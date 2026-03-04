Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podemos lleva a la Fiscalía la adjudicación de una vivienda protegida a una concejala del PP de Palencia

"Da la sensación de que solo tienes una vivienda pública si eres familiar o cargo del PP", asegura el coordinador de Podemos, Miguel Ángel Llamas

El coordinador de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas. / Leticia Pérez - Ical

El coordinador de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas. / Leticia Pérez - Ical

Europa Press

Palencia

El coordinador de Podemos y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha presentado un escrito ante la Fiscalía Provincial de Palencia solicitando que se lleven a cabo "las diligencias necesarias para investigar y esclarecer los hechos" en relación a la adjudicación de una vivienda de protección oficial a una concejala del PP de Palencia.

Miguel Ángel Llamas, a través de un comunicado, ha insistido en que es "fundamental poner fin a la impunidad y el problema de corrupción sistémica que tiene Castilla y León".

Noticias relacionadas y más

"Da la sensación de que solo tienes una vivienda pública si eres familiar o cargo del PP. Frente a eso, Podemos defiende la justicia social, el derecho a la vivienda y que la impunidad llegue a su fin", ha añadido Llamas.

