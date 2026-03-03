Tres personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid)
Los tres heridos, dos mujeres y un hombre, se encuentran conscientes, según los testigos
Ical
Tres personas se encuentran heridas y atrapadas tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid), según informó el 1-1-2, un suceso que ha ocurrido sobre las 19.00 horas.
Varias llamadas avisaron de que se ha venido abajo una vivienda de dos plantas en cuyo interior se están llevando a cabo obras. Explican las personas que llaman al 1-1-2 que debe de haber tres personas atrapadas entre los escombros, dos mujeres de unos 60 y unos 30 años y un varón de alrededor de 40 años, todas ellas conscientes.
El 1-1-2 avisó a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar. Se activa el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se ha movilizado la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, que acudió con material de iluminación y de apoyo.
