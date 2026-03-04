Mañueco anuncia una deducción de 150 euros en el IRPF para los gastos en los gimnasios

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que si es reelegido el próximo 15 de marzo aprobará una ayuda de 150 euros, a través de una deducción en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para financiar parte de los gastos derivados del pago de las cuotas de gimnasios y centros deportivos. De esta medida, aseguró que se beneficiarán los contribuyentes de todas las edades, incluidos sus hijos, por lo que llegará a unas 300.000 personas de la Comunidad.

En la Acera de Recoletos de Valladolid, frente al monumento a Colón, Fernández Mañueco se encontró en este sexta jornada de la campaña electoral con su caravana, formada por cinco vehículos, para poner el acento en sus medidas para las familias, más allá del Bono Nacimiento, que promete duplicar hasta los 5.000 euros, o de las ayudas para actividades extraescolares, que se triplicarán hasta alcanzar a las 90.000 familias.

En concreto, Fernández Mañueco explicó que la deducción en el IRPF, relativa a los gastos en gimnasios y centros deportivos, persigue ayudar a las familias a pagar las cuotas, con el objetivo de fomentar la “actividad física y la vida saludable”. También destacó otras promesas que incluyen el Bono Concilia de 750 euros, la educación gratuita en la etapa de cero a tres años o los programas, ya existentes, de ‘Tardes en el Cole’, ‘Conciliamos’ o ‘Madrugadores’.

Compra de vivienda

Igualmente, el candidato popular expuso ante medio centenar de dirigentes, afiliados y simpatizantes que se elevará de 35 a 40 años la edad en la que la Junta considera jóvenes a los ciudadanos, para que puedan beneficiarse de las ayudas para la compra de la vivienda, ya que aseguró que están “muy preocupados” por los efectos que tuvo sobre estas personas la “crisis” originada durante la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo, dijo, es que ahora puedan acceder a una casa si no lo pudieron hacer antes.

De nuevo, Fernández Mañueco se refirió a su promesa de crear la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, que contempla deducciones máximas de hasta 7.500 en el IRPF, así como la mejora de los avales de la hipoteca o la bonificación en el precio de compra de las viviendas de la Junta en el medio rural. Además, destacó la tarjeta Buscyl y las ayudas para sacarse el carnet de conducir tipo ‘B’ o el profesional de camión y autobús.

“Vamos a cumplir”, insistió el candidato del PP que opta a la reelección el 15 de marzo, ya que señaló son el partido de las “soluciones” para las “personas concretas”. “Aquí no hay nada abstracto, nada vacío, nada ideológico, solo vida real”, concluyó Fernández Mañueco, que este miércoles no tiene más actos públicos, ya que ha despejado su agenda para preparar el primero de los debates electorales de esta campaña, que tiene lugar mañana a partir de las 21.45 horas.