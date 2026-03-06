"El chorro" que convierte en un paraíso natural este municipio de Castilla y León

Si eres de los que prefieren una excursión a la montaña antes que un viaje a la playa, no tienes por qué negarte un buen baño en tus vacaciones. Solo tienes que buscar ese lugar que lo tiene todo. En Castilla y León hay infinidad de parajes que aúnan lo bello de la montaña con zonas de baño de agua fría que no tienen nada que envidiar a algunas playas. Una de ellas, es "El chorro" de Navafría, en la provincia castellana de Segovia.

Esta localidad se encuentra en plena sierra de Guadarrama, una de las principales zonas montañosas de la comunidad.

Sierra de Guadarrama / Archivo

En este rincón segoviano podrás ver uno de esos fenómenos naturales que nunca pasan desapercibidos: la cascada que da nombre al lugar, que alimentada por el río Cega se mantiene activa durante todo el año, pudiendo ser disfrutada incluso en verano.

Si acudes en temporada estival, es prácticamente obligatorio visitar también las piscinas naturales que encontrarás a una distancia de unos siete minutos andando. En el caso de que viajes sin niños pequeños, podrás darte un pequeño baño, aunque deberás hacerlo con precaución, principalmente porque no hay socorrista.

Otras actividades en la zona

Cerca de las piscinas y de la cascada se pueden realizar numerosas actividades recreativas, como paintball o tiro con arco, perfectas para pasar una tarde en familia. Además, en la zona hay distintos restaurantes, en los que podrás disfrutar de gastronomía típica de Segovia, como la trucha, el cochinillo o los judiones de la granja.

Viajar es compartir un trozo de la cultura y de la vida de nuestro destino, y en una comunidad autónoma con la riqueza cultural, gastronómica y paisajística que puedes encontrar en Castilla y León hay cientos de lugares que, como Navafría, tienen un universo de experiencias para regalar a sus visitantes.