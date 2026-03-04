La Habitación Roja, el 13 de marzo en Valladolid

La Habitación Roja cumple tres décadas de canciones, conciertos y emociones compartidas, 30 años que han marcado la vida de varias generaciones y que ahora la banda valenciana quiere celebrar con una gira muy especial bajo el nombre de 'Los mejores años de nuestra vida' que hará parada este próximo día 13 de marzo en el Teatro Carrión de Valladolid.

La fecha vallisoletana será una de las citas clave de esta gira conmemorativa, concebida como un espectáculo único que combina grandes clásicos, canciones recientes y momentos especialmente pensados para celebrar la conexión que el grupo ha construido con su público durante todos estos años.

Tras agotar entradas en Madrid, la gira está recorriendo algunas de las principales ciudades del país, confirmando el excelente momento artístico y emocional que atraviesa la banda.

Catorce discos publicados

La Habitación Roja nació en L'Eliana en 1995 de la amistad entre Jorge Martí y José Marco. Desde entonces, el grupo ha construido una trayectoria sólida e independiente, con 14 discos publicados, más de 250 canciones y más de 1.000 conciertos, dentro y fuera de España.

Más allá de las cifras, la banda se ha mantenido fiel a una identidad muy reconocible: melodías luminosas y melancólicas, letras honestas sobre el paso del tiempo y una conexión profunda con su público. "Lo mejor de LHR es sin duda su público", afirma Jorge Martí. "Hemos tenido el privilegio de formar una familia y de hacer compañía a lo largo de los años. Este aniversario no será un concierto más: será una celebración compartida", ha añadido.

Noticias relacionadas

El concierto del 13 de marzo en el Teatro Carrión será una oportunidad única para que el público vallisoletano reviva canciones que forman parte de la memoria colectiva de la escena independiente española y descubra nuevas composiciones que confirman el excelente momento creativo del grupo.