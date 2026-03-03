Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza con cortar comercio con EspañaSecuestro en La GuareñaAnálisis del Zamora CFLa Opinión de Aliste
instagramlinkedin

Tres personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid)

Los tres heridos, dos mujeres y un hombre, se encuentran conscientes, según los testigos

Labores de rescate de los atrapados.

Labores de rescate de los atrapados. / Eduardo Margareto - Ical

Ical

Valladolid

Tres personas se encuentran heridas y atrapadas tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid), según informó el 1-1-2, un suceso que ha ocurrido sobre las 19.00 horas.

Varias llamadas avisaron de que se ha venido abajo una vivienda de dos plantas en cuyo interior se están llevando a cabo obras. Explican las personas que llaman al 1-1-2 que debe de haber tres personas atrapadas entre los escombros, dos mujeres de unos 60 y unos 30 años y un varón de alrededor de 40 años, todas ellas conscientes.

Noticias relacionadas y más

El 1-1-2 avisó a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar. Se activa el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se ha movilizado la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, que acudió con material de iluminación y de apoyo.

TEMAS

  1. Francisco Igea pide el voto para Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de Castilla y León
  2. Cinco años de cárcel por agresión sexual a la hija menor de su pareja
  3. Los tres lugares que no te puedes perder en una visita a Salamanca (y que quizás no visites con un guía)
  4. Fallece el trabajador de 27 años que recibió un golpe con un objeto de hierro en León
  5. Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho
  6. Mañueco promete ayudas de 900 euros para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir
  7. El lugar de Castilla y León que ha sido declarado reserva de la Biosfera
  8. Alerta en Castilla y León por partículas de polvo en el aire

Tres personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid)

Tres personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid)

¿Sabías que puedes visitar un castillo encantado sin salir de Castilla y León?

¿Sabías que puedes visitar un castillo encantado sin salir de Castilla y León?

15M- Mañueco lanza una batería de medidas para mayores: nutrición "saludable" a domicilio, ascensores y sillas de ruedas

15M- Mañueco lanza una batería de medidas para mayores: nutrición "saludable" a domicilio, ascensores y sillas de ruedas

Mañueco afirma que con el PSOE “actual” no pactará ningún Gobierno ni ningún acuerdo

Mañueco afirma que con el PSOE “actual” no pactará ningún Gobierno ni ningún acuerdo

Localizado un menor de 3 años que desapareció de su domicilio en Burgos

Localizado un menor de 3 años que desapareció de su domicilio en Burgos

La Asociación Proyecto Hombre, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025

La Asociación Proyecto Hombre, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025

Arde un camión mientras repostaba en una estación de servicio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Arde un camión mientras repostaba en una estación de servicio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Trasladan al hospital a un anciano tras ser atropellado por la rueda de un tractor en Valladolid

Trasladan al hospital a un anciano tras ser atropellado por la rueda de un tractor en Valladolid
Tracking Pixel Contents