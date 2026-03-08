Castilla y León celebra el Día de la Mujer y sale a la calle para exigir igualdad real

Miles de personas de Castilla y León volvieron a salir hoy a las calles con motivo del Día Internacional de la Mujer para exigir la igualdad real entre hombres y mujeres, reivindicar “más que nunca” el feminismo y evitar los retrocesos en los derechos civiles y sociales que “tanto ha costado conseguir”. Las tradicionales proclamas ‘Aquí estamos las feministas’, ‘No estamos solas, faltan las muertas’, ‘Si nosotras paramos, se para el mundo’ y ‘Ni un paso atrás en nuestros derechos’ se mezclaron gritos de ‘No a la guerra’ y en favor de la paz en todas las capitales de provincia de la Comunidad.

Las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo también se colaron en las manifestaciones, con la presencia de varios de los candidatos que integran las listas a las Cortes, como el socialista Carlos Martínez, que arropó la reivindicación en Soria, su ciudad, así como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que lo hizo en Valladolid, donde también estaba Miguel Ángel Llamas, cabeza de lista de Podemos, y Juan Gascón, de En Común. También en otras provincias, como en León, se encontraban otras candidaturas.

Más de seis mil personas

En Valladolid, donde salieron 6.700 personas en dos protestas, se leyó el manifiesto en la Plaza Mayor, que hizo mención a que “no se puede permitir que el Gobierno y las instituciones sean ocupadas por personas que niegan realidades tan evidentes y desgarradoras como la violencia machista y que consideran las políticas de igualdad de trato y contra la LGTBIfobia como algo prescindible y que incluso hablan sin tapujos de suprimir el derecho al aborto de la sanidad pública”. Quedó claro que en la ciudadanía se “juega mucho” en los próximos comicios. “Nos jugamos la democracia pero también la libertad, los derechos y la convivencia”, añadieron las representantes de la Coordinadora durante la lectura del documento.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, trasladó a los jóvenes el mensaje de que la “igualdad es mucho más erótica que la imposición machista”. “Queremos, especialmente, decírselo a los jóvenes, a las mujeres jóvenes. Es mucho más importante, mola más. Que consideren esta posibilidad. Tratar a una mujer de igual a igual es mucho más satisfactorio para los hombres y desde luego para las mujeres”, defendió.

Mientras, la portavoz de la Coordinadora de Mujeres, Yolanda Martín, sostuvo que las mujeres no quieren retroceder ni perder derechos, además de recordar que el feminismo ha llevado siempre como un “estandarte” los avances en los derechos para votar, tener autonomía y luchar contra la violencia de género. Además de aprovechar el día para pedir la paz en el mundo y mostrar su oposición a la guerra declarada por Estados Unidos e Israel a Irán, que ha provocado una “gran incertidumbre”.

Acuerdos

En Burgos, salieron a la calle entorno a 1.800 personas, según la Policía Nacional; y en Ávila, unas 700, mientras que en León, la amenaza de lluvia no impidió que las calles de la ciudad se tiñeran de morado para exigir y reivindicar los derechos de las mujeres en su Día Internacional. Sin embargo, un año más lo hicieron con división entre los principales movimientos feministas, que decidieron celebrar dos manifestaciones diferentes y simultáneas, una convocada por la Comisión 8M y que reunió a 2.000 personas -según fuentes de Subdelegación del Gobierno- y otra por el Movimiento Feminista de León.

Ante esta división, la portavoz de la Comisión 8M de León, Yolanda Rodríguez, abogó por “seguir intentando consensuar y trabajar sobre acuerdos”, ya que el 8M de León es “un movimiento donde que pone en el centro de la vida los derechos y de las mujeres”, al tiempo que “se opone a la mercantilización del cuerpo y es abolicionista de la prostitución, de los vientres de alquiler y de la pornografía”.