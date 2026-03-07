Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañueco anuncia que duplicará las ayudas de manutención y desplazamiento por causa médica

El candidato popular defiende una "hoja de servicios inmaculada" para el campo

Fernández Mañueco junto a la cabeza de lista del PP en Soria, Rocío Lucas. / Rubén Cacho - Ical

Ical

Soria

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy en Soria que si es reelegido el próximo 15 de marzo duplicará las ayudas para costear la manutención y el desplazamiento por causa médica. Además, destacó que los populares cuentan con una "hoja de servicios inmaculada" al servicio del campo.

En la novena jornada de la campaña electoral, Fernández Mañueco intervino ante unas 270 personas en el Aula Magna Tirso de Molina de la capital soriana para defender que el PP cuenta con una “hoja de ruta” para Castilla y León, elaborada “medida a medida” y “problema a problema”, frente a la “lista de promesas lanzadas al aire” de otros partidos. Su objetivo insistió, es que la Comunidad sea una de las tres mejores autonómicas donde vivir. 

En ese sentido, el presidente se presentó con el “aval” de su gestión “eficaz” en la Junta, ya que, señaló, si alguien quiere mejorar su educación no debe ir a Finlandia, sino a Soria, donde señaló está su consejera Rocío Lucas, a la que atribuyó que la Comunidad disponga de uno de los sistemas “más desarrollados del mundo”. De esta forma, destacó su proyecto para los jóvenes, pero también para las personas mayores, área que depende de la consejera Isabel Blanco, directora de la campaña electoral, que estaba en la sala. 

