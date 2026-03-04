Detenido al salir de la estación de autobuses de Salamanca con medio kilo de hachís
El detenido, que intentó simular una llamada telefónica al percatarse de la presencia policial, portaba cinco placas de hachís de 100 gramos cada una
Ical
La Policía Nacional detuvo a un varón al salir de la estación de autobuses de Salamanca como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras hallar, ocultas entre sus ropas, cinco placas de hachís de 100 gramos cada una, un total de medio kilo.
Dentro del plan de seguridad preventivo con motivo de la celebración de las elecciones en Castilla y León, los agentes observaron, pasadas las 15.00 horas de este martes, a un joven en el vestíbulo de la estación que salía a la calle. Al detectar la presencia policial, rápidamente sacó su teléfono móvil y simuló una conversación, caminado a gran velocidad hacia el centro de la ciudad, y mirando constantemente hacia atrás.
Identificación
Los agentes se dirigieron hacia este varón, lo interceptaron y procedieron a su identificación, observando que mostraba un gran nerviosismo. Durante una inspección de sus pertenencias y un cacheo preventivo, localizaron, ocultos entre sus ropas, cinco envoltorios de plástico transparente con una pegatina, que contenían una sustancia prensada de color marrón, que resultó ser hachís.
Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública e intervinieron la sustancia estupefaciente, que arrojó un peso aproximado de 500 gramos de hachís, cuyo valor en el mercado ilícito alcanzaría un valor superior a los 3.000 euros.
