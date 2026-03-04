La Guardia Civil de Zamora ha localizado en la tarde del martes a un vecino de Salamanca que figuraba como desaparecido y estaba siendo buscado por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES). El hombre fue interceptado en el término municipal de Corrales del Vino tras un operativo que se prolongó durante varias horas.

Según ha informado la Comandancia, en los últimos días se tenía constancia de que el desaparecido podría encontrarse por la zona, después de que varios vecinos aseguraran haberlo visto en las inmediaciones de la localidad. En la tarde de ayer, una vez avistado por los agentes que integraban el dispositivo, el hombre emprendió la huida campo a través.

Durante el rastreo, los efectivos localizaron una caseta situada a unos 500 metros del casco urbano donde guardaba enseres personales y comida. Desde allí, el varón se dirigió hacia un riachuelo próximo, donde se ocultó entre la maleza, quedando en una zona de difícil acceso y complicada visibilidad.

Operación desde las alturas

La Guardia Civil localiza en Corrales del Vino al salmantino desparecido / Cedida

La intervención del equipo PEGASO, unidad especializada en medios aéreos no tripulados, resultó determinante. El uso de un dron equipado con cámara térmica permitió detectar su posición exacta en el interior del cauce, facilitando la actuación de las patrullas desplegadas en el operativo.

Pasadas las diez de la noche, el teniente jefe del dispositivo comunicó que la persona había sido finalmente interceptada en el interior del riachuelo donde se había cobijado. Tras su localización, fue trasladado en primer lugar al centro de salud de Corrales del Vino para una valoración médica inicial.

Posteriormente, fue derivado al Hospital Virgen de la Concha y quedó ingresado en el área de Psiquiatría del complejo hospitalario zamorano, concretamente en el Hospital Provincial.

La Guardia Civil da así por concluido el dispositivo de búsqueda, que ha contado con la participación de varias patrullas de la Comandancia y medios técnicos especializados.