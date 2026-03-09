El 85% de los premiados con la lotería de Navidad en Villamanín (León) se suma al cobro con quita a dos semanas de vencer el plazo

El 85 por ciento de los premiados en el sorteo de Navidad con el número que vendió la comisión de fiestas de Villamanín (León), constituida ahora en asociación, se ha sumado ya al proceso de cobro con quita acordado después de reconocerse la venta de más papeletas de las correspondientes (un talonario) a los décimos afortunados, a dos semanas de que concluya el plazo, el 22 de marzo a las 24 horas.

La asociación emitió hoy un nuevo comunicado en el que señala que esa cifra “demuestra una vez más la colaboración y responsabilidad de los vecinos” e insiste en pedir que no se espere a hacer el registro en los últimos días. “Quien no esté registrado antes de ese momento, no podrá reclamar posteriormente el premio”, recalcan y recuerdan que el registro se considera correctamente finalizado cuando la persona registrada recibe el correo electrónico automático de la plataforma, en el que se confirma la adhesión al convenio o la no adhesión al mismo. Para quienes necesiten ayuda para formalizar la inscripción, Zeleón Comunicación presta asistencia presencial en León, previa cita que debe solicitarse de 9 a 14 horas en el número de teléfono 644736045 hasta el 16 de marzo.

Agradecimiento por la colaboración

Después de reiterar el agradecimiento por la “colaboración y el comportamiento cívico que está mostrando todo el pueblo” y recuerdan que no se deben enviar fotografías de papeletas ni de documentos o datos personales a nadie que lo solicite, ni siquiera con la excusa de facilitar el pago del premio. De momento, recalcan, nadie tiene autorización para recabar este tipo de información fuera del proceso de registro en la web oficial de la asociación y cuando llegue el momento de organizar el cobro se comunicará oficialmente, por los canales habituales.

“Seguimos trabajando para que el cierre del registro y la organización de los pagos se puedan realizar con la máxima seguridad y transparencia”, concluyen.