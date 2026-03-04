Carlos Martínez: "Para Mañueco nunca es el momento de defender la sanidad pública"

El candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado este miércoles la situación en la que se encuentran gran parte de los hospitales de la Comunidad por la falta de inversión en infraestructuras y de dotación de personal, lo que ha vinculado con que "para Mañueco nunca es el momento de defender la sanidad pública".

Así lo ha subrayado este miércoles en Soria durante la presentación del programa electoral del PSOE de cara al 15M, ante la pregunta sobre la situación del Hospital de Miranda de Ebro, cuyo mantenimiento ha defendido frente al "desmantelamiento progresivo" de la sanidad pública que "es lo que pretende el Partido Popular".

Martínez ha lamentado que, frente a los 10 anestesistas que deberían tener el Hospital de Miranda de Ebro, "solo tienen dos" por lo que, esa situación, está generando la imposibilidad de que el resto de especialistas puedan hacer su trabajo de cirugía.

Falta de profesionales de enfermería

"El Hospital se está colapsando", ha lamentado Martínez quien ha ironizado sobre las responsabilidades de este caos sanitario, "seguro que la culpa será de Pedro Sánchez o de Óscar Puente o del primero que pase por allí pero nunca será el momento de hablar de ello para Mañueco", ha criticado.

Martínez ha hecho extensible este problema a todas las provincias de Castilla y León donde se necesita "una velocidad de inversión diferente a la de Mañueco" ya que, según ha denunciado, no se puede "esperar 20 años como en Soria para empezar a licitar proyectos sanitarios vitales para la ciudadanía".

En este sentido, Martínez ha cifrado en 5.000 las enfermeras y enfermeros menos que tiene la comunidad según el ratio de la OCD porque, según el socialista, los profesionales que se forman en esta Comunidad se van fuera "porque las condiciones laborales son mejores".