La mujer rescatada por el derrumbe del edificio de Siete iglesias de Trabancos, en Valladolid, continúa en la UCI

La alcaldesa afirma que la propietaria de la casa iba a acudir hoy al Ayuntamiento para solicitar licencia de obras y reparar unas humedades

Un hombre observa el edificio derrumbado. / Eduardo Margareto - Ical

Ical

Valladolid

La mujer que fue rescatada ayer de los escombros del edificio que se derrumbó en la localidad de Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid) se encuentra estable y bajo vigilancia en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Presenta tres costillas rotas y una mano aplastada. Además, otro de los inquilinos, que también fue rescatado la pasada noche, permanece ingresado en el hospital comarcal de Medina del Campo con una rodilla “destrozada”.

Mientras tanto, la alcaldesa de la localidad, Sonia Alonso, declaró que la casa tuvo humedades en invierno y una fuga de agua procedente de una lavadora del piso superior, lo que provocó la caída de un falso techo. El pasado lunes, 2 de marzo, se puso en contacto con el Ayuntamiento y "nos comunicó que hoy, miércoles 4 de marzo, iba a presentarnos un proyecto de obra para acabar con las humedades".

Retirada de escombros

Según recogió la agencia Ical, durante la mañana de hoy tanto los arquitectos de la Diputación, como los municipales, acudieron al municipio para realizar una valoración y determinar si ya se podía proceder a la retirada de los escombros del edificio. En estos momentos se está a la espera de la elaboración del informe para poder actuar.

Los bomberos también se desplazaron hasta la zona para instalar un grifo que abastezca de agua a los vecinos, ya que se cortó la llave de paso tras el derrumbe para evitar una posible inundación.

La alcaldesa recordó además que “todas las personas que se encontraban en la casa eran inquilinas de la propietaria. No estaban realizando ninguna obra; habían venido al pueblo a trabajar”.

