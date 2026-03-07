Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estación de autobuses de AlcañicesAbascal (Vox) en Toro (Zamora)Prostitución en ZamoraConflicto en Oriente Próximo: DIRECTO
instagramlinkedin

Un fallecido tras el vuelco de un coche en Salas de los Infantes (Burgos)

Los Bomberos de Burgos tuvieron que intervenir en el lugar del accidente para excarcelar al conductor del vehículo volcado

Un fallecido tras el vuelco de un coche en Salas de los Infantes (Burgos).

Un fallecido tras el vuelco de un coche en Salas de los Infantes (Burgos). / LOZ

Ical

Burgos

Un varón de unos 63 años falleció este sábado tras sufrir un vuelco del coche que conducía en el kilómetro 2 de la BU-825, en Salas de los Infantes (Burgos), según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

El centro de emergencias 1-1-2 recibió una llamada a través del Sistema eCall a las 4.45 horas que alertaba del incidente. La sala del 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Salas de los Infantes.

Noticias relacionadas y más

Al llegar, el personal sanitario comunicó que se trataba del vuelco de un turismo y solicitó la presencia de los bomberos porque había una persona atrapada, por lo que se dio aviso a los Bomberos de Burgos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents