las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora están este lunes, 9 de marzo, y durante las primeras horas de la madrugada de este martes, día 10, en aviso amarillo por nevadas que podrían alcanzar acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, a partir de las 12.00 horas estarán en aviso amarillo (peligro bajo) las zonas de la Cordillera Cantábrica de León y la zamorana de Sanabria por nevadas de hasta diez centímetros con una cota de nieve de 1.400 metros que descenderá hasta los 900 o 1.000. Por debajo de los 1.200 metros las acumulaciones podrían ser menores, según el aviso, que se mantiene hasta la mañana del día siguiente.

El mismo aviso se activará a partir de las 15.00 horas en el Sistema Central de Ávila y Salamanca y la Cordillera Cantábrica de Palencia (en este caso con acumulaciones de cinco centímetros).

Más nieve

A partir de las 18.00 horas se activan avisos amarillos en zonas de meseta de Ávila, Salamanca y Segovia, donde se esperan acumulaciones menores, de 2 centímetros de nieve en 24 horas y en altitudes por encima de los 800-900 metros. A esa hora también se activan los avisos en el Sistema Central de Segovia, con hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas y por encima de 1.000-1.200 metros.

Noticias relacionadas

Los avisos continuarán activos hasta la jornada de este martes, 10 de marzo, ya que concluirán a las 3.00 horas en las zonas en aviso de León y Sanabria; y a las 6.00 en el resto -Ávila, Palencia, Salamanca y Segovia-.