Condenado a dos años de prisión en Salamanca por agredir sexualmente en su piso a una mujer que acababa de conocer

La pena se suspende con la condición de no volver a delinquir

Sala de juicios.

Sala de juicios. / Ical

Ical

Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca condenó a un hombre a dos años de prisión por un delito de agresión sexual que cometió contra una mujer que acababa de conocer en el piso de ella. No obstante, el tribunal, que le suspende la pena a condición de no volver a delinquir, le impide acercarse a la víctima a menos de 250 metros y comunicarse con ella por un periodo de cinco años, mismo tiempo que estará en libertad vigilada.

Según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso Ical, los hechos se remontan al 7 de septiembre de 2024, cuando el condenado, natural de Mali y en situación legal en el país, sin antecedentes penales, conoció a la mujer mientras ambos se hallaban pasando momentos de ocio en la zona de la Gran Vía de Salamanca.

En un momento dado, sobre las 05.00 horas, ella le invitó a tomar algo a su domicilio. Una vez allí y tras estar charlando en el balcón de la habitación, sobre las 06.35 horas y ya en el interior, el hombre, con ánimo libidinoso, estando desnudo y con su pene en erección, tocó la vagina de la víctima sin ningún tipo de consentimiento, y a continuación, se inició entre ambos un forcejeo.

La agarró de los tobillos

Durante el mismo, la mujer cayó al suelo e intentó salir de la habitación donde se hallaban pero, en ese momento, el ahora condenado la agarró fuertemente por los tobillos, intentando introducirla en la habitación. Finalmente, ella pudo zafarse y pedir ayuda a su amiga, que se hallaba durmiendo en otra estancia de la casa.

Fue esa tercera persona quien llamó a la Policía y, entonces, el hombre depuso su actitud, minutos después fue detenido allí mismo por los agentes desplazados al inmueble. Como consecuencia de los hechos, la mujer presentó dos pequeñas equimosis en sendos brazos y, posteriormente, aparecieron nuevos hematomas de evolución en cara interna de ambos muslos, codo y hombro izquierdo. Asimismo, presentó trastorno de estrés agudo derivado de los hechos que requirió tratamiento psiquiátrico y psicológico, con evolución favorable.

